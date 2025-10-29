Küszöbön Amerika támadása, ami elsöpörhet egy egész rezsimet? Mivel Trumpról van szó, még ez sem kizárt

1989 óta nem volt egyszerre egy helyen ennyi amerikai katona Latin-Amerika területén

- mutatott rá dr. Soltész Béla.

A Trump-adminisztráció két hónap alatt legalább 57 állítólagos drogcsempészt ölt meg Venezuela karibi partjainál, illetve újjonan a Csendes-óceán térségében is. Az amerikai elnök azonban eszakalációval fenyeget a "narkoterroristákat" célzó akciók után, és jövőbeli szárazföldi műveletektől sem zárkózott el Venezuela belterületén.

Az egyetemi docens ugyanakkor elmondta, ha a drogkereskedelem latin-amerikai feltartózatása lenne az Egyesült Államok célja, akkor

elsősorban nem Venezuelával, hanem a kokainexportálásban élen járó Kolumbiával, illetve a fentanil kapcsán Mexikóval lenne dolga Donald Trumpnak.

Meglepő módon egyébként Mexikóval semmi problémája nincsen az amerikai elnöknek. Én azt gondolom, hogy ténylegesen van valamiféle kartelltevékenység és egy komoly csempésztevékenység, ami Venezuelán keresztül vezet, de egyrészt nem ez a legnagyobb útvonal – sokkal fontosabb útvonal a csendes-óceáni, amihez nincs köze Venezuelának –, másrészt pedig az egész elválaszthatatlan attól, hogy Venezuela milyen olajtartalékokon ül

- fogalmazott az ELTE Globális és Fejlődéstanulmányok Tanszékének tanszékvezetője, aki kiemelte:

venezuela rendelkezik a világon a legnagyobb olajkészlettel.

Az összes bizonyított olajkészlet 17 százaléka található Venezuelában. Hogyha ezen az úton elindulunk, akkor látjuk, hogy Venezuelának a geopolitikai szerepe sokkal fontosabb annál, mint amit ebből az egész drogkereskedelmes történetből kiolvashatunk

- magyarázta a Latin-Amerika-kutató.

Soltész Béla Trump azon állításával szemben szkeptikus volt, miszerint az 50 millió dolláros amerikai vérdíjat nyakába kapó venezuelai vezető, Nicolás Maduro egy hagyományos értelemben vett drogkartell feje volna. "Sokkal inkább arról van szó, hogy a helyzet úgy hozza, hogy ezeknek a közepes vagy magas beosztású tiszteknek lehetősége van szemet hunyni drogcsempész-tevékenységek fölött és szemet is hunynak megfelelő mennyiségű pénzért" - fejtette ki.

Az egyetemi docens Trump Venezuela-politikájának az ellentmondásaira is felhívta a figyelmet.

Miközben "belpolitikai megrendelésre" latin-amerikai származásúakat deportál a szülőhazájukba, "arról beszél, hogy Maduro egy diktátor, és hogy Maduro alatt az emberi jogokat nem tartják tisztában". Mégis "visszavonta azoknak a venezuelaiaknak a tartózkodási engedélyét, illetve ideiglenes menekültstátuszát, akik az elmúlt években érkeztek az Egyesült Államokba, arra hivatkozva, hogy már nincsen közvetlen veszély Venezuelában."

Venezuelában voltaképpen minden rendben van, tehát lehet menni haza, közben hadihajókat küld Venezuelába, azt mondva, hogy Venezuelát egy bűnszervezet irányítja?

- tette fel a költői kérdést Soltész Béla a Global Insight legutóbbi adásában. A műsorban szó esett még arról, hogy

miért nem sikerült eddig megbillenteni Maduro autoriter rezsimjét,

miért játszik kulcsfontosságú szerepet Marco Rubio amerikai külügyminiszter Venezuela térdre kényszerítésében,

amerikai külügyminiszter Venezuela térdre kényszerítésében, a történelmi példák és a belpolitikai helyzet alapján hogyan nézhetne ki egy amerikai beavatkozás az országban,

illetve miért pont az ellenzék vezetője, María Corina Machado kapta idén a Nobel-békedíjat.

KÖVESS MINKET

A Portfolio külpolitikai videós podcastjének legújabb adása visszanézhető és meghallgatható a fentebb beágyazott lejátszókon keresztül.

A Global Insight kéthetente jelenik meg többek közt a Youtube-on, a Spotify-on és az Apple Podcast felületein.

Addig is iratkozz fel a Portfolio YouTube-csatornájára és kövess be minket a közösségi médiában, hogy biztosan ne maradj le a következő műsorunkról!

Címlapkép forrása: Jesus Vargas/Getty Images