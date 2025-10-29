Exit poll: kifaroltak a szavazók Orbán Viktor szövetségese mögül, de ketten nagyot arattak

Parlamenti választást tartottak ma Hollandiában, miután júniusban a Geert Wilders-féle PVV kilépésével felbomlott a kormánykoalíció. A pár perce nyilvánosságra hozott NOS exit poll adatai alapján jelentősen visszaesett a radikális jobboldal támogatottsága, a 2023-as eredményekhez képest ugyanakkor feltűnően javított a liberális D66 és a kereszténydemokrata CDA is.

az exit poll szerint Első helyen a liberális-centrista D66 futott be 27 parlamenti képviselővel, amire még sosem volt példa a holland politikában. 2023-ban csupán 9 mandátumot szerzett a párt - írja a Guardian.

2023-ban csupán 9 mandátumot szerzett a párt - írja a Guardian. A várakozásoktól tehát eltérően (és szorosan) alakulhatott a választás eredménye, és bizonyára nem a Szabadságpárt (PVV) zsebelte be a legtöbb voksot. Geert Wilders bevándorlásellenes tömörülése második lett előreláthatólag 25 mandátummal, ami 12-vel kevesebb, mint legutóbb.

A harmadik helyre az exit poll szerint az egykor a Mark Rutte NATO-főtitkár vezette, immár Dilan Yeşilgöz kezében lévő Szabadság és Demokrácia Néppárt (VVD) került, előreláthatólag 23 parlamenti képviselővel.

NATO-főtitkár vezette, immár kezében lévő Szabadság és Demokrácia Néppárt (VVD) került, előreláthatólag 23 parlamenti képviselővel. Az Európai Bizottság volt alelnöke, Frans Timmermans nevével fémjelzett zöld-baloldali pártszövetség, a GroenLinks-PVDA negyedikként végzett 20 hellyel,

nevével fémjelzett zöld-baloldali pártszövetség, a GroenLinks-PVDA negyedikként végzett 20 hellyel, míg ötödikként a Kereszténydemokrata Felhívás (CDA) ért célba 19 mandátummal. A konzervatívokba a 42 éves Henri Bontenbal lehelt új életet a párt két évvel ezelőtti, mindössze 4 helyet érő mélypontja után.

lehelt új életet a párt két évvel ezelőtti, mindössze 4 helyet érő mélypontja után. A legnagyobb vesztes egyértelműen a jobbközép Új Társadalmi Szerződés (NSC), amely kiesett a parlamentből, ezzel elveszítve mind a 20 eddigi helyét.

Netherlands, 9:00 PM Ipsos-I&O exit poll:Seat projection national parliamentD66-RE: 27 (+18)PVV-PfE: 25 (-12)VVD-RE: 23 (-1)GL/PvdA-G/EFAS&D: 20 (-5)CDA-EPP: 19 (+14)JA21~ECR: 9 (+8)FvD-ESN: 6 (+3)BBB-EPP: 4 (-3)SP-LEFT: 3 (-2)DENK-*: 3PvdD-LEFT: 3SGP-ECR: 3… pic.twitter.com/rgBeaNQMRg https://t.co/rgBeaNQMRg — Europe Elects (@EuropeElects) October 29, 2025

Ezek tehát az exit poll adatai, nem részleges vagy végeredmény.

Mint korábban megírtuk, a holland parlamentben 150 mandátumot osztanak ki, tisztán pártlistás, arányos rendszerben, ahol ráadásul állandó parlamenti küszöb sincs. Így minden párt bejuthat a parlamentbe, amely a 13 millió szavazásra jogosult hollandból meg tud győzni eleget. Hogy ez mennyi, az függ a végleges részvételi adatoktól, de nagyjából 70 ezer szavazattal már be lehet kerülni a parlamentbe.

Idén 15 pártnak volt esélye bejutni a törvényhozásba, éppen annyinak, mint ahány eddig bent ült, így rendkívül valószínűtlen lett volna, hogy egyetlen vagy akár két párt együtt abszolút többséget szerezzen. A júniusban felbomlott, a "külsős" Dick Schoof vezette kormánykoalíció is eredetileg négy párt szövetsége volt – amíg a PVV asztalt nem borított, amiért a másik három párt nem akarta elfogadni Wilders migrációellenes tervét.

Azonban Schoof még egy ideig ügyvezető kormányfőként tovább irányíthatja az országot, hisz a parlamenti választás után még csak most jön a neheze: indulhatnak a koalíciós tárgyalások.

A LEGTÖBB MANDÁTUMRA ESÉLYES ERŐ MÁR ELEVE KIZÁRTA AZ EGYÜTTMŰKÖDÉST WILDERSSZEL.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 10. 29. A győzelem kapujában Orbán Viktor holland szövetségese, de hatalomra kerülése előtt egy hatalmas akadály áll

Címlapkép forrása: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images