Jelentett az ukrán hírszerzés: autójával együtt repült a levegőbe az orosz tiszt, sok lehetett a rovásán
Portfolio
Az ukrán katonai hírszerzés információi szerint az október 25-én, szombaton az oroszországi Kemerovói területen felrobbant kocsiban egy háborús bűnöket elkövető orosz tiszt ült, aki életét vesztette – írja az Ukrinform.

Veniamin Mazzserin az orosz belföldi haderő, a Nemzeti Gárdán (Roszgvargyija) belül működő OMON „Obereg” nevű különleges egységében szolgált.

Az Obereg részt vett 2022 februárjában és márciusában a Kijev környéki háborús bűncselekményekben, amelyek során számos ukrán civilt öltek meg orosz fegyveresek.

Az ukrán katonai hírszerzés 2022 áprilisában név szerint azonosította azokat, akik részt vettek a háborús bűncselekmények elkövetésében, az ukrán főügyészség pedig büntetőeljárást indított ellenük, beleértve az Obereg fegyvereseit is.

Bár az ukrán katonai hírszerzés nem írt arról, hogy merénylet történt Mazzserin ellen, a közleményt azzal zárják, hogy

minden, az ukrán nép ellen elkövetett háborús bűncselekményért méltányos megtorlás jár.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

