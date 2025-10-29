Jelentett az ukrán hírszerzés: autójával együtt repült a levegőbe az orosz tiszt, sok lehetett a rovásán

Veniamin Mazzserin az orosz belföldi haderő, a Nemzeti Gárdán (Roszgvargyija) belül működő OMON „Obereg” nevű különleges egységében szolgált.

Az Obereg részt vett 2022 februárjában és márciusában a Kijev környéki háborús bűncselekményekben, amelyek során számos ukrán civilt öltek meg orosz fegyveresek.

Az ukrán katonai hírszerzés 2022 áprilisában név szerint azonosította azokat, akik részt vettek a háborús bűncselekmények elkövetésében, az ukrán főügyészség pedig büntetőeljárást indított ellenük, beleértve az Obereg fegyvereseit is.

Bár az ukrán katonai hírszerzés nem írt arról, hogy merénylet történt Mazzserin ellen, a közleményt azzal zárják, hogy

minden, az ukrán nép ellen elkövetett háborús bűncselekményért méltányos megtorlás jár.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images