  • Megjelenítés
Döbbenetes számok érkeztek: tényleg minden erejét egyetlen város bevételére összpontosítja az orosz hadsereg
Globál

Döbbenetes számok érkeztek: tényleg minden erejét egyetlen város bevételére összpontosítja az orosz hadsereg

Portfolio
Ukrán jelentés szerint Oroszország mintegy 11 ezer új katonát vetett be a Donyeck megyei Pokrovszk bekerítésére – írja az Ukrinform.

A pokrovszki agglomeráció bekerítésére irányuló tervének végrehajtása érdekében az ellenség körülbelül 11 000 főt vetett be. A városba behatolt ellenséges csoportok célja, hogy Pokrovszk északnyugati és északi irányába nyomuljanak előre

– fogalmazott a 7. Gyorsreagálású Hadtest parancsnoksága.

Megjegyezték, felelősségi területükön az orosz fél mintegy 27 ezer katonát, közel 100 harckocsit, legfeljebb 260 páncélozott harcjárművet, valamint körülbelül 160 tüzérségi eszközt és aknavetőt vont össze.

A pokrovszki agglomeráció védői folytatják a védelmi műveleteket.

Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
szlovjanszk ukrajna háború
Globál
Pusztító szupertorpedót tesztelt Oroszország, több száz amerikai katonát vonnak ki a NATO keleti szárnyáról – Háborús híreink szerdán
Pénzcentrum
Minden második magyarnak van ilyen gyorskölcsöne: nem a bank adja, sokan vissza sem fizetik
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility