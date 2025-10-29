300 km/órás szélsebességgel csapott le az évszázad vihara: egymillió ember kényszerült menedékhelyre

Legalább 25 ember, köztük 10 gyermek meghalt, további 10 ember pedig eltűnt szerdán Haiti déli részén, miután a térségen áthaladt a Melissa hurrikán - jelentette be ország polgári védelmi főigazgatója.

Emmanuel Pierre elmondta, hogy a medréből kilépő La Digue folyó lakóházakat sodort el Petit-Goave tengerparti városban. Hozzátette, hogy az eltűntek keresése folyamatban van. A város polgármestere és egy helyi kórház igazgatója helyi idő szerint délelőtt azt közölte, hogy tízen felül van a megtalált holttestek száma.

A Melissa annak ellenére szedett halálos áldozatokat a karibi szigetországban, hogy a hatóságok már érkezése előtt elrendelték az iskolák, az üzletek és a közintézmények bezárását.

A Kubán és Jamaica szigetén is áthaladó hurrikán szeleinek sebessége elérte a 300 kilométert óránként, így az elmúlt 90 év legerősebb partot érő hurrikánja és az idén a világ legerősebb trópusi viharja lett az Amerikai Óceán- és Légkörkutató Hivatal (NOAA) adatainak elemzése szerint.

Dennis Zulu, az ENSZ karibi országokért felelős koordinátora a jamaicai Kingstonból szerdán küldött videoüzenetében azt mondta, hogy Jamaicában "soha nem látott mértékű" károkat okozott a Melissa a helyi infrastruktúrában utak, távközlési kábelek, lakóházak és helyi energiaellátási létesítmények lerombolásával. A lakosok

jelenleg az ország több részén menedékhelyeken tartózkodnak, és az első becsléseink alapján egymillióra becsüljük a számukat

- tette hozzá.

A kubai elnök első beszámolója szerint a hurrikán Kubában is "jelentős károkat" okozott. A Dominikai Köztársaságból és Panamából is komoly pusztításról érkeztek jelentések.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter a hírekre reagálva az X közösségi oldalon azt közölte, hogy az Egyesült Államok "kapcsolatban áll Haiti, Jamaica, valamint a Dominikai Köztársaság és a Bahama-szigetek kormányaival, és mentőegységei útban vannak a katasztrófa sújtotta területek felé, hogy segítséget nyújtsanak".

