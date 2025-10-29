Fényűző ajándékkal lepték meg Donald Trumpot: mostantól saját koronával vághat fel az amerikai elnök

Trump szerdán érkezett Dél-Koreába az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozójára,

az ókori silla királyság aranykoronájának másolatát pedig a kjongdzsúi múzeumban vehette át.

Emellett a republikánus elnöknek adományozták a Mugunghwa Nagyrendet is, amely Dél-Korea legmagasabb polgári kitüntetése. Amerikai elnök még sosem részesült ebben.

Megtisztelt azzal a csodálatos műalkotással – mert valóban műalkotás volt az, amit ma nekem ajándékozott. Az első amerikai elnöknek lenni, aki ezt megkapta, igazán különleges dolog volt. Nagyon különleges

- hálálkodott Trump az ajándékok miatt a tiszteletére rendezett vacsorán.

Trump ázsiai körútjának leginkább várt eseménye a Hszi Csin-ping kínai elnökkel tervezett találkozója az APEC-csúcs margóján, helyi idő szerint csütörtök reggel. Ez lesz az első személyes megbeszélésük azóta, hogy Trump idén januárban visszatért a Fehér Házba.

Az ajándékok kapcsán az Axios arról ír, Trump pár héttel azután kapta a koronát, hogy amerikaiak milliói tüntettek ellene a "Nincsenek királyok" (No Kings) demonstrációsorozat keretében.

Az Egyesült Államok alkotmánya egyébként tiltja, hogy hivatalban lévő tisztviselők "bármely királytól, hercegtől vagy idegen államtól" ajándékot fogadjanak el, de Trumpot ez nem állította meg abban, hogy több ízben is így tegyen.

Az amerikai törvények szerint a szövetségi alkalmazottak, így az elnök is, csak a 480 dollárnál olcsóbb külföldi ajándékokat tarthatja meg.

Az ennél értékesebb darabok a "népnek" szánt ajándéknak minősülnek, melyeket nyilvántartásba kell venni, majd a Fehér Ház erre specializálódott részlege dolgozza fel őket. Az ajándékok végül rendszerint a nemzeti levéltárba vagy az adott elnök könyvtárába kerülnek, mely dokumentációs központként is működik. Ha valami igazán elnyeri az elnök tetszését, megtarthatja a drágább szuvenírokat is, de csak ha megtéríti a piaci értékét.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images