Beütöttek az amerikai olajszankciók: radikális döntés született

Az indiai állami MRPL ideiglenesen felfüggeszti az orosz nyersolaj vásárlását az Egyesült Államok friss szankciói miatt megnövekedett kockázatokra hivatkozva - írja a Reuters.

A Mangalore Refinery and Petrochemicals (MRPL)

egyelőre nem vásárol orosz olajat, miután az amerikai szankciók növelték a kockázatokat

– közölte szerdán egy, a téma érzékenysége miatt névtelenséget kérő vállalati vezető. Elmondása szerint a társaság számára nehéz teljes bizonyossággal visszakövetni és garantálni, hogy a beszerzések ne érintsék a szankcionált szereplőket. Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump a múlt héten szankciókat rendelt el a Rosznyeft és a Lukoil, Oroszország két legnagyobb olajvállalata ellen, hogy nyomást gyakoroljon Vlagyimir Putyin elnökre a háború befejezése érdekében.

A cég képviselője kiemelte, hogy az MRPL India egyetlen állami finomítója, amely nagy mennyiségben exportál finomított termékeket – köztük gázolajat és repülőgép-üzemanyagot –, ezért különös figyelmet fordít a szankciók maradéktalan betartására.

Az MRPL átlagosan havi mintegy 3 millió hordó orosz olajat vásárolt eddig. A vállalat tájékoztatása szerint ugyanakkor novemberre és decemberre elegendő készlettel rendelkezik a feldolgozási igények fedezésére, és decemberi szállításra tenderen keres beszerzést.

A társaság napi nagyjából 300 ezer hordó kapacitású finomítót üzemeltet India déli részén, Karnataka államban.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

