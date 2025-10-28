Több mint két tucat bűncselekmény elkövetésével vádolják a lengyel minisztert, akár 15 évet is kaphat

Az ügyészség szóvivője, Anna Adamiak kedd reggel közölte, hogy a kérelem megérkezett a törvényhozáshoz.
Az ügyészség 26, hivatali idejéhez köthető bűncselekmény gyanújával készül vádat emelni Ziobro ellen, köztük bűnszervezet létrehozása és vezetése, valamint hivatali hatalommal való visszaélés személyes és politikai előnyszerzés céljából.
Elítélése esetén akár 15 év szabadságvesztés is kiszabható.
A lépés a Donald Tusk miniszterelnök vezette kormánykoalíció elszámoltatási törekvéseinek fontos állomása. A kabinet 2023 decemberi hivatalba lépése óta vizsgálja a korábbi, az ultrakonzervatív Jog és Igazságosság (PiS) vezette kormány tisztségviselőinek feltételezett jogsértéseit.
Ziobro a PiS-kormányzás idején kulcsszereplő volt: 2015 és 2023 között igazságügyi miniszterként és legfőbb ügyészként felügyelte az igazságszolgáltatás erősen vitatott átalakítását. Két egykori helyettese már vádemelés előtt áll feltételezett bűncselekmények miatt.
Képviselőként Ziobro mentelmi jogot élvez, amelyet a parlament többségi szavazással függeszthet fel. Mivel a kormánypártok többségben vannak, várható a mentelmi jog megvonása, ahogyan több más PiS-politikus esetében már megtörtént.
Żurek hivatalának közleménye szerint az ügyészek arra a következtetésre jutottak, hogy Ziobro 26 bűncselekményt követett el az Igazságügyi Alap kezelésével összefüggésben. Az alapot az igazságügyi minisztérium kezeli; célja a bűncselekmények áldozatainak támogatása, valamint bűnmegelőzési és reintegrációs programok finanszírozása.
Ziobrót rendszeresen azzal vádolták, hogy az alapot politikai célokra használta. Egy esetben a vádak szerint törvénytelenül finanszírozta belőle az izraeli gyártmányú Pegasus kémszoftver beszerzését, amelyet a PiS-kormánnyal szemben álló szereplők megfigyelésére vetettek be.
Az ügyészek szerint Ziobro az alapot mások anyagi előnyhöz juttatására, valamint személyes és politikai haszonszerzésre használta.
Emellett öt olyan esetet is felsorolnak, amikor Ziobro állítólag nem indított eljárást a hozzá bejelentett ügyekben, hanem azokat eltitkolta. Ezek egyike olyan vádra vonatkozott, amely szerint egyik családtagja kapcsolatban állt egy üzemanyag-maffiával.
Az ügyészek előzetes letartóztatás elrendelését is indítványozták, mert megalapozottan tartanak attól, hogy Ziobro nem jelenik meg a kitűzött eljárási cselekményeken, elrejtőzik vagy megszökik, illetve az eredeti dokumentumok megsemmisítésével jogellenesen akadályozza a nyomozást.
Bűnszervezet létrehozása és vezetése esetén a büntetési tétel két és tizenöt év közötti szabadságvesztés, míg a hivatali visszaélés pénzügyi vagy személyes haszonszerzés céljából egytől tíz évig terjedhet.
Ziobro nem kommentálta az ügyészség bejelentését. Korábban tagadta, hogy hivatali ideje alatt jogsértést követett volna el, és a jelenlegi kormányt politikai bosszúhadjárattal vádolta. Tegnap a közösségi médiában közölte, hogy megérkezett Budapestre, ahol be akarja mutatni, miként sérti a törvényeket Tusk kormánya, és hogyan teszi a médiát pártpropaganda szócsövévé.
Címlapkép forrása: MTI/Kocsis Zoltán
Itt a hatalmas bejelentés: ikonikus márkába száll be az Nvidia, kilőtt az árfolyam!
10 éves csúcson a vállalat részvényei.
Váratlan lépés a bankoktól – ez már a válság első jele?
Egyre gyűlnek a sötét felhők.
Több mint két tucat bűncselekmény elkövetésével vádolják a lengyel minisztert, akár 15 évet is kaphat
A legfőbb ügyész kezdeményezte Zbigniew Ziobro parlamenti mentelmi jogának felfüggesztését.
Mostantól bárki halászhat a zavarosban – eljött az őrületes shortolás ideje?
Veszélyes kaput nyitnak ki ezzel.
Nagy botrány van kialakulóban: veszélybe kerülhet az orosz leválás
Szerződésszegés történhetett.
Betiltanák az ellenzéket az EU-tagjelölt országban
Az alkotmánybírósághoz fordul a grúz kormánypárt.
Kimondták: nem lehet többé elnök Donald Trump
A Republikánus Pártból érkezett a piros lap.
120 millió Ft támogatás eszközre, ingatlanra, IT-ra
A GINOP Plusz-1.2.4-25 most a legjobb eszköz a növekedni akaró mikro- és kisvállalkozások kezében: jól ütemezhető, kézzelfogható fejlesztésekre ad forrást, olyan térségekben, ahol minden ú
Globálisan is megkerülhetetlenné vált a holland gáztőzsde
A TTF 2024-es dominanciája kulcsszerepet játszott az európai gázpiac stabilizálásában és globális árképzési súlyának növekedésében.
És megérkezett az ingyenes lakáshitel
A 3%-os kamatozású Otthon Start lakáshitel megjelenésekor sokan az életük lehetőségét vélték felfedezni a támogatott hitelben. A közszolgálatban dolgozók közül egyes becslések alapján na
Az ország, ahol a nyugdíjas többet keres a dolgozónál
Franciaországban egy átlagos nyugdíjas több pénzt visz haza, mint egy átlagos munkavállaló. A jelenségnek kulturális és történelmi okai vannak, de kemény közgazdasági következményei is, a
Globális minimumadó - itt az első bevallási határidő!
A globális minimumadó (GloBE) kötelezettségeihez kapcsolódóan közeleg az első hazai bevallási határidő. Azoknak a társaságoknak, amelyek üzleti éve megegyezik a naptári évvel, 2025. novemb
Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Cser Tamás, a HOLD vezető részvényportfólió-kezelője beszél arról, hogy The post Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes appeared first on HOLDBLOG.
From Creative Destruction to the Inverted-U: Why Aghion & Howitt's Schumpeterian Program Is Nobel-Worthy
Philippe Aghion and Peter Howitt transformed growth from a black box into a mechanism we can measure and steer; bridged macro theory with micro market structure; and then validated the bridge with credible
Arany vagy bányarészvény: melyikkel jár jobban a befektető?
Vajon mi ér többet: az arany vagy az aranybánya? Lehet-e egyáltalán győztest hirdetni ebben a versenyben? Az elmúlt 20 év adatait megvizsgálva érdekes következtetésekre jutni:... The post Arany
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Egyértelmű jelzést kapott Magyarország: elkerülhetetlen a leválás az orosz olajról
A Lukoil döntése irányadó lesz a döntéshozók számára is.
Már az Otthon Start előtt is elszabadultak az árak, hol lesz a vége?
Érdekes adatok érkeztek a lakáspiacról.
Hegymenet frissítőpont nélkül − A terepfutó versenyszervezés rögös ösvényein
A hazai szereplők egymással és a külfölddel is versenyt futnak.