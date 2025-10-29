Komoly problémák vannak a világ legnagyobb hadihajójával - Katasztrofális következményekkel járó döntés van készülőben

Trump közölte, hogy olyan elnöki rendeletet készül aláírni, amely előírja: az amerikai haditengerészet új hordozóin gőzüzemű katapultokat és hidraulikus felvonókat kell alkalmazni.
Évek óta bírálja a USS Gerald R. Fordon bevezetett elektromágneses repülőgép-kilövő rendszert (EMALS) és a korszerű fegyverfelvonókat (AWE), amelyek megbízhatósági és karbantartási gondokkal küzdenek. Ugyanakkor a megoldások lecserélése – még ha csak a jövőbeli egységeknél is –
rendkívül költséges és időigényes áttervezést igényelne, ami tovább késleltetné az új hordozók hadrendbe állítását.
Szándékát a Nimitz-osztályú USS George Washington fedélzetén, a személyzethez intézett, kötetlenebb hangvételű beszédében jelentette be, a Japánban található Joszukában.
A haditengerészetnek jelenleg 10 Nimitz-osztályú hordozója van gőzkatapultokkal és hidraulikus fegyverfelvonókkal. A szolgálatban álló USS Gerald R. Ford mellett három további Ford-osztályú egység épül. A tervek szerint legalább 10 Ford-osztályú hajó váltaná le fokozatosan a Nimitz-osztályt.
Trump így fogalmazott:
Ki fogok adni egy utasítást, aláírok egy végrehajtási rendeletet: amikor repülőgép-hordozókat építünk, a katapultok gőzüzeműek, a felvonók pedig hidraulikusak lesznek.
Indoklásában az is szerepelt: a víz megbéníthatja a Ford elektromágneses rendszerét, a régi vágású katapultokkal viszont nem lesz probléma.
Milliárdokat költenek arra, hogy buta elektromos rendszert építsenek. És ha elromlik, az MIT-re kell küldeni, a világ legokosabb emberei elrepítik. A gőzt meg – azt mondták – kalapáccsal és lángvágóval meg lehet javítani
- folytatta beszédét. Hozzátette: a gőz megbízhatóan működik már legalább 50 éve. Az amerikai elnök azt is megígérte: "ellenáll" minden meggyőzési kísérletnek.
Ez nem az első alkalom, hogy Trump bírálja a Ford-osztály EMALS rendszerét és felvonóit. Már az első elnöki ciklusa idején, 2017-ben is jelezte, hogy legszívesebben utasítaná a haditengerészetet e megoldások elhagyására, ám végül nem történt változtatás.
A Gerald R. Ford (CVN-78) katapultjai és fegyverfelvonói, valamint az ezzel kapcsolatos hibák gyakran borzolják az amerikai kedélyeket. A haditengerészet folyamatosan dolgozik a problémák enyhítésén, de még a múlt évben is akadtak nehézségek.
Elemében az EMALS és az AAG (együttesen a fedélzeti repülés integrációjának rendszerei) a repülőgépek indítási és leszállási ciklusait digitális vezérlésű, elektromágneses megoldásokkal váltják ki a Nimitz-osztály gőzüzemű rendszereihez képest. Az EMALS és az AAG szabályozhatósága elvben lehetővé teszi a finomabb indítási teljesítményt és a kisebb igénybevételt, miközben csökkentheti a személyzeti igényt. Az elektromágneses és szoftveres architektúra ugyanakkor összetett és érzékeny.
Az EMALS – feltehetően az AAG-gal együtt – és az AWE lecserélése jóval messzebb mutató és kockázatosabb vállalkozás lenne: a már épülő vagy részben elkészült egységeknél ez a rendszerszintű beavatkozás jelentős költséggel és késedelemmel járna. A rendszerek mélyen integráltak a hajó energiagazdálkodási, hűtési és vezetékezési architektúrájába; a cserék érdemben érintenék a fedélzeti kialakítást is.
Emiatt többéves tervezést, átalakítást és próbákat igényelne, miközben a flotta megújítási ütemét is visszafogná.
A címlapkép illusztráció, azon a Nimitz-osztályú USS Carl Vinson látható. Címlapkép forrása: Getty Images
