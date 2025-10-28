  • Megjelenítés
Lecsapott az évszázad vihara: katasztrófa vár egy egész országra
Lecsapott az évszázad vihara: katasztrófa vár egy egész országra

A Melissa hurrikán kedden délután, helyi idő szerint 1 órakor partot ért Jamaica New Hope térségében, mint 5-ös kategóriájú vihar, közölte a Nemzeti Hurrikán Központ a CNN cikke szerint.

A hurrikán közel 300 km/órás szélerőssége alapján

a valaha feljegyzett legerősebb viharnak nevezhető, amely elérte az országot.

A Melissa az Atlanti-medence történetének egyik legerősebb partot érő hurrikánja is egyben, mindössze két másik viharral - a 2019-es Doriannal és az 1935-ös Labor Day hurrikánnal - holtversenyben.

A Melissa a következő órákban közvetlenül Jamaica felett halad át, várhatóan katasztrofális szeleket, áradásokat okozó esőzést és életveszélyes viharárt hozva magával.

Címlapkép forrása: Joe Raedle/Getty Images

