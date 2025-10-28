  • Megjelenítés
Üzent a Kreml: ezt gondolják az orosz olaj vásárlásáról
Üzent a Kreml: ezt gondolják az orosz olaj vásárlásáról

A Kreml szerint Oroszország jó áron kínál versenyképes, jó minőségű energiát, és partnerei maguk dönthetnek arról, kívánnak-e orosz energiahordozókat vásárolni az Egyesült Államok új olajipari szankciói után - írja a Reuters.

A moszkvai vezetés kedden hangsúlyozta:

partnerei saját mérlegelésük szerint vásárolnak, miután Washington szankciókat vezetett be több vezető orosz olajipari vállalattal szemben.

A korlátozások nyomán az ország második legnagyobb olajtermelője, a Lukoil bejelentette külföldi eszközeinek értékesítését.

A lépések célja, hogy Donald Trump amerikai elnök nyomást gyakoroljon Moszkvára egy ukrajnai tűzszünet elfogadása érdekében, miután a béketárgyalások holtpontra jutottak.

Az ukrajnai helyzet miatti amerikai intézkedésekre reagálva kínai állami olajvállalatok ideiglenesen felfüggesztették az orosz nyersolaj-vásárlást, míg indiai finomítók – a tengeri úton szállított orosz olaj legnagyobb vevői – várhatóan jelentősen visszafogják importjukat iparági források szerint.

Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő újságíróknak azt mondta: "Minden ország érdekelt abban, hogy stratégiai jelentőségű nyersanyagokat – például energiaforrásokat – jobb minőségben és nagyobb mennyiségben, alacsonyabb áron vásároljon. Ebben az összevetésben az orosz energiaforrások rendkívül versenyképesek a nemzetközi piacokon." Hozzátette:

Mi a saját árunkat kínáljuk. Ez az áru sok ország számára stratégiai jelentőségű, versenyképes és vonzó.

Vlagyimir Putyin csütörtökön kijelentette: Moszkva soha nem hajol meg az Egyesült Államok vagy bármely más külföldi hatalom nyomása előtt. A szankciókat "barátságtalan" lépésnek nevezte, amelyeknek "lesznek bizonyos következményei, de nem befolyásolják számottevően" Oroszország gazdasági teljesítményét. Hozzátette: az ország energiaszektora magabiztos.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

