Döbbenetes számok érkeztek: tényleg minden erejét egyetlen város bevételére összpontosítja az orosz hadsereg

A pokrovszki agglomeráció bekerítésére irányuló tervének végrehajtása érdekében az ellenség körülbelül 11 000 főt vetett be. A városba behatolt ellenséges csoportok célja, hogy Pokrovszk északnyugati és északi irányába nyomuljanak előre

– fogalmazott a 7. Gyorsreagálású Hadtest parancsnoksága.

Megjegyezték, felelősségi területükön az orosz fél mintegy 27 ezer katonát, közel 100 harckocsit, legfeljebb 260 páncélozott harcjárművet, valamint körülbelül 160 tüzérségi eszközt és aknavetőt vont össze.

A pokrovszki agglomeráció védői folytatják a védelmi műveleteket.

Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images