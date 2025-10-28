  • Megjelenítés
Támadásba lendült Izrael: ismét hullanak a bombák Gázában – Sokan meghaltak
Támadásba lendült Izrael: ismét hullanak a bombák Gázában – Sokan meghaltak

Több helyen is légitámadás történt Gázában, miután Benjamin Netanjahu miniszterelnök támadási parancsot adott ki az izraeli haderőnek.

A Times of Israel cikke szerint Gázát több ponton is izraeli légitámadás és tüzérségi csapás érte,

a palesztin hatóságok szerint hét ember halt meg a mai incidensek során.

Helyi szemtanúk harckocsikkal, kézifegyverekkel leadott lövéseket is jelentettek a térségből.

A tűzszünet a Hamász és Izrael közt azért borult fel, mert ma délután rálőttek Gázában egy izraeli járőrre, Netanjahu miniszterelnök pedig kiadta ezután a támadási parancsot. A Hamász tagadja, hogy ők lőttek először.

Címlapkép forrása: Amir Levy/Getty Images

