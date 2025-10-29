  • Megjelenítés
Friss felvételek: van egy csalhatatlan jele annak, hogy tényleg nagy bajba került Oroszország
Friss felvételek: van egy csalhatatlan jele annak, hogy tényleg nagy bajba került Oroszország

Az orosz nyersolajat szállító Furia tartályhajó irányt váltott, majd megállt a Balti-tengeren, ami az Egyesült Államok által szigorított szankciók nyomán az orosz–indiai olajkereskedelem zavarát jelezheti - számolt be a Bloomberg.

Az India felé tartó, orosz nyersolajjal megrakott, Aframax kategóriájú Furia kedden megfordult a Dánia és Németország közötti szorosban. Rövid ideig nyugat felé haladt, majd jelentősen lelassított és jelenleg egy helyben vesztegel. A Kpler adatai szerint a rakományt a Rosznyeft értékesítette.

A látványos fordulat egy héttel azután következett be, hogy az Egyesült Államok szankciókat vetett ki a Rosznyeft és a Lukoil ellen. Az amerikai pénzügyminisztérium előírta, hogy a két vállalathoz köthető ügyleteket november 21-ig le kell zárni, ezután másodlagos szankciókat kockáztat az, aki velük üzletel.

A két legnagyobb orosz termelő feketelistára kerülése az indiai finomítók számára az olcsó nyersanyagforrás elapadásával fenyeget. Indiai feldolgozók vezetői a Bloombergnek jelezték, hogy az orosz olajszállítások várhatóan meredeken visszaesnek.

A Kpler és a Vortexa hajókövető platformok szerint a Furia október 20-án csaknem

730 ezer hordó Urals típusú kőolajat vett fel a Balti-tengeri Primorszk kikötőjében.

Kezdetben az indiai Sikkát jelölte meg úti célként, várható érkezéssel november közepe felé. Ezt a kikötőt a magánkézben lévő Reliance Industries és az állami Bharat Petroleum is használja.

Később a menetrend úgy módosult, hogy a következő állomás Egyiptom Port Szaíd kikötője lett. A Szuezi-csatornán áthaladó hajók gyakran Port Szaídot adják meg ideiglenes célállomásként, majd a csatorna után pontosítják a végső célt.

A Rosznyefttel hosszú távú Urals-szállítási szerződéssel rendelkező Reliance közölte, hogy betartja a szankciókat, és a legutóbbi amerikai intézkedések után közel-keleti kőolajat vásárolt. Az indiai állami finomítók szintén óvatosabbá váltak az amerikai szankciók által sújtott orosz termelőktől származó tételek megvételében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

