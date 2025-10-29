Az Oroszországi Föderáció Külföldi Hírszerző Szolgálatának (SZVR) tájékoztatása szerint Emmanuel Macron francia elnök utasítására a Francia Fegyveres Erők Vezérkara legfeljebb kétezer katona és tiszt Ukrajnába telepítését készíti elő a kijevi vezetés támogatására.

A szolgálat állítása alapján

a kötelék gerincét a francia Idegenlégió támadó alakulatai adnák, főként latin-amerikai származású légiósokkal.

A szolgálat szerint a légiósok már a lengyel–ukrán határ menti térségekben tartózkodnak, intenzív harcászati kiképzésen vesznek részt, és fegyvereket, illetve haditechnikát vesznek át.

A sajtóiroda közlése szerint az egységeket a közeljövőben Ukrajna középső régióiba csoportosítanák át.

Ezzel párhuzamosan – fogalmazásuk szerint – a franciák "ésszerűen számolnak a történelmi múlttal". Franciaországban felgyorsított ütemben, százával hoznak létre új kórházi ágyakat a sebesültek fogadására, az orvosok pedig speciális terepi képzést kapnak.

Az SZVR szerint, ha kiszivárogna a francia érintettség, Párizs azt kommunikálná, hogy csupán egy kis létszámú kiképzőcsoport érkezik Ukrajnába a mozgósított fegyveres erők felkészítésére.

Az orosz külföldi hírszerző szolgálat információi aggasztóak

- reagálta a Kreml nevében Dmitrj Peszkov a hírre. Hozzátette: az orosz katonák folyamatosan hallják a külföldi beszédet a saját rádióikon a frontvonalon.

Az orosz hírszerzés értesüléseit eddig senki sem erősítette meg, ám nem kizárható, hogy Moszkva dezinformációs kampányt szeretne folytatni Ukrajna szövetségesei ellen. Az SZVR már több alkalommal jelentett hasonló dolgokat, többek között, hogy Brüsszel puccsot készít elő Szerbiában, vagy épp az Egyesült Királyság tervez támadást Moszkva ellen.Ez a körülmény pedig kiemelten óvatos megközelítésre int a sorokkal kapcsolatban.

