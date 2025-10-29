Lélegzetelálló felvételek: az amerikai légierő gépe berepült az évszázad hurrikánjának közepébe

Ahogy arról több cikkünkben beszámoltunk már korábban, az idei atlanti-óceáni hurrikánszezon legerősebb vihara, Melissa a lassú mozgása, valamint az átlagosnál magasabb karib-tengeri vízhőmérséklet miatt különösen gyorsan gyűjtött erőt a térségben.
Jamaica partjait korábban még sosem érte el ilyen erősségű vihar.
A Melissa hurrikánról rengeteg videó kezdett keringeni a közösségi médiában, amelyek közül különösen látványosak voltak azok, amelyeket a vihar középpontjáról készítettek a NOAA meteorológusai. Az alábbi felvételen jól kivehető, ahogy a megfigyeléshez használt repülőgép átér a hurrián szeme körül örvénylő felhőzeten, majd a vihar középpontjában (ahol a legalacsonyabb a nyomás) kitisztul az ég.
This footage from inside the eye of Category 5 Hurricane Melissa might be the most jaw-dropping video ever captured of a hurricane’s eye, showcasing the infamous “stadium effect. https://t.co/AEhj2g2Ban— Colin McCarthy (@US_Stormwatch) October 27, 2025
Az ilyesfajta megfigyelések során a meteorológusok különféle szondákat is leengednek a vihar középpontjába, hogy jobb képet kapjanak annak pontos paramétereiről.
A hurrikán belsejében uralkodo rendkívül mostoha körülményeket persze nem képes akármilyen repülőgép átvészelni, ezért a megfigyelések során a szakemberek egy kifejezetten a viharvadászok számára felszerelt Lockheed WC-130 gépet használnak, amely a légcsavaros C130 Hercules egy átalakított verziója.
The infamous Hurricane Hunters just had one of the wildest flights in history today.Flying straight into the heart of Category 5 Hurricane Melissa, a Lockheed Martin C-130J Hercules aircraft, call sign TEAL 75, was slammed by violent turbulence The G-forces were so extreme… pic.twitter.com/n7PmgSBeTA https://t.co/n7PmgSBeTA— Colin McCarthy (@US_Stormwatch) October 29, 2025
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
