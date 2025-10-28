  • Megjelenítés
FONTOS Még soha senki nem kaszált ekkorát a történelemben, de a mesterséges intelligencia romba döntheti az álmokat
Övön alul ütötték meg Trump új szankciói Moszkvát, Orbán Viktor Washingtonba megy békíteni - Háborús híreink kedden
Sajtóértesülések szerint a múlt hét végén kivetett amerikai szankciók miatt a Lukoil elkezdte eladni a nemzetközi eszközeit. A magyar miniszterelnök szerint Trump az orosz energiahordozók szankcionálásával hibát követ el, ezért hamarosan Washingtonba repül tárgyalni. Az orosz csapatok továbbra is Pokrovszkot ostromolják, igen súlyos veszteségek mellett. Kijev zöld utat kapott nemcsak Gripen vadászgépek vásárlására, de egy gyár felépítésére is. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Az ukrán-magyar határszakaszon 6309 ember lépett be Magyarországra hétfőn. Tartózkodási engedélyt 31 embernek állítottak ki - közölte az ORFK.

Jelentett az orosz légvédelem

Az orosz légvédelem jelentése szerint összesen 17 ukrán drónt lőttek le az éjszaka folyamán, egyet Moszkva mellett, a legtöbbet, tizenhármat pedig a brjanszki Kaluga környékén. Utóbbi helyszínen egy ember kórházba került, de a pontos károkról az oroszok nem közöltek információkat.

Ami elsőre sikeres ellentámadásnak tűnik, az a katasztrófa előjele lehet: repedeznek Donbasz utolsó védvonalai

Ukrajna befejezte a Dobropillia térségében augusztusban történt orosz áttörés felszámolását, ami súlyos tanulságokkal szolgált a védelmi képességeikről és a jövőbeli kihívásokról - közölte a Kyiv Independent.

Hétfői hírfolyamunk ide kattintva olvasható.

Komoly ütést vihettek be Trump orosz kőolajra kivetett szankciói – Váratlan bejelentést tett a Lukoil

Konkrét számot mondott be Zelenszkij az orosz veszteségekről – Ha ez igaz, tényleg bajban van Putyin

Nemcsak Gripeneket, egy egész Gripen-gyárat kaphat Ukrajna – Itt a nagy bejelentés

Lelőtték Oroszország egyik legjobb harci helikopterét – Moszkva is elismerte a veszteséget

Orbán Viktor: Trump hibázott, beszélnem kell vele

Címlapkép: kilőtt orosz harckocsi a Donbaszban. A címlapkép illusztráció, forrása: Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images

Ami elsőre sikeres ellentámadásnak tűnik, az a katasztrófa előjele lehet: repedeznek Donbasz utolsó védvonalai
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
