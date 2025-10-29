  • Megjelenítés
Lélegzetelálló felvételek: az amerikai légierő gépe berepült az évszázad hurrikánjának közepébe
Globál

Lélegzetelálló felvételek: az amerikai légierő gépe berepült az évszázad hurrikánjának közepébe

Portfolio
Egyelőre az infrastrukturális károk miatt még megbecsülni is nehéz, mekkora puszítást végzett a Jamaica partjait magyar idő szerint tegnap este elérő Melissa hurrikán. Az akkor még a legerősebb, 5-ös kategóriájú vihar maximális, tartós szélsebesége a 295 kilométer per órát is elérte, amivel a történelem egyik legerősebb, megfigyelt vihara lett. Az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) viharvadászai egy speciálisan átalakított repülőgéppel egyenesen a hurrikán középpontjába (szemébe) repültek, hogy többet megtudjanak annak természetéről.

Ahogy arról több cikkünkben beszámoltunk már korábban, az idei atlanti-óceáni hurrikánszezon legerősebb vihara, Melissa a lassú mozgása, valamint az átlagosnál magasabb karib-tengeri vízhőmérséklet miatt különösen gyorsan gyűjtött erőt a térségben.

Jamaica partjait korábban még sosem érte el ilyen erősségű vihar.

A Melissa hurrikánról rengeteg videó kezdett keringeni a közösségi médiában, amelyek közül különösen látványosak voltak azok, amelyeket a vihar középpontjáról készítettek a NOAA meteorológusai. Az alábbi felvételen jól kivehető, ahogy a megfigyeléshez használt repülőgép átér a hurrián szeme körül örvénylő felhőzeten, majd a vihar középpontjában (ahol a legalacsonyabb a nyomás) kitisztul az ég.

Az ilyesfajta megfigyelések során a meteorológusok különféle szondákat is leengednek a vihar középpontjába, hogy jobb képet kapjanak annak pontos paramétereiről.

A hurrikán belsejében uralkodo rendkívül mostoha körülményeket persze nem képes akármilyen repülőgép átvészelni, ezért a megfigyelések során a szakemberek egy kifejezetten a viharvadászok számára felszerelt Lockheed WC-130 gépet használnak, amely a légcsavaros C130 Hercules egy átalakított verziója.

Kapcsolódó cikkünk

Újabb országot ért el az évszázad vihara, amely eddig emberek ezreit vágta el a külvilágtól

Lecsapott az évszázad vihara: katasztrófa vár egy egész országra

Lecsapni készül az évszázad vihara, katasztrofális következményere számítanak

Sosem látott erősségű hurrikán készül letarolni Jamaicát: a legmagasabb erősségűvé fejlődött a pusztító vihar

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
il-76-wagner-venezuela-donald-trump
Globál
Rejtélyes orosz gép landolt az utolsó pillanatban – Erősítést kapott Putyintól Donald Trump esküdt ellensége?
Pénzcentrum
Ezért csúsznak le most rengetegen az Otthon Start-hitelről: súlyos pénzeket bukhatnak így, mégsem figyelnek erre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility