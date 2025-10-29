Lesújtó hírszerzési jelentés érkezett Washingtonból: nemhogy békélni nem akar Putyin, még a korábbiaknál is elszántabb

A jelentésről, amelyet az amerikai titkosszolgálatok a Kongresszus tagjaival közöltek, egy vezető kormányzati és egy vezető kongresszusi képviselő számolt be.

Az ügynökségek szerint hiába Donald Trump amerikai elnök békeerőfeszítései, Putyin az eddiginél is jobban folytatni akarja az ukrajnai háborút.

A tisztviselők szerint az orosz elnök elkötelezett abban, hogy megszerezze az ukrán területeket és kiterjessze hazája befolyási övezetét, hogy ezáltal igazolja az anyagi és emberi veszteségeket.

A Fehér Ház nem kívánta kommentálni a jelentés tartalmát.

