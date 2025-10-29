  • Megjelenítés
Fellélegezhet Orbán Viktor barátja, karnyújtásnyira a kormányalakítás
Globál

Fellélegezhet Orbán Viktor barátja, karnyújtásnyira a kormányalakítás

Portfolio
November 3-án írja alá a koalíciós megállapodást az Andrej Babis ANO a cseh parlamenti választások után - mondta szerdán a politikus.

A cseh választások győztese, Andrej Babiš szerdán közölte, hogy pártja az euroszkeptikus Motorosok pártjával, valamint a szélsőjobboldali, EU- és NATO-ellenes Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalommal köt koalíciós megállapodást.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
szlovjanszk ukrajna háború
Globál
Támadás érte Moszkvát, incidens történt a NATO keleti szárnyán – Háborús híreink szerdán
Pénzcentrum
Örökre vége lehet a hagyományos iskolai modellnek: tanórára, osztályokra, tanteremre sincs szükség?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility