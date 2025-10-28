  • Megjelenítés
Moszkva váratlan bejelentést tett: eldöntötték, mi vár Európára - Írásban is hajlandók ezt garantálni
Moszkva váratlan bejelentést tett: eldöntötték, mi vár Európára - Írásban is hajlandók ezt garantálni

Oroszország hajlandó írásban garantálni, hogy nem fogja megtámadni Európát és a NATO-t – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egy minszki konferencián.

Többször is elmondtuk, hogy soha nem volt és nem is lesz szándékunk megtámadni egyetlen jelenlegi NATO- vagy EU-tagállamot sem. Készen állunk arra, hogy ezt írásba foglaljuk részeként egy Eurázsia ezen részére vonatkozó biztonsági garanciákról szóló megállapodásnak”

– mondta el az orosz külügyminiszter egy minszki biztonsági konferencián.

Hozzátette: az EU szerinte egy ilyen egyezmény megkötésére úgysem lesz hajlandó, hiszen ők Oroszország-ellenes biztonsági megállapodást akarnak létrehozni. Mindemellett megvádolta a NATO-t azzal, hogy az északi sarkkörön és Ázsiában terjeszkednek, ami szerinte Oroszország, Észak-Korea és Kína elleni fellépésként szolgál.

Lavrov megvádolta az EU-t azzal is, hogy azon dolgoznak, hogy lebeszéljék az USA vezetését az ukrajnai háború békés lezárásáról.

Oroszország saját értelmezése szerint Ukrajnát sem támadta meg, csupán "különleges katonai műveletet" folytatnak az ország területén, amit "a NATO provokált ki."

