Bemondta Putyin embere: ekkor jöhet béke az ukrajnai háborúban

Oroszország az ukrán konfliktusban a béke felé vezető úton van

– fogalmazott Dmitrijev, akit Vlagyimir Putyin orosz elnök a Washingtonnal való kapcsolattartással is megbízott.

Úton vagyunk a béke felé, és mint béketeremtők, szükségünk van rá, hogy létrejöjjön. Úton vagyunk egymás jobb megértése felé, és azon az úton vagyunk, hogy valóban megértsük, hogy a befektetések és az együttműködés révén előbbre juthatunk, és biztonságossá tehetjük a világot. Jelenleg az emberek az Oroszország körüli konfliktusra összpontosítanak, de mi nem akarjuk, hogy a konfliktus tovább fokozódjon

– hangsúlyozta Dmitrijev.

A Reuters beszámolója szerint Dmitrijev, aki a múlt héten Washingtonban is járt, egy szaúd-arábiai befektetői konferencián vett részt. Arra a kérdésre, hogy egy éven belül béke jöhet-e az ukrajnai háborúban, úgy válaszolt:

Úgy hiszem.

