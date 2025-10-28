Megdöbbentő titkok derültek ki: Amerika hosszan szőtte az összeesküvést az ellenséges diktátor ellen, hogy végre elkapják

Egy titkos reptéri találkozón a pilótának azt ígérték:

ha olyan helyre irányítja Maduro repülőjét, ahol az amerikai hatóságok letartóztathatják az elnököt, mesésen meggazdagodhat.

A pilóta nem vállalta azonnal feladatot a feszült beszélgetés folyamán, megadta viszont a telefonszámát az őt felkereső amerikai ügynöknek, egy bizonyos Edwin Lopeznek. A következő 16 hónapban – még Lopez idén júliusi nyugdíjba vonulása után is – titkosított alkalmazásokon keresztül folyt a kommunikáció a két fél között.

mint arról több ízben beszámoltunk, Donald Trump visszatérése a Fehér Házba szigorúbb amerikai fellépést hozott Venezueával szemben.

Trump a nyáron több ezres haderőt és hadihajókat vezényelt a Karib-tengerre, hogy drogcsempészettel vádolt hajókra mérjen csapásokat. A mai, friss bejelentés tükrében eddig 13 rajtaütésben legalább 57 ember vesztette életét, újabban a Csendes-óceánon is. A Trump-kormányzat emellett megduplázta a Maduro elfogásáért felajánlott vérdíjat kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos vádakkal összefüggően. Ezt Lopez üzenetben próbálta érvként felhozni a pilótánál:

Még mindig várom a válaszát

- írta augusztus 7-én, mellékelve az igazságügyi minisztériumerről szóló közleményét. Ezután azt írta Villegasnak:

még van időd Venezuela hősévé válni és a történelem jó oldalára állni.

Válasz nem érkezett.

A történet 2024. április 24-én, a demokrata Joe Biden elnöksége idején kezdődik.

Egy informátor ekkor kereste meg az amerikai nagykövetséget a Dominikai Köztársaságban, Maduro gépeiről szóló értesüléseket felajánlva. Az 50 éves Lopez ekkor a nagykövetség attaséja és a washingtoni belbiztonsági minisztérium ügynöke volt. A Puerto Ricóban született volt elitkatona a Karib-térség nemzetközi bűnhálózatainak feltárásán dolgozott, ez lett volna az utolsó szolgálati helye a nyugdíj előtt.

Az informátor szerint két, Maduro által használt repülőgépet a Dominikai Köztársaságban renováltak, nagy valószínűséggel pedig amerikai alkatrészeket is beszereztek hozzá, amit a Venezuelával szembeni szankciók tiltottak – így megvolt a gépek lefoglalási alapja. Ám a Maduróhoz vezető közvetlen kapcsolat hónapokig tartó nyomozómunkát igényelt, és időközben kiderült, hogy az elnök öt pilótát küldött a szigetre, hogy hazavigyék a több millió dollárt érő gépeket.

Ekkor jött Lopez ötlete: rá kellene venni a főpilótát, hogy arra repüljön, ahol az Egyesült Államok le tudja tartóztatni Madurót.

A venezuelai elnök ellen 2020-ban emeltek vádat az Egyesült Államokban. Az ügynök engedélyt kapott a venezuelai pilóták kikérdezésére.

A reptéri hangárban az ügynökök egyenként hívták be a pilótákat egy tárgyalóba, látszólag kötetlen és könnyed beszélgetésre. Úgy tettek, mintha nem tudnák, hogy kikkel van dolguk, a Maduro állandó pilótájaként azonosított Bitner Villegast a legvégére hagyták. Villegas a venezuelai légierő ezredese és az elnöki díszegység tagja volt, egy korábbi tisztségviselő barátságos, visszafogott, az elnök bizalmát élvező emberként írta le.

Amikor rákérdeztek Villegasnál, hogy repült-e valaha Maduróval vagy elődjével, Hugo Chávezzel, először nem válaszolt, de utána elismerte, hogy igen.

Telefonján fényképeket is mutatott a közös utazásokról, és részleteket osztott meg venezuelai katonai létesítményekről.

A tudta nélkül az egyik ügynök rögzítette a beszélgetést. A végén Lopez előállt az ajánlattal: ha titokban "Amerika kezére játssza" Madurót, cserébe meggazdagodik, és ellenzéki honfitársai szemében hőssé válik. Lehetséges leszállóhelyként felmerült a Dominikai Köztársaság, Puerto Rico vagy a guantánamói amerikai támaszpont is. Mint írtuk, Villegas nem ment bele egyértelműen a tervbe, de távozás előtt megadta a számát.

A pilóták később visszatértek Venezuelába a gépek nélkül, arra hivatkozva, hogy hiányoztak a megfelelő engedélyek. Az amerikai hatóságok egyébként a két repülőt közben 2024-ben, illetve 2025 februárjában lefoglalták, amire Maduro kormánya dühösen reagált, "arcátlan lopással" vádolva Marco Rubiót, Trump külügyminiszterét.

Lopez eközben szüntelenül próbálta rávenni Villegast az akcióra, ami életveszélyes vállalás lett volna: Maduro keményen fellép ellenségeivel szemben, volt szövetségesei is börtönbe kerültek, ha hűtlenséggel gyanúsította őket.

A két férfi nagyjából tucatnyi üzenetet váltott WhatsAppon és Telegramon, érdemi előrelépés nélkül.

Lopez júliusban nyugdíjba vonult, de nem engedte el az ügyet: tanácsot kért emigrációban élő venezuelai ellenzéki szereplőktől, akiket pályája során ismert meg.

Lopez augusztusban elküldte Villegasnak a fentebb említett üzeneteket, szeptember 18-án pedig az amerikai csapatösszevonásról szóló híreket követte, amikor X-en egy repülőjárat-figyelő fiók arról posztolt, hogy az elnöki gép furcsa hurkot írt le Caracasból felszállva. Lopez új számról érdeklődött Villegasnál:

Hova tart?

- mire a válasz:

Ki ez?

Amikor Lopez felidézte a dominikai beszélgetésüket, a pilóta ellenségessé vált:

Gyáva vagy. Mi, venezuelaiak más fából vagyunk faragva. Az utolsó, ami jellemez minket: az árulás

- írta Villegas. Lopez ekkor elküldte kettejük fotóját a hangárból.

Megőrültél?

- jött a válasz.

Egy kicsit...

- felelte Lopez, aki két órával később még egyszer próbálkozott: név szerint megemlítette Villegas három gyermekét, és az Egyesült Államokban rájuk váró "szebb jövőt":

Zárul az időablak, hogy döntsön. Hamarosan túl késő lesz.

A pilóta ezután letiltotta a számát.

Miután világossá vált, hogy Villegas nem áll át, Lopez és más, Maduro ellenfeleként ismert szereplők azon dolgoztak, hogy elbizonytalanítsák az elnököt.

Az üzenetváltás másnapján Marshall Billingslea volt republikánus nemzetbiztonsági tisztviselő, a venezuelai ellenzék amerikai szövetségese nyilvánosan kipécézte a pilótát az X-en. Boldog születésnapot kívánt neki spanyolul az X-en, és mellékelt egy fotót, amelyen a hangárban lévő kanapén ülő Villegas volt látható.

A poszt egy perccel azelőtt jelent meg, hogy egy másik szankcionált repülő, amelyet Maduro is használni szokott, felszállt Caracasból. Húsz perccel később a gép váratlanul visszafordult, ami találgatást indított a közösségi médiában a pilóta hol- és jóléte kapcsán.

Villegast napokig nem látta senki, mígnem szeptember 24-én a légierő egyenruhájában tűnt fel Diosdado Cabello belügyminiszter népszerű televíziós műsorában. Cabello kinevette a "megvásárolható" venezueali hadseregről szóló feltételezéseket, és Villegast "megingathatatlan, keményvonalas hazafinak" nevezte. A pilóta némán állt mellette.

