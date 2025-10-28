Megtámadták az este Moszkvát: riasztották a védelmi erőket

Az esti órákban intenzív ukrán dróntámadás érte Oroszország nemzetközileg elismert területét: Moszkva körül is lőtt le ellenséges drónokat a légvédelem.

Jelentést adott ki az orosz védelmi minisztérium, melyben az olvasható, hogy több orosz megyében légvédelmi riasztás volt, mivel az ukrán haderő az este támadást indított Oroszország ellen.

Az orosz légvédelmi erők drónokat lőttek le a határ menti Brjanszk és Rosztov régióban, illetve a Moszkva felé vezető Tula megyében,

valamint ellenséges drónokat fogtak el a főváros, Moszkva körül is.

Emellett támadás érte Tula és Kaluga régiókat is.

A védelmi tárca jelentőse szerint összesen 57 repülő objektumot lőttek le az orosz légvédelmi erők, ebből 4-et a főváros körül.

Az orosz védelmi minisztérium nem közli, pontosan mennyi drónt nem sikerült elfogni.

Oroszország és Ukrajna rendszeresen támadják egymás területét nagy hatótávolságú drónokkal. Ukrajna elsősorban orosz katonai objektumokat és energetikai létesítményeket támad – vélhetően most is ez volt a cél.

Áldozatokról, illetve az okozott kár mértékéről még nincs hír.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images