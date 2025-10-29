  • Megjelenítés
Lesújtó hírszerzési jelentés érkezett Washingtonból: nemhogy békélni nem akar Putyin, még a korábbiaknál is elszántabb
Lesújtó hírszerzési jelentés érkezett Washingtonból: nemhogy békélni nem akar Putyin, még a korábbiaknál is elszántabb

Egy amerikai hírszerzési értékelés arra figyelmeztet, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nemhogy békélni nem akar, hanem minden eddiginél elszántabban folytatni kívánja az ukrajnai háborút – írja az NBC News.

A jelentésről, amelyet az amerikai titkosszolgálatok a Kongresszus tagjaival közöltek, egy vezető kormányzati és egy vezető kongresszusi képviselő számolt be.

Az ügynökségek szerint hiába Donald Trump amerikai elnök békeerőfeszítései, Putyin az eddiginél is jobban folytatni akarja az ukrajnai háborút.

A tisztviselők szerint az orosz elnök elkötelezett abban, hogy megszerezze az ukrán területeket és kiterjessze hazája befolyási övezetét, hogy ezáltal igazolja az anyagi és emberi veszteségeket.

A Fehér Ház nem kívánta kommentálni a jelentés tartalmát.

