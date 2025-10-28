Riasztó tendencia: tíz év alatt hússzorosára nőtt egy mutató, ami Európát a sötétségbe taszíthatja

Bár a napelemek és szélfarmok fémjelezte megújulóenergia korszakának rengeteg jótékony hatása van, gondoljunk csak a tisztább termelésre, de eközben igen nagy stresszhelyzetet idéz elő a villamosenergia-hálózatokon - amit most megdöbbentő feszültségadatokkal is alátámasztottak.

Az egyik legnagyobb probléma, hogy az időjárás- és napszakfüggő termelők elterjedése rohamtempóban történik, amire nincs felkészülve a hálózat.

A változás sebessége rendkívüli...a naperőművek erőteljes növekedése feszegeti a rendszer határait

- hívta fel a figyelmet a Bloombergnek Jan Vorrink, aki több mint egy évtizedig dolgozott a holland áramhálózat üzemeltetőnél.

Az átviteli- és elosztóhálózatok leginkább a feszültség problémáktól szenvednek. Ez a villamosenergia-hálózatoknak az egyik legfontosabb összetevője, amelynek egyensúlyba kell maradnia a rendszer megfelelő működéséhez. Évekkel ezelőtt a feszültségtartás szinte rutin volt az üzemeltetőknek és ritkán okoztak problémát, de a megújuló energiaforrások térnyerése megváltoztatta ezt - nem is kicsit.

A nagyfeszültségű hálózatokat üzemeltetőket összefogó szervezet (ENTSO-E) által közzétett adatok szerint 2024-ben rekordszámú, 8645 esetben haladta meg a feszültség az európai határértéket.

Ez több mint 2000%-os növekedés 2015-höz képest

- amikor összesen 34 ilyen eset volt egész évben.

Ez persze nem azt jelenti, hogy a spanyol esethez hasonlóan tavaly több mint 8000 áramkimaradás lett volna, de egyértelműen jelzi a rendszer túlterheltségét.

Címlapkép forrása: Portfolio