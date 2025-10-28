Utolsó napjait éli az erődváros, katasztrófát okoztak Belgorodban az ukrán bombák - Háborús híreink hétfőn

Keddi közvetítésünk
Keddi hírfolymunk ide kattintva érhető el:
Komoly ütést vihettek be Trump orosz kőolajra kivetett szankciói – Váratlan bejelentést tett a Lukoil
A Lukoil bejelentette, hogy az új amerikai és brit szankciók nyomán megkezdi nemzetközi eszközeinek értékesítését – írja a Reuters.
Megszólalt Orbán Viktor a budapesti békecsúcsról: késik, de lesz
Orbán Viktor miniszterelnök Rómában, XIV. Leó pápánál történt audienciája után adott interjút a közszolgálati televíziónak, ahol a Budapestre tervezett Trump–Putyin-csúcstalálkozóról is kérdezték.
Zelenszkij: Pokrovszk az oroszok fő célpontja
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfő esti videóbeszédében elmondta, az orosz haderő fő célpontja jelenleg a Donyeck megyei Pokrovszk.
Ez az a hely, ahol a megszálló a legnagyobb támadó erőit összpontosította, és ahol jelentős támadási tevékenység folyik. A harcok a városban is folytatódnak: Pokrovszk a fő célpontjuk
– mondta Zelenszkij.
Két, Moszkva felé tartó drónt lőtt le az orosz légvédelem
Szergej Szobjanyin moszkvai főpolgármester szerint az orosz légvédelem lelőtt kettő, a főváros felé tartó ukrán drónt.
(TASZSZ)
Moszkva titokban hagyott egy fontos részletet az új „csodafegyver” tesztjéről, de a norvég hírszerzés megszerezte az információt
Oroszország a Barents-tengeri Novaja Zemljáról indította a Burevesztnyik nukleáris meghajtású manőverező robotrepülőgép tesztrepülését – közölte hétfőn a norvég katonai hírszerzés.
Üzent Putyin: minden a tervek szerint halad
Vlagyimir Putyin orosz elnök Csve Szonhi észak-koreai külügyminiszter moszkvai látogatásakor azt mondta, az Oroszország és Észak-Korea közötti kapcsolatok a tervek szerint alakulnak – írja a Reuters.
Konkrét számot mondott be Zelenszkij az orosz veszteségekről – Ha ez igaz, tényleg bajban van Putyin
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az amerikai Axios portálnak úgy nyilatkozott, az oroszok csak 2025-ben 346 ezer katonát vesztettek halottakban és súlyos sebesültekben, ami csaknem annyi veszteség, mint ahány katonát mozgósítottak ugyanebben az időszakban.
Nemcsak Gripeneket, egy egész Gripen-gyárat kaphat Ukrajna – Itt a nagy bejelentés
Micael Johansson, a svéd Saab hadiipari vállalat vezetője a Financial Times-nak úgy nyilatkozott, a cég Gripen-összeszerelő üzemet nyithat Ukrajnában egy Ukrajna és Svédország között létrejött védelmi megállapodás részeként.
Lelőtték Oroszország egyik legjobb harci helikopterét – Moszkva is elismerte a veszteséget
Lezuhant az orosz haderő Ka-52-es harci helikoptere – a veszteségről nem Ukrajna, hanem Fighterbomber nevű, orosz légierőhöz kapcsolódó Telegram-fiók számolt be.
Döntött az olasz bíróság: kiadhatják az Északi Áramlat egyik ukrán szabotőrét Németországnak
A bolognai fellebbviteli bíróság ismét engedélyezte annak az ukrán állampolgárnak a kiadatását Németországnak, akit az Északi Áramlat gázvezeték 2022-es felrobbantásában való részvétellel gyanúsítanak – közölte hétfőn a férfi ügyvédje.
A döntés a kiadatási eljárás újabb szakaszát jelenti: a bíróság szeptemberben már elrendelte Szerhij Kuznyecov kiadatását, de a legfelsőbb bíróság eljárási hibák miatt felfüggesztette a határozat végrehajtását, és új eljárást rendelt el. A mostani ítéletben az újonnan kijelölt bírói tanács ismét jóváhagyta a kiadatást, amely ellen a védelem ismét fellebbezni fog a Semmitőszéknél.
A 49 éves Kuznyecov ellen a német szövetségi ügyészség robbantásban való bűnrészesség, szabotázs és jelentős vagyoni károkozással járó rongálás miatt indított eljárást. A férfit augusztus végén vették őrizetbe Olaszországban, ahol családjával nyaralt, és jelenleg egy szigorúan őrzött észak-olaszországi börtönben tartják fogva.
(MTI)
Orbán Viktor helyretenné Trumpot az oroszokra kivetett szankciók ügyében
Olaszországi találkozója előtt kérdezték Orbán Viktort, aki szerint Donald Trump amerikai elnök nem érti az oroszok működését, és hibázott, amikor nemrég olajszankciókat vetett ki a háborút kezdeményező országra. Az amerikai olajszankciók kapcsán kijelentette, hogy hamarosan Washingtonba utazik, hogy Donald Trumppal tárgyaljon a kérdésről, mivel a szankciók súlyosan érintik a magyar gazdaságot.
Szétszedték Oroszország legújabb fegyvereit: kiderült a kellemetlen igazság a "szuperrakétákról"
68 külföldi gyártmányú alkatrészt azonosított az ukrán katonai hírszerzés (HUR) olyan rakétákban és drónokban, melyeket Oroszország Ukrajna támadására használ – számolt be az UNN.
Bemutatták az oroszok az új csodafegyvert, ezt már Trump sem hagyta szó nélkül
Donald Trump amerikai elnök helytelennek tartja, hogy orosz hivatali kollégája bejelentette vasárnap az orosz atommeghajtású, manőverező robotrepülőgép sikeres tesztjét.
Szergej Lavrov fogadta az észak-koreai külügyminisztert
Az orosz külügyi köszönetet mondott Coj Szon Hi phenjani külügyi képviselőnek, amiért Észak-Korea segítette katonákkal és fegyverrel Oroszországot az Ukrajna ellen vívott háború során és a kétoldalú kapcsolatok további fejlesztését ígérte.
(MTI nyomán)
Pusilin: hamarosan vége a csatának – Oroszország stratégiai győzelmet fog bejelenteni
Oroszország elfoglalta Krasznoarmejszk, vagyis a közép-donyecki Pokrovszk városának nagy részét – jelentette be ma délelőtt Gyenisz Pusilin, az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” nevű orosz szervezet vezetője.
Újabb közös hitelfelvétel jöhet, miután Brüsszel elkaszálta az orosz pénzek Ukrajnának utalását
Úgy tűnik, mégsem sikerül döntést hozni a befagyasztott orosz pénzeszközök felhasználása az ukrán védekezés támogatására, miután az összeg legnagyobb részét birtokló Belgium elvágta a „jóvátételi kölcsönre” vonatkozó javaslatot. A tervezet jogilag és tárgyalástechnikai szempontból is megkérdőjelezhető volt, azonban enélkül újabb kölcsön felvételére kényszerülhetnek a sok esetben már most is eladósodott uniós országok. Ursula von der Leyen bizottságának most új javaslatokat kell az asztalra tennie, ahol már Ukrajna támogatásának befejezése is felmerülhet.
Három falut foglaltak el az oroszok
Novonyikolaivka, Privolnije és Jehorivka falvak elfoglalását jelentette be ma délelőtt Oroszország védelmi minisztériuma - előbbi két település Zaporizzsjában, utóbbi Dnyipropetrovszk megyében található.
(RIA)
Trump embere keményen üzent Magyarországnak: „le fog állni az orosz olajvezeték, ideje lépni"
Az Egyesült Államok NATO-nagykövete, Matt Whitaker élesen bírálta Magyarországot, amiért szerinte „nem tett semmilyen konkrét lépést” az orosz olaj- és gázfüggőség csökkentésére. Közben Donald Trump újabb gazdasági szankciók kivetését helyezte kilátásba Oroszországgal szemben, és azt üzente: „minden opció az asztalon van”, ha Vlagyimir Putyin nem ül a tárgyalóasztalhoz.
Ukrán légvédelmi jelentés
Az ukrán légierő közleménye szerint Oroszország kereken száz drónt indított az éjszaka folyamán. A légvédelem 66 gépet lőtt le, további 24 fegyver célt tévesztett, vagy az elektronikus zavarás kényszerítette földre. A maradék tíz drón Kijevben csapódott be, legalább három emberrel végezve. Az ukrán jelentés szerint katonai infrastruktúra nem szenvedett kárt.
(Telegram)
Újra előkerült a rettegett HIMARS, eláraszthatja a víz az oroszok állásait
Ukrajna szombaton támadást hajtott végre egy víztározó gátja ellen az oroszországi Belgorod megyében, aminek hatására a terület kormányzója az árvízveszély miatt egyes határ menti területek kiürítését kérte. Korábban már napvilágot láttak távolról készült felvételek, de most jelentek meg először olyan videók, amelyeken a károk jól láthatóak.
Kiszúrták a drónok az oroszok sok milliós légvédelmi rendszerét - Az eredmény borítékolható volt
Az ukrán erők sikeresen megsemmisítettek egy 45 millió dollár értékű orosz Buk-M3 légvédelmi rakétarendszert - írta a Kyiv Independent.
Ennyien érkeztek Ukrajnából vasárnap
Az ukrán-magyar határszakaszon 16 676 ember lépett be Magyarországra vasárnap. Tartózkodási engedélyt 42 embernek állítottak ki - közölte az ORFK.
(MTI)
Katasztrofális a helyzet az ukrán erődvárosban - Több száz orosz törte át a védelmet
Orosz katonák hatoltak be Pokrovszk városába, ahol jelenleg intenzív harcok zajlanak az ukrán erőkkel - számolt be a Kyiv Independent.
Jelentett az orosz légvédelem
Az orosz légvédelem jelentése szerint az éjszaka folyamán összesen 193 ukrán drónt semmisítetek meg, ebből 34-et Moszkva környékén. Az orosz média komoly károkról nem számolt be, Brjanszk régióban egy halott civilről lehet tudni.
(Reuters)
Utolsó napjait éli az erődváros, katasztrófát okoztak Belgorodban az ukrán bombák - Háborús híreink hétfőn
Több egymástól független jelentés szerint is úgy néz ki, hogy az orosz alakulatok mélyen behatoltak a donbaszi Pokrovszk és Mirnohrád erődvárosokba. Az ukránok több körben szétbombáztak egy gátat az oroszországi belgorod régióban, jelentős területeket víz alá merítve. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint a szankciók hatására India leállt az orosz kőolaj vásárlásával. Folytatódnak a furcsa drónészlelések a NATO légterében. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Vasárnapi hírfolyamunk ezen a linken olvasható el.
Címlapkép: az ukrán hírszerzés (SZBU) kommandósai a SeaBaby tengeri drón legújabb variánsával. A címlapkép forrása: Vitalii Nosach/Global Images Ukraine via Getty Images
Meglepő kutatás látott napvilágot: kétszer annyi testmozgásra lehet szüksége a férfiaknak, mint a nőknek
Ennyi aktivitásra van szükség az egészséges élethez.
Komoly ütést vihettek be Trump orosz kőolajra kivetett szankciói – Váratlan bejelentést tett a Lukoil
Gyorsan hatottak a büntetőintézkedések.
Kiszivárgott: akár 30 ezer dolgozót is elküldhet egy amerikai óriásvállalat
Ez lenne az eddigi legnagyobb leépítés a cégnél.
Megszólalt Orbán Viktor a budapesti békecsúcsról: késik, de lesz
A miniszterelnök szerint a delegációk folyamatosan tárgyalnak egymással.
Betör az AI-piacra az Nvidia kihívója: egyből ki is lőtt a részvény árfolyama
Nagy a versengés a cégek között.
Rejtélyes kínai űreszközről érkeztek felvételek: eddig nem ismert részletekre derült fény
Nem sok információ van a közel öt éve keringő objektumról.
Gázolt a vonat Balatonföldvárnál, buszos pótlásra kell számítani a balatoni vonalon utazóknak
Siófok és Balatonszemes között.
Értékelte a reptéri vasút terveit Vitézy Dávid: Budapest és a vidék is jól járna vele
Az országos hálózatba integrált vasútvonal vezetne a Liszt Ferenc repülőtérhez.
Újabb könnyítés a lakástámogatásoknál, ezúttal a CSOK Pluszra került sor
Az éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a kormány módosítana a CSOK Plusz szabályain. A házaspárok életkorára vonatkozó feltételhez nyúlna hozzá a jogalkot
Globális minimumadó - itt az első bevallási határidő!
A globális minimumadó (GloBE) kötelezettségeihez kapcsolódóan közeleg az első hazai bevallási határidő. Azoknak a társaságoknak, amelyek üzleti éve megegyezik a naptári évvel, 2025. novemb
From Creative Destruction to the Inverted-U: Why Aghion & Howitt's Schumpeterian Program Is Nobel-Worthy
Philippe Aghion and Peter Howitt transformed growth from a black box into a mechanism we can measure and steer; bridged macro theory with micro market structure; and then validated the bridge with credible
Arany vagy bányarészvény: melyikkel jár jobban a befektető?
Vajon mi ér többet: az arany vagy az aranybánya? Lehet-e egyáltalán győztest hirdetni ebben a versenyben? Az elmúlt 20 év adatait megvizsgálva érdekes következtetésekre jutni:... The post Arany
Magyar vállalkozás: viharban, jó irányba
Habár a vállalkozások számára komoly csapások sorát hozta a COVID-dal megnyíló bizonytalanság kora, a magyar gazdaságot azonban nem meggyengítik, hanem termelékenysége és minősége javítá
Ezüstpénz rézből? - Római sztori a fiat valutákkal
Aurelianus császár nem értette jól a fiat valuták rendszerét: növelni akarta a pénz vásárlóerejét, ehelyett hiperinflációt okozott. Tanulságos közgazdasági sztori a Krisztus utáni III. sz
Falatnyi területről jön a globális GDP fele
Itt van ez a térkép, ami első ránézésre talán túlzó állításnak tűnik: a világ GDP-jének fele mindössze a Föld felszínének 3,6 százalékán termelődik. A pontos... The post Falatnyi ter
Személyes pénzügyek válságos helyzetben
A jelenlegi gazdasági berendezkedés gyakran kerül komolyabb válságba, amit az emberek is megéreznek. Ez nem újdonság, a világtörténelemben sokszor volt olyan körülmény, ami nehezebbé tette a
Már az Otthon Start előtt is elszabadultak az árak, hol lesz a vége?
Érdekes adatok érkeztek a lakáspiacról.
Hegymenet frissítőpont nélkül − A terepfutó versenyszervezés rögös ösvényein
A hazai szereplők egymással és a külfölddel is versenyt futnak.
A komáromi Filiberto
Fókuszban a vintedes vagy marketplace-es csalásoknak nevezett adathalász támadások.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod