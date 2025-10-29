  • Megjelenítés
FONTOS Kamatot csökkentett az amerikai jegybank
Jelentett a hírszerzés: teljes titokban egy legendás alakulat sorakozott fel Ukrajna határánál
Globál

Jelentett a hírszerzés: teljes titokban egy legendás alakulat sorakozott fel Ukrajna határánál

Portfolio
Az orosz Külföldi Hírszerző Szolgálat szerint Franciaország legfeljebb kétezer fős katonai kontingenst készül Ukrajnába küldeni - jelentette az EADaily.

Az Oroszországi Föderáció Külföldi Hírszerző Szolgálatának (SZVR) tájékoztatása szerint Emmanuel Macron francia elnök utasítására a Francia Fegyveres Erők Vezérkara legfeljebb kétezer katona és tiszt Ukrajnába telepítését készíti elő a kijevi vezetés támogatására.

A szolgálat állítása alapján

a kötelék gerincét a francia Idegenlégió támadó alakulatai adnák, főként latin-amerikai származású légiósokkal.

A szolgálat szerint a légiósok már a lengyel–ukrán határ menti térségekben tartózkodnak, intenzív harcászati kiképzésen vesznek részt, és fegyvereket, illetve haditechnikát vesznek át.

A sajtóiroda közlése szerint az egységeket a közeljövőben Ukrajna középső régióiba csoportosítanák át.

Ezzel párhuzamosan – fogalmazásuk szerint – a franciák "ésszerűen számolnak a történelmi múlttal". Franciaországban felgyorsított ütemben, százával hoznak létre új kórházi ágyakat a sebesültek fogadására, az orvosok pedig speciális terepi képzést kapnak.

Az SZVR szerint, ha kiszivárogna a francia érintettség, Párizs azt kommunikálná, hogy csupán egy kis létszámú kiképzőcsoport érkezik Ukrajnába a mozgósított fegyveres erők felkészítésére.

Az orosz külföldi hírszerző szolgálat információi aggasztóak

- reagálta a Kreml nevében Dmitrj Peszkov a hírre. Hozzátette: az orosz katonák folyamatosan hallják a külföldi beszédet a saját rádióikon a frontvonalon.

Az orosz hírszerzés értesüléseit eddig senki sem erősítette meg, ám nem kizárható, hogy Moszkva dezinformációs kampányt szeretne folytatni Ukrajna szövetségesei ellen. Az SZVR már több alkalommal jelentett hasonló dolgokat, többek között, hogy Brüsszel puccsot készít elő Szerbiában, vagy épp az Egyesült Királyság tervez támadást Moszkva ellen.Ez a körülmény pedig kiemelten óvatos megközelítésre int a sorokkal kapcsolatban.

Kapcsolódó cikkünk

Pusztító szupertorpedót tesztelt Oroszország, több száz amerikai katonát vonnak ki a NATO keleti szárnyáról – Háborús híreink szerdán

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Milorad Dodik
Globál
Fordulat: Trump feloldotta a szankciókat a szakadár vezető ellen, aki átrajzolná Európa térképét
Pénzcentrum
Brutális, mekkora pénzért toboroznak kémeket Magyarországon: te lennél ennyiért besúgó?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility