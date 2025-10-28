Utolsó napjait éli az erődváros, katasztrófát okoztak Belgorodban az ukrán bombák - Háborús híreink hétfőn

A bolognai fellebbviteli bíróság ismét engedélyezte annak az ukrán állampolgárnak a kiadatását Németországnak, akit az Északi Áramlat gázvezeték 2022-es felrobbantásában való részvétellel gyanúsítanak – közölte hétfőn a férfi ügyvédje.

A döntés a kiadatási eljárás újabb szakaszát jelenti: a bíróság szeptemberben már elrendelte Szerhij Kuznyecov kiadatását, de a legfelsőbb bíróság eljárási hibák miatt felfüggesztette a határozat végrehajtását, és új eljárást rendelt el. A mostani ítéletben az újonnan kijelölt bírói tanács ismét jóváhagyta a kiadatást, amely ellen a védelem ismét fellebbezni fog a Semmitőszéknél.

A 49 éves Kuznyecov ellen a német szövetségi ügyészség robbantásban való bűnrészesség, szabotázs és jelentős vagyoni károkozással járó rongálás miatt indított eljárást. A férfit augusztus végén vették őrizetbe Olaszországban, ahol családjával nyaralt, és jelenleg egy szigorúan őrzött észak-olaszországi börtönben tartják fogva.

