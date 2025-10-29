Fényűző ajándékkal lepték meg Donald Trumpot: mostantól saját koronával vághat fel az amerikai elnök

Trump szerdán érkezett Dél-Koreába az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozójára,
az ókori silla királyság aranykoronájának másolatát pedig a kjongdzsúi múzeumban vehette át.
Emellett a republikánus elnöknek adományozták a Mugunghwa Nagyrendet is, amely Dél-Korea legmagasabb polgári kitüntetése. Amerikai elnök még sosem részesült ebben.
Megtisztelt azzal a csodálatos műalkotással – mert valóban műalkotás volt az, amit ma nekem ajándékozott. Az első amerikai elnöknek lenni, aki ezt megkapta, igazán különleges dolog volt. Nagyon különleges
- hálálkodott Trump az ajándékok miatt a tiszteletére rendezett vacsorán.
Trump ázsiai körútjának leginkább várt eseménye a Hszi Csin-ping kínai elnökkel tervezett találkozója az APEC-csúcs margóján, helyi idő szerint csütörtök reggel. Ez lesz az első személyes megbeszélésük azóta, hogy Trump idén januárban visszatért a Fehér Házba.
Az ajándékok kapcsán az Axios arról ír, Trump pár héttel azután kapta a koronát, hogy amerikaiak milliói tüntettek ellene a "Nincsenek királyok" (No Kings) demonstrációsorozat keretében.
Az Egyesült Államok alkotmánya egyébként tiltja, hogy hivatalban lévő tisztviselők "bármely királytól, hercegtől vagy idegen államtól" ajándékot fogadjanak el, de Trumpot ez nem állította meg abban, hogy több ízben is így tegyen.
Az amerikai törvények szerint a szövetségi alkalmazottak, így az elnök is, csak a 480 dollárnál olcsóbb külföldi ajándékokat tarthatja meg.
Az ennél értékesebb darabok a "népnek" szánt ajándéknak minősülnek, melyeket nyilvántartásba kell venni, majd a Fehér Ház erre specializálódott részlege dolgozza fel őket. Az ajándékok végül rendszerint a nemzeti levéltárba vagy az adott elnök könyvtárába kerülnek, mely dokumentációs központként is működik. Ha valami igazán elnyeri az elnök tetszését, megtarthatja a drágább szuvenírokat is, de csak ha megtéríti a piaci értékét.
Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images
Hiába javult az orosz óriás helyzete, egy fontos tárgyalás zsákutcába jutott
Damoklész kardja továbbra is ott lebeg.
Súlyos műszaki hibák derültek ki a magyar olajellátás kulcsfontosságú vezetékén
Százhalombattán jártunk.
Átengednék a rákkeltő anyagokat, de a tagállamok ellenállnak
Pont ellentétes javaslatról dönt a Tanács.
Kirúgásokba kezdett a Tesco? Furcsán nagyot csökkent nyáron az alkalmazotti létszám
Több mint 600 fővel.
Mesterséges intelligencia-láz: egy amerikai óriáscég részvénye 13 százalékot ugrott hirtelen
És nem egy techcégről van szó.
Nagy győzelmet hirdetett Putyin, de akad egy kis bökkenő
Nem úgy néz ki, mintha tényleg bekerítették volna az erődvárost.
Most kiderül, mibe fektetnek a Portfolio olvasói – Sikerül letaszítani a trónról az állampapírt?
Korábban sosem látott számokra derül fény!
Lengyelországi felvásárlásra készül a Shopper Park Plus
Közel 200 millió euróért.
A te szavazatod is számít: szavazz négyszer a HOLD-ra!
Szavazz ezen a linken négy kategóriában a HOLD-ra, hogy mi nyerjük a Portfolio vagyonkezelési díjait! A Portfolio első alkalommal hirdeti meg a vagyonkezelési díjait, amiket... The post A te szava
Rohamosan csökkennek Földünk édesvízkészletei
Műholdak mutatják: a kontinensek édesvizei gyorsan fogynak.
120 millió Ft támogatás eszközre, ingatlanra, IT-ra
A GINOP Plusz-1.2.4-25 most a legjobb eszköz a növekedni akaró mikro- és kisvállalkozások kezében: jól ütemezhető, kézzelfogható fejlesztésekre ad forrást, olyan térségekben, ahol minden ú
Globálisan is megkerülhetetlenné vált a holland gáztőzsde
A TTF 2024-es dominanciája kulcsszerepet játszott az európai gázpiac stabilizálásában és globális árképzési súlyának növekedésében.
Őszi adócsomag 2025: kripto, KIVA, TAO és áfa
Az idei ősz meghatározó időszak az adózási szabályok átalakításában, mivel a kormány két különböző célú adócsomag benyújtását tervezi. Az első csomag főként technikai jellegű mó
És megérkezett az ingyenes lakáshitel
A 3%-os kamatozású Otthon Start lakáshitel megjelenésekor sokan az életük lehetőségét vélték felfedezni a támogatott hitelben. A közszolgálatban dolgozók közül egyes becslések alapján na
Az ország, ahol a nyugdíjas többet keres a dolgozónál
Franciaországban egy átlagos nyugdíjas több pénzt visz haza, mint egy átlagos munkavállaló. A jelenségnek kulturális és történelmi okai vannak, de kemény közgazdasági következményei is, a
Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Cser Tamás, a HOLD vezető részvényportfólió-kezelője beszél arról, hogy The post Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes appeared first on HOLDBLOG.
Egyértelmű jelzést kapott Magyarország: elkerülhetetlen a leválás az orosz olajról
A Lukoil döntése irányadó lesz a döntéshozók számára is.
Már az Otthon Start előtt is elszabadultak az árak, hol lesz a vége?
Érdekes adatok érkeztek a lakáspiacról.
Hegymenet frissítőpont nélkül − A terepfutó versenyszervezés rögös ösvényein
A hazai szereplők egymással és a külfölddel is versenyt futnak.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod