Fordulat: Trump feloldotta a szankciókat a szakadár vezető ellen, aki átrajzolná Európa térképét

Feloldotta az amerikai pénzügyminisztérium a Milorad Dodik volt boszniai szerb elnökkel, valamint szövetségeseivel, családtagjaival, illetve a hozzájuk kapcsolódó vállalkozásokkal szemben elrendelt szankcióit - közölte szerdán a washingtoni tárca ellenőrzése alá tartozó Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal (OFAC).

A hivatal nem indokolta meg a büntetőintézkedésekről született a döntését,

amelyek Dodik tucatnyi szövetségesét sújtották, köztük minisztereket, valamint a fiát és a lányát. Szerbiai tisztviselők ugyanakkor a Reuters szerint jelezték, hogy csendben együttműködőbb kapcsolat kiépítésén dolgoznak az Egyesült Államokkal, nem feladva a baráti viszonyukat Oroszországgal.

A bejelentést követően Milorad Dodik az X közösségi oldalon köszönetet mondott Donald Trump amerikai elnöknek és munkatársainak "a boszniai Szerb Köztársaság és képviselői, valamint családtagjaik elleni hatalmas igazságtalanság" jóvátételéért.

A szankciók feloldása nemcsak jogi, de erkölcsi rehabilitációja az igazságnak a boszniai Szerb Köztársaságról és mindazokról, akik becsülettel szolgálják azt

- tette hozzá.

A boszniai Szerb Köztársaság elnökét a boszniai szövetségi választási bizottság megfosztotta hivatalától, miután augusztus 1-jén a másodfokon eljáró fellebbviteli bíróság egy év – pénzzel megváltható – letöltendő börtönre ítélte, és hat évre eltiltotta a hivatalviseléstől, amiért nem hajtotta végre a nemzetközi közösség főképviselőjének döntéseit.

Dodik 2017 óta állt amerikai szankciók alatt,

amiért sorozatosan semmibe vette a daytoni békemegállapodást, amely véget vetett a boszniai háborúnak az 1990-es években és szavatolja az állam egységét.

Az oroszbarát nacionalista politikus régóta szorgalmazza az autonóm Boszniai Szerb Köztársaság (Republika Srpska) elszakadását Bosznia-Hercegovinától, és sokáig nem volt hajlandó távozni elnöki tisztségből.

Október 18-án azonban a boszniai szerb törvényhozók ideiglenes elnököt neveztek ki,

először ismerve el hivatalosan Dodik félreállását. Az átmeneti államfő a november 23-ára kiírt előrehozott elnökválasztásig tölti be a tisztséget.

A boszniai szerb parlament ezzel párhuzamosan hatályon kívül helyezett több, az elmúlt évben elfogadott szeparatista jogszabályt, miután vádat emeltek Dodik ellen a nemzetközi főképviselő és az alkotmánybíróság döntéseinek semmibevétele miatt.

Az amerikai külügyminisztérium üdvözölte a törvényhozás lépéseit, és azokat az Egyesült Államok által vezetett erőfeszítések eredményeinek titulálta a boszniai válság enyhítése érdekében.

Az, hogy Dodik tartja magát a szarajevói bíróság ítéletéhez, azt jelzi, hogy jó viszonyt kíván ápolni a Trump-kormánnyal

- mondta Jay Truesdale volt amerikai diplomata a Reutersnek. "A Fehér Ház megnyerése érdekében feladta a daytoni megállapodás elleni legnagyobb fenntartásait, noha továbbra is képes lehet egy újabb, függetlenedést célzó bomlasztó kampányra."

Dodik kifogást emelt az állami bíróság ítélete ellen az alkotmánybíróságon, amely várhatóan a jövő héten dönt az ügyben. Fellebbezett a választási bizottság azon határozata ellen is, amely megvonta elnöki mandátumát.

Az ideiglenes utód kinevezése ellenére Dodik továbbra is ellát bizonyos feladatokat és elnöki minőségben utazik külföldre. Közölte továbbá, hogy végső célja továbbra is a függetlenedés.

