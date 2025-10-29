Áll a bál Ukrajnában: egy magas pozícióban lévő ezredes kiszivárogtatta a titkos katonai térképeket

A felvételre Szerhij Filimonov, a 108. zászlóalj ("Da Vinci Farkasai") parancsnoka hívta fel a figyelmet a Telegramon. Képernyőfotókat is mellékelt, amelyeken Valentin Manko ezredes egy, kék és piros háromszögekkel jelölt térkép előtt látható:

Подивився відеодоповідь про обстановку на фронті від полковника Манька.Не можу усвідомити, що цю людину розглядають як кандидата на посаду командувача штурмових військ.Боюся, що ГК сприймає ситуацію, описану в цій доповіді, як реальну. pic.twitter.com/uqIVPpK9NK https://t.co/uqIVPpK9NK — Serhii Filimonov (@DzevelinB) October 26, 2025

Azóta több, hasonló felvétel is előkerült az ezredesről:

The new commander of the Ukrainian Armed Forces' assault troops, Valentin Manko, posted a secret map on his personal social media page showing the positions of the Ukrainian army.#Ukraine pic.twitter.com/9sIeaVcXDE https://twitter.com/hashtag/Ukraine?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — Tesla Dogs (@TeslaDogs) October 27, 2025

Felfoghatatlan számomra, hogy ezt az embert a rohamcsapatok parancsnoki posztjára jelöltként fontolgatják

– írta Filimonov október 26-án.

Manko később visszautasította a vádakat. Azt állította, hogy nem katonai, titkosított térképet mutatott, és nem osztott meg érzékeny információt. A botrányról szóló sajtóbeszámolókat "provokációnak" nevezte, és azt mondta: a felvételen csak egy hétköznapi Google Térkép látható, amelyen ő maga jelölte, mely települések állnak orosz, illetve ukrán ellenőrzés alatt.

Valaki – az ellenségen kívül – szándékosan haszontalan, buta, gondolkodni nem képes emberekké akarja tenni a katonákat. Ez megalázza az egész fegyveres erőket

– írta Manko október 28-án a Facebookon.

Úgy tűnik, Manko a botrány kirobbanásakor törölte TikTok-fiókját, így csak ez a néhány, kivágott felvétel maradt meg az eredeti, egyébként szélesebb gyűjteményből.

A hadműveleti biztonság mind Ukrajna, mind Oroszország számára komoly kihívás a háborúban. A katonák – gyakran nem tudva, mit szabad és mit nem – akaratlanul is utalásokat adhatnak ki állások vagy támaszpontok helyére vonatkozóan. A háború elején több HIMARS-csapást is szenvedtek különböző orosz gyülekezőhelyek amiatt, mert tagjaik a közösségi médiába töltöttek fel felvételeket a szállásról - sokszor bekapcsolt helymeghatározással, pontos koordinátákkal.

Az InformNapalm nemzetközi OSINT-közösség szerint "abszurd, hogy államtitkokhoz hozzáférő tisztviselők ragaszkodnak a TikTokhoz". Bírálták Mankót amiatt, hogy "titkosított" jelzéssel ellátott, frontvonalbeli térképekről készült fotókat tett közzé.

Az ellenséges OSINT-szakértők valószínűleg örömükben tapsolnak, hogy Ukrajnában megjelent egy TikToker, aki titkosított térképekkel videózik

– írták az X-en.

Címlapkép forrása: Reuters/Portfolio