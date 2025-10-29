  • Megjelenítés
FONTOS Súlyos műszaki hibák derültek ki a magyar olajellátás kulcsfontosságú vezetékén
Bemondta Putyin embere: ekkor jöhet béke az ukrajnai háborúban
Globál

Bemondta Putyin embere: ekkor jöhet béke az ukrajnai háborúban

Portfolio
Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezérigazgatója azt mondta, Oroszország a béke útján halad az ukrajnai konfliktusban – írja a TASZSZ.

Oroszország az ukrán konfliktusban a béke felé vezető úton van

– fogalmazott Dmitrijev, akit Vlagyimir Putyin orosz elnök a Washingtonnal való kapcsolattartással is megbízott.

Úton vagyunk a béke felé, és mint béketeremtők, szükségünk van rá, hogy létrejöjjön. Úton vagyunk egymás jobb megértése felé, és azon az úton vagyunk, hogy valóban megértsük, hogy a befektetések és az együttműködés révén előbbre juthatunk, és biztonságossá tehetjük a világot. Jelenleg az emberek az Oroszország körüli konfliktusra összpontosítanak, de mi nem akarjuk, hogy a konfliktus tovább fokozódjon

– hangsúlyozta Dmitrijev.

A Reuters beszámolója szerint Dmitrijev, aki a múlt héten Washingtonban is járt, egy szaúd-arábiai befektetői konferencián vett részt. Arra a kérdésre, hogy egy éven belül béke jöhet-e az ukrajnai háborúban, úgy válaszolt:

Úgy hiszem.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
cimlap_Gazprom
Globál
Hiába javult az orosz óriás helyzete, egy fontos tárgyalás zsákutcába jutott
Pénzcentrum
Minden második magyarnak van ilyen gyorskölcsöne: nem a bank adja, sokan vissza sem fizetik
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility