Hiába javult az orosz óriás helyzete, egy fontos tárgyalás zsákutcába jutott

Az orosz gázipari vállalat az előző pénzügyi jelentéséhez képest most jobb számokat közölt. 2024 végén 309 milliárd rubeles, mintegy 3,2 milliárd dolláros vesztesége keletkezett a Gazpromnak (a leányvállalatok nélkül) az ukrajnai háborút követő szankciók és az európai orosz leválási tervek miatt. Ennek köszönhetően az év elején, januárban a vállalat 1600 munkahely (rekordszámú) megszüntetésének tervét fontolgatta.
A közlemény alapján az idei évi harmadik negyedévben
170 milliárd rubelre (2,1 milliárd dollárra) csökkent a nettó vesztesége
- ez számottevő, közel 50%-os javulás az egy évvel korábbi 309 milliárd rubeles mínuszhoz képest.
További pozitív fejlemény a vállalat szempontjából, hogy felfelé módosították a jövő évi beruházási tervet, ami alapján a keret 1,615 billió rubelre (19,9 milliárd dollárra) nőtt. Ez 91,7 milliárd rubeles, tehát 5,7%-os emelést jelent a tervezett összeghez képest.
Famil Szadigov, a vállalat vezérigazgató-helyettese továbbá közölte, hogy a cég kilenc havi bevétele gyakorlatilag változatlan maradt és 4,27 billió rubel lett. Konzervatív forgatókönyv mellett az EBITDA (kamatok, adók és értékcsökkenés előtti eredmény) 2,9 billió rubel lehet.
Damoklész kardja azonban továbbra is ott lebeg a Gazprom felett. A tervek szerint az európai piacot részben Kína pótolhatná (az oda irányuló orosz gázszállítások ma csupán az egykori uniós volumen ötödét teszik ki), de az orosz–kínai tárgyalások a Szibéria Ereje 2 gázvezeték ügyében nemrég zsákutcába jutottak, mivel a felek nem tudtak megállapodni sem az árban, sem a beruházás ütemezésében. A projekt legkorábban 2031-ben indulhat el, és csak a következő évtized közepére érheti el teljes kapacitását.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Pavel Bushuyev
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
