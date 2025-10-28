Támadást indított Amerika: négy célpontra mértek csapást – Csupán egyetlen túlélő maradt

Négy hajót lőtt ki az amerikai haderő Venezuela partjainál, a támadásnak 14 áldozata és egyetlen túlélője van – jelentette be X-oldalán Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter.

A hajókat és ezek legénységét azzal vádolja az Egyesült Államok, hogy drogokat csempésztek, elsősorban Amerikába. A csempészeket a hadügyminiszter konzisztensen „narkoterroristának” hívja.pe

Ezek a narkoterroristák több amerikait öltek meg, mint az Al-kaida és így is fogjuk őket kezelni. Nyomon követjük őket, feltérképezzük az útjukat és aztán levadásszuk és megöljük őket”

– írta Hegseth.

Az USA már körülbelül egy tucat hajót lőtt ki és körülbelül 50 embert ölt meg Venezuela partjainál a drogcsempészek elleni katonai műveletek során.

Címlapkép forrása: Jesus Vargas/Getty Images