Lecsapni készül az évszázad vihara, katasztrofális következményere számítanak

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) kedden arra figyelmeztetett, hogy a Melissa hurrikán partot érésével katasztrofális körülményekre kell számítani Jamaicán. Az óránként 300 kilométeres széllökésekkel és heves esőzésekkel érkező trópusi vihar árvizeket és földcsuszamlásokat okozhat, és a szervezet szerint az évszázad legsúlyosabb viharává válhat a szigetország történetében.

Katasztrofális helyzetre számítunk Jamaicán, minden bizonnyal ez lesz az évszázad vihara

- mondta Anne-Claire Fontan, a WMO trópusi viharokkal foglalkozó szakértője a szervezet genfi sajtótájékoztatóján. A WMO szerint a vihardagály a szigeten a négy métert is elérheti, a lehullott csapadék pedig meghaladhatja a 70 centimétert, ami duplája a teljes esős évszakban lehulló mennyiségnek.

A Nemzetközi Vöröskereszt figyelmeztetése szerint a hurrikán akár 1,5 millió embert érinthet közvetlenül, a kitelepített emberek számára több mint 800 menedékhelyet nyitottak meg a veszélyeztetett térségekben.

A jamaicai hatóságok szerint a 174 éve vezetett meteorológiai feljegyzések óta nem sújtotta ilyen erejű vihar a szigetet.

A Melissa kedden hajnalban ért partot a déli Saint Elizabeth térségben, majd észak felé haladva várhatóan Saint Ann közelében hagyja el a szigetet.

Andrew Holness jamaicai miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány mindent megtett a felkészülés érdekében, de arra is emlékeztetett, hogy Jamaicán nincs olyan infrastruktúra, amely kibírna egy ötös kategóriájú hurrikánt.

A kérdés már nem az, hogyan védekezünk, hanem az, milyen gyorsan tudunk talpra állni

- mondta néhány órával a vihar érkezése előtt.

A vihar előestéjén kidőlt fákról, áramkimaradásokról és földcsuszamlásokról érkeztek jelentések. A hatóságok szerint a károk felmérése és a helyreállítás akár hetekig is eltarthat. Christopher Tufton egészségügyi miniszter közölte, hogy a part menti kórházakban a betegeket felsőbb szintekre költöztették, mivel félő, hogy a vihardagály elönti az épületeket.

A Melissa trópusi vihar már legalább hét ember halálát okozta a térségben: három jamaicai, három haiti és egy dominikai halálesetet jelentettek, egy másik személyt pedig eltűntként keresnek.

A jamaicai Nemzeti Hurrikánközpont (NHC) jelentése szerint szerint a vihar szeme Kingstontól mintegy 240 kilométerre délnyugatra, óránként 280 kilométeres széllökésekkel halad északkeleti irányba. A hatóságok kitelepítéseket rendeltek el az árvízveszélyes térségekben, bár sokan otthonukban maradtak, hogy megvédjék házukat és vagyonukat.

Sokan még soha nem éltek át ehhez foghatót, és a bizonytalanság félelmetes

- mondta Colin Bogle, a Mercy Corps segélyszervezet Kingstonnál dolgozó tanácsadója. Matthew Samuda környezetvédelmi miniszter szerint a vihar utáni időszakra 50 generátort készítettek elő, ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy mindenki tegyen félre ivóvizet, mert minden csepp számít.

A hurrikán várhatóan kedd este éri el Kuba keleti partvidékét, majd szerdán a Bahamákat. A kubai hatóságok mintegy 600 ezer ember evakuálásához kezdtek hozzá, miután a part menti tartományokban - köztük Santiagóban és Guantánamóban - hurrikánriadót rendeltek el. Haitin továbbra is érvényben van a trópusi viharriasztás.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images