Kiadta a parancsot Donald Trump: megindultak a B-1B bombázók - Putyin barátja nagy bajban van

A gépek a Grand Forks légibázisról szálltak fel, Észak-Dakotából, majd Floridán, Puerto Ricón keresztül
Venezuelához értek, ahol végig repültek a part mellett, az ország légterébe nem belépve.
Az eseménnyel kapcsolatosan a Trump-adminisztráció semmilyen bejelentést nem tett, viszont a gépek útvonala nyilvánosan elérhető repülési adatbázisokban látszik.
Venezuela mellett az Egyesült Államok a hidegháború óta nem látott katonai képességet vont össze, hamarosan megérkezik a térségbe a USS Gerald Ford repülőgép-hordozó és ennek harci köteléke is.
Címlapkép forrása: Ethan Miller/Getty Images
