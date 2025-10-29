Döbbenetes számok érkeztek: tényleg minden erejét egyetlen város bevételére összpontosítja az orosz hadsereg

A pokrovszki agglomeráció bekerítésére irányuló tervének végrehajtása érdekében az ellenség körülbelül 11 000 főt vetett be. A városba behatolt ellenséges csoportok célja, hogy Pokrovszk északnyugati és északi irányába nyomuljanak előre
– fogalmazott a 7. Gyorsreagálású Hadtest parancsnoksága.
Megjegyezték, felelősségi területükön az orosz fél mintegy 27 ezer katonát, közel 100 harckocsit, legfeljebb 260 páncélozott harcjárművet, valamint körülbelül 160 tüzérségi eszközt és aknavetőt vont össze.
A pokrovszki agglomeráció védői folytatják a védelmi műveleteket.
Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images
Gyanús drónok repültek el egy nyugat-európai katonai bázis fölött – Ez biztos, hogy nem amatőrök munkája volt
Belgiumban ez már a második eset egy hónapon belül.
Az USA máris helyretette a világ vezető hatalmának új kormányát
De olyan dolgot kért számon az amerikai pénzügyminiszter, amit ő maga nem tart be.
Meghiúsult Donald Trump nagy terve – Ezt a kudarcot már az elnök is kénytelen volt elismerni
Arról is beszélt, ki veheti át a stafétát.
Ide vándorolhat a nagy pénz a profik szerint
30%-ot mehet az egyik legfontosabb deviza.
Otthon Start: megérkezett az első szám azokról, akik már megkapták a hitelt
14-15 ezer igénylés és további 8-10 ezer kapcsolatfelvétel történt már.
Bejelentette Putyin, hogy sikeresen tesztelték a szupertorpedót, amely radioaktív hullámokkal pusztíthat el egész városokat
A Viharmadárról és a Sátán II-ről is szót ejtett az orosz elnök.
Kritikus döntés előtt áll a világ egyik legnagyobb gazdasága
Az új kormány feje tetejére állította a piaci várakozásokat.
Botrány a Városházán: tüntetők mentek be az ülésre
Taxisok tüntettek Budapesten.
A te szavazatod is számít: szavazz négyszer a HOLD-ra!
Szavazz ezen a linken négy kategóriában a HOLD-ra, hogy mi nyerjük a Portfolio vagyonkezelési díjait! A Portfolio első alkalommal hirdeti meg a vagyonkezelési díjait, amiket... The post A te szava
Rohamosan csökkennek Földünk édesvízkészletei
Műholdak mutatják: a kontinensek édesvizei gyorsan fogynak.
Őszi adócsomag 2025: kripto, KIVA, TAO és áfa
Az idei ősz meghatározó időszak az adózási szabályok átalakításában, mivel a kormány két különböző célú adócsomag benyújtását tervezi. Az első csomag főként technikai jellegű mó
120 millió Ft támogatás eszközre, ingatlanra, IT-ra
A GINOP Plusz-1.2.4-25 most a legjobb eszköz a növekedni akaró mikro- és kisvállalkozások kezében: jól ütemezhető, kézzelfogható fejlesztésekre ad forrást, olyan térségekben, ahol minden ú
Globálisan is megkerülhetetlenné vált a holland gáztőzsde
A TTF 2024-es dominanciája kulcsszerepet játszott az európai gázpiac stabilizálásában és globális árképzési súlyának növekedésében.
És megérkezett az ingyenes lakáshitel
A 3%-os kamatozású Otthon Start lakáshitel megjelenésekor sokan az életük lehetőségét vélték felfedezni a támogatott hitelben. A közszolgálatban dolgozók közül egyes becslések alapján na
Az ország, ahol a nyugdíjas többet keres a dolgozónál
Franciaországban egy átlagos nyugdíjas több pénzt visz haza, mint egy átlagos munkavállaló. A jelenségnek kulturális és történelmi okai vannak, de kemény közgazdasági következményei is, a
Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Cser Tamás, a HOLD vezető részvényportfólió-kezelője beszél arról, hogy The post Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes appeared first on HOLDBLOG.
Egyértelmű jelzést kapott Magyarország: elkerülhetetlen a leválás az orosz olajról
A Lukoil döntése irányadó lesz a döntéshozók számára is.
Már az Otthon Start előtt is elszabadultak az árak, hol lesz a vége?
Érdekes adatok érkeztek a lakáspiacról.
Hegymenet frissítőpont nélkül − A terepfutó versenyszervezés rögös ösvényein
A hazai szereplők egymással és a külfölddel is versenyt futnak.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod