  • Megjelenítés
Kiderült, mit szállított a rejtélyes orosz repülőgép: veszélyes fegyvereket kapott Trump ellensége - Bajban az amerikai légierő?
Globál

Kiderült, mit szállított a rejtélyes orosz repülőgép: veszélyes fegyvereket kapott Trump ellensége - Bajban az amerikai légierő?

Portfolio
Valószínűleg légvédelmi rakétarendszereket és / vagy hajó elleni rakétákat szállított Venezuelának az orosz Il-76-os repülőgép, amely a napokban rejtélyes módon Caracasban landolt – árulták el az MK.ru-nak orosz elemzők.

Venezuelában egy rejtélyes orosz Il-76-os landolt a napokban, a gépet egy Wagner csoporthoz köthető vállalat üzemelteti, erről itt írtunk részletesen:

Kapcsolódó cikkünk

Rejtélyes orosz gép landolt az utolsó pillanatban – Erősítést kapott Putyintól Donald Trump esküdt ellensége?

Az MK.ru „bennfentes jelentéseket” idéz, melyek szerint

a repülőgép Pancir-Sz1, illetve Buk-M2E légvédelmi rakétákat szállított Venezuelába.

A fegyvereket a Kreml „vészhelyzeti jelleggel” adta oda a latin-amerikai országnak – átadva a szövetségesnek olyan fegyvereket, melyet az ország védelméhez is szükségesek.

Vagyim Avva orosz elemzőt is idézi a lap: ő úgy látja, hogy Oroszországnak azért is érdeke gyorsan felfegyverezni Venezuelát, mert ha sikeresen amerikai repülőgépeket lőnek le, esetleg hajókat is elsüllyesztenek, az amerikai hatalmi dominancia is súlyos csapást szenved.

Avva úgy látja: a légvédelmi rendszerek mellett Venezuela hajó elleni rakétákat, drónokat is kapott, kaphat Oroszországtól.

Az Egyesült Államok jelentős mennyiségű katonai képességet vont össze Venezuela körül - a legtöbb elemző egyetért abban keleti és nyugati oldalon egyaránt, hogy az USA bármikor megtámadhatja a latin-amerikai országot.

Kapcsolódó cikkünk

Kiadta a parancsot Donald Trump: megindultak a B-1B bombázók - Putyin barátja nagy bajban van

Küszöbön Amerika támadása, ami elsöpörhet egy egész rezsimet? Mivel Trumpról van szó, még ez sem kizárt

Hatalmas a titkolózás: senkit nem avat be Trump a venezuelai terveibe - NDA-kat toltak a katonák orra alá

Címlapkép forrása: Alex Brandon - Pool/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
szlovjanszk ukrajna háború
Globál
Pusztító szupertorpedót tesztelt Oroszország, több száz amerikai katonát vonnak ki a NATO keleti szárnyáról – Háborús híreink szerdán
Pénzcentrum
Minden második magyarnak van ilyen gyorskölcsöne: nem a bank adja, sokan vissza sem fizetik
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility