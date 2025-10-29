  • Megjelenítés
A Koreai-félszigetre érkezett Donald Trump, Phenjan cirkálórakétákkal fogadta
Globál

Portfolio
Észak-Korea cirkálórakétákat tesztelt a Koreai-félszigettől keletre a Sárga-tengeren, miközben Donald Trump amerikai elnök éppen Dél-Koreába tartott – írja a Reuters.

A rakétatesztre röviddel azelőtt került sor, hogy szerdán Dél-Koreába érkezett Donald Trump amerikai elnök, hogy részt vegyen az Ázsiai-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) pénteken kezdődő kétnapos csúcstalálkozóján a dél-koreai Kjondzsu városában.

Amikor a rakétatesztről kérdezték az Air Force One fedélzetén, Trump azt mondta:

Valamikor a nem túl távoli jövőben találkozni fogunk Észak-Koreával.

Trump előző elnöksége alatt két alkalommal is találkozott Kim Dzsongun észak-koreai diktátorral, de a megbeszélések nem javítottak a két ország viszonyán.

A KCNA észak-koreai hírügynökség szerint a cirkálórakéták függőlegesen lettek kilőve, és körülbelül 2 óra 10 percig repültek egy előre beállított útvonalon. Kim Dzsongun maga nem vett részt a tesztelésen.

A dél-koreai vezérkar jelezte, hogy észlelték a rakétákat, és most a teszt kiértékelését végzik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

