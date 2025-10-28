Több mint két tucat bűncselekmény elkövetésével vádolják a lengyel minisztert, akár 15 évet is kaphat

Az ügyészség szóvivője, Anna Adamiak kedd reggel közölte, hogy a kérelem megérkezett a törvényhozáshoz.

Az ügyészség 26, hivatali idejéhez köthető bűncselekmény gyanújával készül vádat emelni Ziobro ellen, köztük bűnszervezet létrehozása és vezetése, valamint hivatali hatalommal való visszaélés személyes és politikai előnyszerzés céljából.

Elítélése esetén akár 15 év szabadságvesztés is kiszabható.

A lépés a Donald Tusk miniszterelnök vezette kormánykoalíció elszámoltatási törekvéseinek fontos állomása. A kabinet 2023 decemberi hivatalba lépése óta vizsgálja a korábbi, az ultrakonzervatív Jog és Igazságosság (PiS) vezette kormány tisztségviselőinek feltételezett jogsértéseit.

Ziobro a PiS-kormányzás idején kulcsszereplő volt: 2015 és 2023 között igazságügyi miniszterként és legfőbb ügyészként felügyelte az igazságszolgáltatás erősen vitatott átalakítását. Két egykori helyettese már vádemelés előtt áll feltételezett bűncselekmények miatt.

Képviselőként Ziobro mentelmi jogot élvez, amelyet a parlament többségi szavazással függeszthet fel. Mivel a kormánypártok többségben vannak, várható a mentelmi jog megvonása, ahogyan több más PiS-politikus esetében már megtörtént.

Żurek hivatalának közleménye szerint az ügyészek arra a következtetésre jutottak, hogy Ziobro 26 bűncselekményt követett el az Igazságügyi Alap kezelésével összefüggésben. Az alapot az igazságügyi minisztérium kezeli; célja a bűncselekmények áldozatainak támogatása, valamint bűnmegelőzési és reintegrációs programok finanszírozása.

Ziobrót rendszeresen azzal vádolták, hogy az alapot politikai célokra használta. Egy esetben a vádak szerint törvénytelenül finanszírozta belőle az izraeli gyártmányú Pegasus kémszoftver beszerzését, amelyet a PiS-kormánnyal szemben álló szereplők megfigyelésére vetettek be.

Az ügyészek szerint Ziobro az alapot mások anyagi előnyhöz juttatására, valamint személyes és politikai haszonszerzésre használta.

Emellett öt olyan esetet is felsorolnak, amikor Ziobro állítólag nem indított eljárást a hozzá bejelentett ügyekben, hanem azokat eltitkolta. Ezek egyike olyan vádra vonatkozott, amely szerint egyik családtagja kapcsolatban állt egy üzemanyag-maffiával.

Az ügyészek előzetes letartóztatás elrendelését is indítványozták, mert megalapozottan tartanak attól, hogy Ziobro nem jelenik meg a kitűzött eljárási cselekményeken, elrejtőzik vagy megszökik, illetve az eredeti dokumentumok megsemmisítésével jogellenesen akadályozza a nyomozást.

Bűnszervezet létrehozása és vezetése esetén a büntetési tétel két és tizenöt év közötti szabadságvesztés, míg a hivatali visszaélés pénzügyi vagy személyes haszonszerzés céljából egytől tíz évig terjedhet.

Ziobro nem kommentálta az ügyészség bejelentését. Korábban tagadta, hogy hivatali ideje alatt jogsértést követett volna el, és a jelenlegi kormányt politikai bosszúhadjárattal vádolta. Tegnap a közösségi médiában közölte, hogy megérkezett Budapestre, ahol be akarja mutatni, miként sérti a törvényeket Tusk kormánya, és hogyan teszi a médiát pártpropaganda szócsövévé.

Címlapkép forrása: MTI/Kocsis Zoltán