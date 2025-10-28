  • Megjelenítés
Riasztó tendencia: tíz év alatt hússzorosára nőtt egy mutató, ami Európát a sötétségbe taszíthatja
Globál

Riasztó tendencia: tíz év alatt hússzorosára nőtt egy mutató, ami Európát a sötétségbe taszíthatja

Portfolio
Bár a napelemek és szélfarmok fémjelezte megújulóenergia korszakának rengeteg jótékony hatása van, gondoljunk csak a tisztább termelésre, de eközben igen nagy stresszhelyzetet idéz elő a villamosenergia-hálózatokon - amit most megdöbbentő feszültségadatokkal is alátámasztottak.

Az egyik legnagyobb probléma, hogy az időjárás- és napszakfüggő termelők elterjedése rohamtempóban történik, amire nincs felkészülve a hálózat.

A változás sebessége rendkívüli...a naperőművek erőteljes növekedése feszegeti a rendszer határait

- hívta fel a figyelmet a Bloombergnek Jan Vorrink, aki több mint egy évtizedig dolgozott a holland áramhálózat üzemeltetőnél.

Az átviteli- és elosztóhálózatok leginkább a feszültség problémáktól szenvednek. Ez a villamosenergia-hálózatoknak az egyik legfontosabb összetevője, amelynek egyensúlyba kell maradnia a rendszer megfelelő működéséhez. Évekkel ezelőtt a feszültségtartás szinte rutin volt az üzemeltetőknek és ritkán okoztak problémát, de a megújuló energiaforrások térnyerése megváltoztatta ezt - nem is kicsit.

A nagyfeszültségű hálózatokat üzemeltetőket összefogó szervezet (ENTSO-E) által közzétett adatok szerint 2024-ben rekordszámú, 8645 esetben haladta meg a feszültség az európai határértéket.

Ez több mint 2000%-os növekedés 2015-höz képest

- amikor összesen 34 ilyen eset volt egész évben.

Ez persze nem azt jelenti, hogy a spanyol esethez hasonlóan tavaly több mint 8000 áramkimaradás lett volna, de egyértelműen jelzi a rendszer túlterheltségét.

Kapcsolódó cikkünk

Nyolc kritikus pontot céloz az EU új csomagja, ami megoldaná a kontinens egyik legégetőbb problémáját

Egy több mint 100 éves forradalom zajlik a szemünk előtt, ami még csak most kezd igazán beindulni

Amiről Tesla még csak álmodott, ma már valóság: kilométereken át szállítottak áramot a levegőben

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Grúzia Tbiliszi kormányellenes tüntetés
Globál
Betiltanák az ellenzéket az EU-tagjelölt országban
Pénzcentrum
Ezért vannak horror árak valójában a magyar boltokban: az árrésstop csak tapasz a nyílt sebre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility