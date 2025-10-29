  • Megjelenítés
Kiadta a parancsot Donald Trump: megindultak a B-1B bombázók - Putyin barátja nagy bajban van
Globál

Kiadta a parancsot Donald Trump: megindultak a B-1B bombázók - Putyin barátja nagy bajban van

Portfolio
Két amerikai B-1B Lancer bombázó repült végig Venezuela partjainál a hét elején – írta meg a Newsweek.

A gépek a Grand Forks légibázisról szálltak fel, Észak-Dakotából, majd Floridán, Puerto Ricón keresztül

Venezuelához értek, ahol végig repültek a part mellett, az ország légterébe nem belépve.

Az eseménnyel kapcsolatosan a Trump-adminisztráció semmilyen bejelentést nem tett, viszont a gépek útvonala nyilvánosan elérhető repülési adatbázisokban látszik.

Venezuela mellett az Egyesült Államok a hidegháború óta nem látott katonai képességet vont össze, hamarosan megérkezik a térségbe a USS Gerald Ford repülőgép-hordozó és ennek harci köteléke is.

Kapcsolódó cikkünk

Küszöbön Amerika támadása, ami elsöpörhet egy egész rezsimet? Mivel Trumpról van szó, még ez sem kizárt

Hatalmas a titkolózás: senkit nem avat be Trump a venezuelai terveibe - NDA-kat toltak a katonák orra alá

Masszív hadműveletbe fogott Donald Trump, a célja pedig egyre egyértelműbb – Meddig húzza még Putyin nagy barátja?

Címlapkép forrása: Ethan Miller/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
időjárás-vihar-áradás-evakuálás-katasztrófa-kuba-áramszünet-tragédia-hurrikán
Globál
Újabb országot ért el az évszázad vihara, amely eddig emberek ezreit vágta el a külvilágtól
Pénzcentrum
Ezért csúsznak le most rengetegen az Otthon Start-hitelről: súlyos pénzeket bukhatnak így, mégsem figyelnek erre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility