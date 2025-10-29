  • Megjelenítés
Louvre-rablás: fontos részletekre derült fény, két férfi vallott az elképesztő lopásról
Louvre-rablás: fontos részletekre derült fény, két férfi vallott az elképesztő lopásról

Két férfi "részben elismerte" az érintettségét a Louvre két héttel ezelőtti kirablásában, de az ellopott ékszerek továbbra sincsenek meg - számolt be a BBC.

A hatóságok szerint a két őrizetben lévő gyanúsított hatolhatott be a Louvre Apolló-galériájába, hogy onnan elvigyék a francia koronázási ékszerek egy részét.

A világ leglátogatottabb múzeumába október 19-én, fényes nappal tört be négy elkövető, akik 88 millió euró (mintegy 34 milliárd forint) értékben tulajdonítottak el vagyontárgyakat.

Laure Beccuau párizsi főügyész közölte,

az ellopott ékszerek még nem kerültek elő,

és a bűnbanda annál a négy személynél is nagyobb lehet, akiket a kamerák rögzítettek.

Beccuau hangsúlyozta, jelenleg nincs bizonyíték a múzeum munkatársait érintő esetleges összejátszásra.

Szeretnék reménykedni abban, hogy [az ékszerek] meglesznek, visszakerülnek a Louvre-ba, tágabb értelemben pedig a nemzethez

- mondta az ügyész.

A két, harmincas éveiben járó férfinak van priusza, és a nyomozás során talált DNS alapján azonosították őket. Egyiküket akkor vették őrizetbe, amikor egy Algériába tartó repülőjáratra próbált felszállni. A másik – a korábbi sajtóhírekkel ellentétben – nem akarta elhagyni Franciaországot.

A rablás napján a múzeum reggeli nyitása után nem sokkal érkeztek a tettesek. Egy lopott emelőkosaras járművel juthattak be az Apolló-galériába a Szajnához közeli erkélyen át, majd vágókoronggal feszítették fel az ékszereket őrző vitrinek zárját. Összesen csupán négy percet töltöttek az épületben, és két robogóval iszkoltak el a helyszínről, mielőtt autóra váltottak volna.

Menekülés közben elejtettek egy koronát, amely egykor Eugénia császárné, III. Napóleon feleségének tulajdona volt.

Az eset óta Franciaország kulturális intézményeiben szigorították a biztonsági intézkedéseket. A rablást követően a Louvre a francia jegybankba szállíttatott néhányat a legértékesebb ékszerei közül, melyeket ezentúl a bank legbiztonságosabb trezorjában őriznek, 26 méterrel a föld alatt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

