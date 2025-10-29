Friss felvételek: van egy csalhatatlan jele annak, hogy tényleg nagy bajba került Oroszország

Az India felé tartó, orosz nyersolajjal megrakott, Aframax kategóriájú Furia kedden megfordult a Dánia és Németország közötti szorosban. Rövid ideig nyugat felé haladt, majd jelentősen lelassított és jelenleg egy helyben vesztegel. A Kpler adatai szerint a rakományt a Rosznyeft értékesítette.

According to Bloomberg, the sanctioned tanker "Furia", which was en route to India carrying nearly 730,000 barrels of Russian Urals crude, has changed course and is now anchored in the Baltic Sea. This may indicate that the buyer has refused to accept Russian oil following the… pic.twitter.com/Li4JntPtDW https://t.co/Li4JntPtDW — WarTranslated (@wartranslated) October 29, 2025

A látványos fordulat egy héttel azután következett be, hogy az Egyesült Államok szankciókat vetett ki a Rosznyeft és a Lukoil ellen. Az amerikai pénzügyminisztérium előírta, hogy a két vállalathoz köthető ügyleteket november 21-ig le kell zárni, ezután másodlagos szankciókat kockáztat az, aki velük üzletel.

A két legnagyobb orosz termelő feketelistára kerülése az indiai finomítók számára az olcsó nyersanyagforrás elapadásával fenyeget. Indiai feldolgozók vezetői a Bloombergnek jelezték, hogy az orosz olajszállítások várhatóan meredeken visszaesnek.

A Kpler és a Vortexa hajókövető platformok szerint a Furia október 20-án csaknem

730 ezer hordó Urals típusú kőolajat vett fel a Balti-tengeri Primorszk kikötőjében.

Kezdetben az indiai Sikkát jelölte meg úti célként, várható érkezéssel november közepe felé. Ezt a kikötőt a magánkézben lévő Reliance Industries és az állami Bharat Petroleum is használja.

Később a menetrend úgy módosult, hogy a következő állomás Egyiptom Port Szaíd kikötője lett. A Szuezi-csatornán áthaladó hajók gyakran Port Szaídot adják meg ideiglenes célállomásként, majd a csatorna után pontosítják a végső célt.

A Rosznyefttel hosszú távú Urals-szállítási szerződéssel rendelkező Reliance közölte, hogy betartja a szankciókat, és a legutóbbi amerikai intézkedések után közel-keleti kőolajat vásárolt. Az indiai állami finomítók szintén óvatosabbá váltak az amerikai szankciók által sújtott orosz termelőktől származó tételek megvételében.

