Jelentett az orosz légvédelem
Az orosz légvédelem jelentése szerint összesen 17 ukrán drónt lőttek le az éjszaka folyamán, egyet Moszkva mellett, a legtöbbet, tizenhármat pedig a brjanszki Kaluga környékén. Utóbbi helyszínen egy ember kórházba került, de a pontos károkról az oroszok nem közöltek információkat.
(Reuters)
Ami elsőre sikeres ellentámadásnak tűnik, az a katasztrófa előjele lehet: repedeznek Donbasz utolsó védvonalai
Ukrajna befejezte a Dobropillia térségében augusztusban történt orosz áttörés felszámolását, ami súlyos tanulságokkal szolgált a védelmi képességeikről és a jövőbeli kihívásokról - közölte a Kyiv Independent.
Övön alul ütötték meg Trump új szankciói Moszkvát, Orbán Viktor Washingtonba megy békíteni - Háborús híreink kedden
Sajtóértesülések szerint a múlt hét végén kivetett amerikai szankciók miatt a Lukoil elkezdte eladni a nemzetközi eszközeit. A magyar miniszterelnök szerint Trump az orosz energiahordozók szankcionálásával hibát követ el, ezért hamarosan Washingtonba repül tárgyalni. Az orosz csapatok továbbra is Pokrovszkot ostromolják, igen súlyos veszteségek mellett. Kijev zöld utat kapott nemcsak Gripen vadászgépek vásárlására, de egy gyár felépítésére is. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
