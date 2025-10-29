Kiderült, mit szállított a rejtélyes orosz repülőgép: veszélyes fegyvereket kapott Trump ellensége - Bajban az amerikai légierő?

Venezuelában egy rejtélyes orosz Il-76-os landolt a napokban, a gépet egy Wagner csoporthoz köthető vállalat üzemelteti, erről itt írtunk részletesen:
Az MK.ru „bennfentes jelentéseket” idéz, melyek szerint
a repülőgép Pancir-Sz1, illetve Buk-M2E légvédelmi rakétákat szállított Venezuelába.
A fegyvereket a Kreml „vészhelyzeti jelleggel” adta oda a latin-amerikai országnak – átadva a szövetségesnek olyan fegyvereket, melyet az ország védelméhez is szükségesek.
Vagyim Avva orosz elemzőt is idézi a lap: ő úgy látja, hogy Oroszországnak azért is érdeke gyorsan felfegyverezni Venezuelát, mert ha sikeresen amerikai repülőgépeket lőnek le, esetleg hajókat is elsüllyesztenek, az amerikai hatalmi dominancia is súlyos csapást szenved.
Avva úgy látja: a légvédelmi rendszerek mellett Venezuela hajó elleni rakétákat, drónokat is kapott, kaphat Oroszországtól.
Az Egyesült Államok jelentős mennyiségű katonai képességet vont össze Venezuela körül - a legtöbb elemző egyetért abban keleti és nyugati oldalon egyaránt, hogy az USA bármikor megtámadhatja a latin-amerikai országot.
