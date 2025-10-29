Gyanús drónok repültek el egy nyugat-európai katonai bázis fölött – Ez biztos, hogy nem amatőrök munkája volt

Az esetet szerdán jelentette be Theo Francken védelmi miniszter.

Francken az X közösségi oldalon közölte, hogy a Marche-en-Famenne-i laktanya őrei vasárnap és kedden több drónt is észleltek, amelyek a bázis kulcsfontosságú részei fölött repültek.

A rendőrség és a hírszerzés (ADIV) vizsgálatot indított az ügyben.

Ez nem amatőrök munkája volt, hanem gyakorlott drónpilótáké

Az elmúlt hetekben a NATO-tagállamok fokozott készültségben vannak a drónészlelések és más légtérsértések miatt.

Az érintettek között szerepelt egy másik belga katonai bázis, a koppenhágai és a müncheni repülőtér, valamint a balti térség több repülőtere.

Erős a gyanú, hogy a drónokat Oroszország küldi kémkedni európai kritikus létesítmények közelébe. Moszkva tagadja az állításokat.

Litvánia vasárnap ideiglenesen lezárta a vilniusi repülőteret és a belarusz határátkelőket, miután több, feltehetően héliumos lufinak azonosított tárgy lépett be a légterébe.

