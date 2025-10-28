  • Megjelenítés
FONTOS Még soha senki nem kaszált ekkorát a történelemben, de a mesterséges intelligencia romba döntheti az álmokat
Utolsó napjait éli az erődváros, katasztrófát okoztak Belgorodban az ukrán bombák - Háborús híreink hétfőn
Globál

Utolsó napjait éli az erődváros, katasztrófát okoztak Belgorodban az ukrán bombák - Háborús híreink hétfőn

Portfolio
Több egymástól független jelentés szerint is úgy néz ki, hogy az orosz alakulatok mélyen behatoltak a donbaszi Pokrovszk és Mirnohrád erődvárosokba. Az ukránok több körben szétbombáztak egy gátat az oroszországi belgorod régióban, jelentős területeket víz alá merítve. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint a szankciók hatására India leállt az orosz kőolaj vásárlásával. Folytatódnak a furcsa drónészlelések a NATO légterében. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Keddi közvetítésünk

Komoly ütést vihettek be Trump orosz kőolajra kivetett szankciói – Váratlan bejelentést tett a Lukoil

A Lukoil bejelentette, hogy az új amerikai és brit szankciók nyomán megkezdi nemzetközi eszközeinek értékesítését – írja a Reuters.

Komoly ütést vihettek be Trump orosz kőolajra kivetett szankciói – Váratlan bejelentést tett a Lukoil
Megszólalt Orbán Viktor a budapesti békecsúcsról: késik, de lesz

Orbán Viktor miniszterelnök Rómában, XIV. Leó pápánál történt audienciája után adott interjút a közszolgálati televíziónak, ahol a Budapestre tervezett Trump–Putyin-csúcstalálkozóról is kérdezték.

Megszólalt Orbán Viktor a budapesti békecsúcsról: késik, de lesz
Zelenszkij: Pokrovszk az oroszok fő célpontja

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfő esti videóbeszédében elmondta, az orosz haderő fő célpontja jelenleg a Donyeck megyei Pokrovszk.

Ez az a hely, ahol a megszálló a legnagyobb támadó erőit összpontosította, és ahol jelentős támadási tevékenység folyik. A harcok a városban is folytatódnak: Pokrovszk a fő célpontjuk

– mondta Zelenszkij.

(President.gov.ua)

Két, Moszkva felé tartó drónt lőtt le az orosz légvédelem

Szergej Szobjanyin moszkvai főpolgármester szerint az orosz légvédelem lelőtt kettő, a főváros felé tartó ukrán drónt.

(TASZSZ)

Moszkva titokban hagyott egy fontos részletet az új „csodafegyver” tesztjéről, de a norvég hírszerzés megszerezte az információt

Oroszország a Barents-tengeri Novaja Zemljáról indította a Burevesztnyik nukleáris meghajtású manőverező robotrepülőgép tesztrepülését – közölte hétfőn a norvég katonai hírszerzés.

Moszkva titokban hagyott egy fontos részletet az új „csodafegyver" tesztjéről, de a norvég hírszerzés megszerezte az információt
Üzent Putyin: minden a tervek szerint halad

Vlagyimir Putyin orosz elnök Csve Szonhi észak-koreai külügyminiszter moszkvai látogatásakor azt mondta, az Oroszország és Észak-Korea közötti kapcsolatok a tervek szerint alakulnak – írja a Reuters.

Üzent Putyin: minden a tervek szerint halad
Konkrét számot mondott be Zelenszkij az orosz veszteségekről – Ha ez igaz, tényleg bajban van Putyin

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az amerikai Axios portálnak úgy nyilatkozott, az oroszok csak 2025-ben 346 ezer katonát vesztettek halottakban és súlyos sebesültekben, ami csaknem annyi veszteség, mint ahány katonát mozgósítottak ugyanebben az időszakban.

Konkrét számot mondott be Zelenszkij az orosz veszteségekről – Ha ez igaz, tényleg bajban van Putyin
Nemcsak Gripeneket, egy egész Gripen-gyárat kaphat Ukrajna – Itt a nagy bejelentés

Micael Johansson, a svéd Saab hadiipari vállalat vezetője a Financial Times-nak úgy nyilatkozott, a cég Gripen-összeszerelő üzemet nyithat Ukrajnában egy Ukrajna és Svédország között létrejött védelmi megállapodás részeként.

Nemcsak Gripeneket, egy egész Gripen-gyárat kaphat Ukrajna – Itt a nagy bejelentés
Lelőtték Oroszország egyik legjobb harci helikopterét – Moszkva is elismerte a veszteséget

Lezuhant az orosz haderő Ka-52-es harci helikoptere – a veszteségről nem Ukrajna, hanem Fighterbomber nevű, orosz légierőhöz kapcsolódó Telegram-fiók számolt be.

Lelőtték Oroszország egyik legjobb harci helikopterét – Moszkva is elismerte a veszteséget
Döntött az olasz bíróság: kiadhatják az Északi Áramlat egyik ukrán szabotőrét Németországnak

A bolognai fellebbviteli bíróság ismét engedélyezte annak az ukrán állampolgárnak a kiadatását Németországnak, akit az Északi Áramlat gázvezeték 2022-es felrobbantásában való részvétellel gyanúsítanak – közölte hétfőn a férfi ügyvédje.

A döntés a kiadatási eljárás újabb szakaszát jelenti: a bíróság szeptemberben már elrendelte Szerhij Kuznyecov kiadatását, de a legfelsőbb bíróság eljárási hibák miatt felfüggesztette a határozat végrehajtását, és új eljárást rendelt el. A mostani ítéletben az újonnan kijelölt bírói tanács ismét jóváhagyta a kiadatást, amely ellen a védelem ismét fellebbezni fog a Semmitőszéknél.

A 49 éves Kuznyecov ellen a német szövetségi ügyészség robbantásban való bűnrészesség, szabotázs és jelentős vagyoni károkozással járó rongálás miatt indított eljárást. A férfit augusztus végén vették őrizetbe Olaszországban, ahol családjával nyaralt, és jelenleg egy szigorúan őrzött észak-olaszországi börtönben tartják fogva.

(MTI)

Orbán Viktor helyretenné Trumpot az oroszokra kivetett szankciók ügyében

Olaszországi találkozója előtt kérdezték Orbán Viktort, aki szerint Donald Trump amerikai elnök nem érti az oroszok működését, és hibázott, amikor nemrég olajszankciókat vetett ki a háborút kezdeményező országra. Az amerikai olajszankciók kapcsán kijelentette, hogy hamarosan Washingtonba utazik, hogy Donald Trumppal tárgyaljon a kérdésről, mivel a szankciók súlyosan érintik a magyar gazdaságot.

Orbán Viktor helyretenné Trumpot az oroszokra kivetett szankciók ügyében
Szétszedték Oroszország legújabb fegyvereit: kiderült a kellemetlen igazság a "szuperrakétákról"

68 külföldi gyártmányú alkatrészt azonosított az ukrán katonai hírszerzés (HUR) olyan rakétákban és drónokban, melyeket Oroszország Ukrajna támadására használ – számolt be az UNN.

Szétszedték Oroszország legújabb fegyvereit: kiderült a kellemetlen igazság a "szuperrakétákról"
Bemutatták az oroszok az új csodafegyvert, ezt már Trump sem hagyta szó nélkül

Donald Trump amerikai elnök helytelennek tartja, hogy orosz hivatali kollégája bejelentette vasárnap az orosz atommeghajtású, manőverező robotrepülőgép sikeres tesztjét.

Bemutatták az oroszok az új csodafegyvert, ezt már Trump sem hagyta szó nélkül
Szergej Lavrov fogadta az észak-koreai külügyminisztert

Az orosz külügyi köszönetet mondott Coj Szon Hi phenjani külügyi képviselőnek, amiért Észak-Korea segítette katonákkal és fegyverrel Oroszországot az Ukrajna ellen vívott háború során és a kétoldalú kapcsolatok további fejlesztését ígérte.

(MTI nyomán)

Pusilin: hamarosan vége a csatának – Oroszország stratégiai győzelmet fog bejelenteni

Oroszország elfoglalta Krasznoarmejszk, vagyis a közép-donyecki Pokrovszk városának nagy részét – jelentette be ma délelőtt Gyenisz Pusilin, az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság” nevű orosz szervezet vezetője.

Pusilin: hamarosan vége a csatának – Oroszország stratégiai győzelmet fog bejelenteni
Újabb közös hitelfelvétel jöhet, miután Brüsszel elkaszálta az orosz pénzek Ukrajnának utalását

Úgy tűnik, mégsem sikerül döntést hozni a befagyasztott orosz pénzeszközök felhasználása az ukrán védekezés támogatására, miután az összeg legnagyobb részét birtokló Belgium elvágta a „jóvátételi kölcsönre” vonatkozó javaslatot. A tervezet jogilag és tárgyalástechnikai szempontból is megkérdőjelezhető volt, azonban enélkül újabb kölcsön felvételére kényszerülhetnek a sok esetben már most is eladósodott uniós országok. Ursula von der Leyen bizottságának most új javaslatokat kell az asztalra tennie, ahol már Ukrajna támogatásának befejezése is felmerülhet.

Újabb közös hitelfelvétel jöhet, miután Brüsszel elkaszálta az orosz pénzek Ukrajnának utalását
Három falut foglaltak el az oroszok

Novonyikolaivka, Privolnije és Jehorivka falvak elfoglalását jelentette be ma délelőtt Oroszország védelmi minisztériuma - előbbi két település Zaporizzsjában, utóbbi Dnyipropetrovszk megyében található.

(RIA)

Trump embere keményen üzent Magyarországnak: „le fog állni az orosz olajvezeték, ideje lépni"

Az Egyesült Államok NATO-nagykövete, Matt Whitaker élesen bírálta Magyarországot, amiért szerinte „nem tett semmilyen konkrét lépést” az orosz olaj- és gázfüggőség csökkentésére. Közben Donald Trump újabb gazdasági szankciók kivetését helyezte kilátásba Oroszországgal szemben, és azt üzente: „minden opció az asztalon van”, ha Vlagyimir Putyin nem ül a tárgyalóasztalhoz.

Trump embere keményen üzent Magyarországnak: „le fog állni az orosz olajvezeték, ideje lépni"
Ukrán légvédelmi jelentés

Az ukrán légierő közleménye szerint Oroszország kereken száz drónt indított az éjszaka folyamán. A légvédelem 66 gépet lőtt le, további 24 fegyver célt tévesztett, vagy az elektronikus zavarás kényszerítette földre. A maradék tíz drón Kijevben csapódott be, legalább három emberrel végezve. Az ukrán jelentés szerint katonai infrastruktúra nem szenvedett kárt.

(Telegram)

Újra előkerült a rettegett HIMARS, eláraszthatja a víz az oroszok állásait

Ukrajna szombaton támadást hajtott végre egy víztározó gátja ellen az oroszországi Belgorod megyében, aminek hatására a terület kormányzója az árvízveszély miatt egyes határ menti területek kiürítését kérte. Korábban már napvilágot láttak távolról készült felvételek, de most jelentek meg először olyan videók, amelyeken a károk jól láthatóak.

Újra előkerült a rettegett HIMARS, eláraszthatja a víz az oroszok állásait
Kiszúrták a drónok az oroszok sok milliós légvédelmi rendszerét - Az eredmény borítékolható volt

Az ukrán erők sikeresen megsemmisítettek egy 45 millió dollár értékű orosz Buk-M3 légvédelmi rakétarendszert - írta a Kyiv Independent.

Kiszúrták a drónok az oroszok sok milliós légvédelmi rendszerét - Az eredmény borítékolható volt
Ennyien érkeztek Ukrajnából vasárnap

Az ukrán-magyar határszakaszon 16 676 ember lépett be Magyarországra vasárnap. Tartózkodási engedélyt 42 embernek állítottak ki - közölte az ORFK.

(MTI)

Katasztrofális a helyzet az ukrán erődvárosban - Több száz orosz törte át a védelmet

Orosz katonák hatoltak be Pokrovszk városába, ahol jelenleg intenzív harcok zajlanak az ukrán erőkkel - számolt be a Kyiv Independent.

Tovább a cikkhez
Katasztrofális a helyzet az ukrán erődvárosban - Több száz orosz törte át a védelmet
Jelentett az orosz légvédelem

Az orosz légvédelem jelentése szerint az éjszaka folyamán összesen 193 ukrán drónt semmisítetek meg, ebből 34-et Moszkva környékén. Az orosz média komoly károkról nem számolt be, Brjanszk régióban egy halott civilről lehet tudni.

(Reuters)

Utolsó napjait éli az erődváros, katasztrófát okoztak Belgorodban az ukrán bombák - Háborús híreink hétfőn

Több egymástól független jelentés szerint is úgy néz ki, hogy az orosz alakulatok mélyen behatoltak a donbaszi Pokrovszk és Mirnohrád erődvárosokba. Az ukránok több körben szétbombáztak egy gátat az oroszországi belgorod régióban, jelentős területeket víz alá merítve. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint a szankciók hatására India leállt az orosz kőolaj vásárlásával. Folytatódnak a furcsa drónészlelések a NATO légterében. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Vasárnapi hírfolyamunk ezen a linken olvasható el.

Az USA szerint India leállította a kőolajvásárlást Oroszországtól

Ukrajna beismerte: betörtek az oroszok a kulcsfontosságú erődvárosba

Orosz víztározóra mért csapást Ukrajna: masszív mennyiségű víz indulhatott meg, evakuáltak néhány településen

Címlapkép: az ukrán hírszerzés (SZBU) kommandósai a SeaBaby tengeri drón legújabb variánsával. A címlapkép forrása: Vitalii Nosach/Global Images Ukraine via Getty Images

