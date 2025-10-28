  • Megjelenítés
FONTOS Ennyi volt, vége a békülésnek: masszív támadást indít Izrael – Kiadta a parancsot a vezető
Megdöbbentő titkok derültek ki: Amerika hosszan szőtte az összeesküvést az ellenséges diktátor ellen, hogy végre elkapják
Globál

Megdöbbentő titkok derültek ki: Amerika hosszan szőtte az összeesküvést az ellenséges diktátor ellen, hogy végre elkapják

Portfolio
Egy amerikai ügynök hónapokon át próbálta behálózni és átállítani Nicolás Maduro venezuelai elnök főpilótáját. Arra akarta rábírni, hogy oda repítse Madurót, ahol az Egyesült Államok elfoghatná az autoriter országvezetőt, akinek 50 millió dolláros vérdíjat tűztek ki a fejére. A kémregénybe illő akció végül kudarcba fulladt, de arra mindenképp rávilágít, az Egyesült Államok milyen messzire elment a venezuelai rezsim megingatása érdekében - írja az AP több névtelenül nyilatkozó, amerikai és venezuelai forrásra hivatkozva. A megkeresett venezuelai pilóta, Bitner Villegas nem állt az amerikai hírügynökség rendelkezésére.

Egy titkos reptéri találkozón a pilótának azt ígérték:

ha olyan helyre irányítja Maduro repülőjét, ahol az amerikai hatóságok letartóztathatják az elnököt, mesésen meggazdagodhat.

A pilóta nem vállalta azonnal feladatot a feszült beszélgetés folyamán, megadta viszont a telefonszámát az őt felkereső amerikai ügynöknek, egy bizonyos Edwin Lopeznek. A következő 16 hónapban – még Lopez idén júliusi nyugdíjba vonulása után is – titkosított alkalmazásokon keresztül folyt a kommunikáció a két fél között.

mint arról több ízben beszámoltunk, Donald Trump visszatérése a Fehér Házba szigorúbb amerikai fellépést hozott Venezueával szemben.

Trump a nyáron több ezres haderőt és hadihajókat vezényelt a Karib-tengerre, hogy drogcsempészettel vádolt hajókra mérjen csapásokat. A mai, friss bejelentés tükrében eddig 13 rajtaütésben legalább 57 ember vesztette életét, újabban a Csendes-óceánon is. A Trump-kormányzat emellett megduplázta a Maduro elfogásáért felajánlott vérdíjat kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos vádakkal összefüggően. Ezt Lopez üzenetben próbálta érvként felhozni a pilótánál:

Még mindig várom a válaszát

- írta augusztus 7-én, mellékelve az igazságügyi minisztériumerről szóló közleményét. Ezután azt írta Villegasnak:

még van időd Venezuela hősévé válni és a történelem jó oldalára állni.

Válasz nem érkezett.

A történet 2024. április 24-én, a demokrata Joe Biden elnöksége idején kezdődik.

Egy informátor ekkor kereste meg az amerikai nagykövetséget a Dominikai Köztársaságban, Maduro gépeiről szóló értesüléseket felajánlva. Az 50 éves Lopez ekkor a nagykövetség attaséja és a washingtoni belbiztonsági minisztérium ügynöke volt. A Puerto Ricóban született volt elitkatona a Karib-térség nemzetközi bűnhálózatainak feltárásán dolgozott, ez lett volna az utolsó szolgálati helye a nyugdíj előtt.

Az informátor szerint két, Maduro által használt repülőgépet a Dominikai Köztársaságban renováltak, nagy valószínűséggel pedig amerikai alkatrészeket is beszereztek hozzá, amit a Venezuelával szembeni szankciók tiltottak – így megvolt a gépek lefoglalási alapja. Ám a Maduróhoz vezető közvetlen kapcsolat hónapokig tartó nyomozómunkát igényelt, és időközben kiderült, hogy az elnök öt pilótát küldött a szigetre, hogy hazavigyék a több millió dollárt érő gépeket.

Ekkor jött Lopez ötlete: rá kellene venni a főpilótát, hogy arra repüljön, ahol az Egyesült Államok le tudja tartóztatni Madurót.

A venezuelai elnök ellen 2020-ban emeltek vádat az Egyesült Államokban. Az ügynök engedélyt kapott a venezuelai pilóták kikérdezésére.

A reptéri hangárban az ügynökök egyenként hívták be a pilótákat egy tárgyalóba, látszólag kötetlen és könnyed beszélgetésre. Úgy tettek, mintha nem tudnák, hogy kikkel van dolguk, a Maduro állandó pilótájaként azonosított Bitner Villegast a legvégére hagyták. Villegas a venezuelai légierő ezredese és az elnöki díszegység tagja volt, egy korábbi tisztségviselő barátságos, visszafogott, az elnök bizalmát élvező emberként írta le.

Amikor rákérdeztek Villegasnál, hogy repült-e valaha Maduróval vagy elődjével, Hugo Chávezzel, először nem válaszolt, de utána elismerte, hogy igen.

Telefonján fényképeket is mutatott a közös utazásokról, és részleteket osztott meg venezuelai katonai létesítményekről.

A tudta nélkül az egyik ügynök rögzítette a beszélgetést. A végén Lopez előállt az ajánlattal: ha titokban "Amerika kezére játssza" Madurót, cserébe meggazdagodik, és ellenzéki honfitársai szemében hőssé válik. Lehetséges leszállóhelyként felmerült a Dominikai Köztársaság, Puerto Rico vagy a guantánamói amerikai támaszpont is. Mint írtuk, Villegas nem ment bele egyértelműen a tervbe, de távozás előtt megadta a számát.

A pilóták később visszatértek Venezuelába a gépek nélkül, arra hivatkozva, hogy hiányoztak a megfelelő engedélyek. Az amerikai hatóságok egyébként a két repülőt közben 2024-ben, illetve 2025 februárjában lefoglalták, amire Maduro kormánya dühösen reagált, "arcátlan lopással" vádolva Marco Rubiót, Trump külügyminiszterét.

Lopez eközben szüntelenül próbálta rávenni Villegast az akcióra, ami életveszélyes vállalás lett volna: Maduro keményen fellép ellenségeivel szemben, volt szövetségesei is börtönbe kerültek, ha hűtlenséggel gyanúsította őket.

A két férfi nagyjából tucatnyi üzenetet váltott WhatsAppon és Telegramon, érdemi előrelépés nélkül.

Lopez júliusban nyugdíjba vonult, de nem engedte el az ügyet: tanácsot kért emigrációban élő venezuelai ellenzéki szereplőktől, akiket pályája során ismert meg.

Lopez augusztusban elküldte Villegasnak a fentebb említett üzeneteket, szeptember 18-án pedig az amerikai csapatösszevonásról szóló híreket követte, amikor X-en egy repülőjárat-figyelő fiók arról posztolt, hogy az elnöki gép furcsa hurkot írt le Caracasból felszállva. Lopez új számról érdeklődött Villegasnál:

Hova tart?

- mire a válasz:

Ki ez?

Amikor Lopez felidézte a dominikai beszélgetésüket, a pilóta ellenségessé vált:

Gyáva vagy. Mi, venezuelaiak más fából vagyunk faragva. Az utolsó, ami jellemez minket: az árulás

- írta Villegas. Lopez ekkor elküldte kettejük fotóját a hangárból.

Megőrültél?

- jött a válasz.

Egy kicsit...

- felelte Lopez, aki két órával később még egyszer próbálkozott: név szerint megemlítette Villegas három gyermekét, és az Egyesült Államokban rájuk váró "szebb jövőt":

Zárul az időablak, hogy döntsön. Hamarosan túl késő lesz.

A pilóta ezután letiltotta a számát.

Miután világossá vált, hogy Villegas nem áll át, Lopez és más, Maduro ellenfeleként ismert szereplők azon dolgoztak, hogy elbizonytalanítsák az elnököt.

Az üzenetváltás másnapján Marshall Billingslea volt republikánus nemzetbiztonsági tisztviselő, a venezuelai ellenzék amerikai szövetségese nyilvánosan kipécézte a pilótát az X-en. Boldog születésnapot kívánt neki spanyolul az X-en, és mellékelt egy fotót, amelyen a hangárban lévő kanapén ülő Villegas volt látható.

A poszt egy perccel azelőtt jelent meg, hogy egy másik szankcionált repülő, amelyet Maduro is használni szokott, felszállt Caracasból. Húsz perccel később a gép váratlanul visszafordult, ami találgatást indított a közösségi médiában a pilóta hol- és jóléte kapcsán.

Villegast napokig nem látta senki, mígnem szeptember 24-én a légierő egyenruhájában tűnt fel Diosdado Cabello belügyminiszter népszerű televíziós műsorában. Cabello kinevette a "megvásárolható" venezueali hadseregről szóló feltételezéseket, és Villegast "megingathatatlan, keményvonalas hazafinak" nevezte. A pilóta némán állt mellette.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
izrael-gáza-tűzszünet-netanjahu-háború
Globál
Ennyi volt, vége a békülésnek: masszív támadást indít Izrael – Kiadta a parancsot a vezető
Pénzcentrum
Fontos változás élesedik rengeteg magyar bankszámláján: jön a rendkívüli végrehajtási rendelet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility