  • Megjelenítés
Támadást indított Amerika: négy célpontra mértek csapást – Csupán egyetlen túlélő maradt
Globál

Támadást indított Amerika: négy célpontra mértek csapást – Csupán egyetlen túlélő maradt

Portfolio
Négy hajót lőtt ki az amerikai haderő Venezuela partjainál, a támadásnak 14 áldozata és egyetlen túlélője van – jelentette be X-oldalán Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter.

A hajókat és ezek legénységét azzal vádolja az Egyesült Államok, hogy drogokat csempésztek, elsősorban Amerikába. A csempészeket a hadügyminiszter konzisztensen „narkoterroristának” hívja.pe

Ezek a narkoterroristák több amerikait öltek meg, mint az Al-kaida és így is fogjuk őket kezelni. Nyomon követjük őket, feltérképezzük az útjukat és aztán levadásszuk és megöljük őket”

– írta Hegseth.

Az USA már körülbelül egy tucat hajót lőtt ki és körülbelül 50 embert ölt meg Venezuela partjainál a drogcsempészek elleni katonai műveletek során.

Kapcsolódó cikkünk

Megdöbbentő titkok derültek ki: Amerika hosszan szőtte az összeesküvést az ellenséges diktátor ellen, hogy végre elkapják

Magyarország az EU-s rangsor legvégére csúszott a fontos listán

Azt mondják, elintézték Trump elit bevetési egységét: láncra verték a CIA kommandósait

Címlapkép forrása: Jesus Vargas/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Oroszország ukrajna orosz-ukrán háború tank
Globál
Övön alul ütötték meg Trump új szankciói Moszkvát, Orbán Viktor Washingtonba megy békíteni - Háborús híreink kedden
Pénzcentrum
Fontos változás élesedik rengeteg magyar bankszámláján: jön a rendkívüli végrehajtási rendelet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility