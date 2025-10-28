Rohamra indultak az orosz páncélosok, csúnya vége lett az akciónak

Dobropillia Pokrovszktól északra fekszik. Az orosz csapatok az elmúlt hetekben komoly energiát fordítottak arra, hogy elfoglalják a kisvárost, ezzel egyfelől elvágva az amúgy is nehéz helyzetben lévő Pokrovszkot, valamint a két település jözött fekvő Vodjanszkét az utánpótlástól, másfelől új kiindulópontot teremtve a Kramatorszk-Szlavjanszk tengely elleni támadáshoz.
Bár az offenzíva kezdeti szakaszában reális esély volt arra, hogy az oroszok elérik a város határát, egy elkeseredett ukrán ellentámadással sikerült visszaszorítani az oroszokat. Moszkva ettől függetlenül érthető módon szeretne áttörést kierőszakolni a térségben, ezért továbbra is próbálja átütni az ukrán védelmi vonalakat.
Egy friss videón például az látszik, amit több tucat orosz páncélozott jármű indul meg keletről Dobropillia irányába, egyenesen belefutva az ukrán tüzérségbe, valamint drónokba.
A videón legalább négy jármű kilövése látható, de Kijev szerint a páncélosok felét sikerült mozgásképtelenné tenni.
russians showed up near Dobropillia with 29 armored vehicles.They left with 15 fewer - and zero victories.Ukrainians mined the fields, shelled the column, and droned them like ducks in a barrel.Shakhove still stands. So do we. pic.twitter.com/MS7cUT5IRO https://t.co/MS7cUT5IRO— Bandera Fella *-
(@banderafella) October 27, 2025
Maga a jelenet egyébként ismerős lehet: az oroszok több alkalommal próbálkoztak már hasonló rohammal a Donbaszban, az esetek jó részében hasonló eredménnyel. A legismertebb példa Vuhledár volt: az apró falunak az orosz páncélosok többször is nekirohantak, brutális veszteségeket szenvedve.
Címlapkép forrása: Diego Herrera Carcedo/Anadolu via Getty Images
