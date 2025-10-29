Meghiúsult Donald Trump nagy terve – Ezt a kudarcot már az elnök is kénytelen volt elismerni

Ha elolvasod [az alkotmányt], elég egyértelmű. Nem indulhatok. Szomorú”
– mondta az elnök.
Trump annak kapcsán szólalt meg, hogy tegnap Mike Johnson, a Képviselőház republikánus elnöke egyértelműen kijelentette, hogy az egykori ingatlanmágnás nem lehet harmadszorra is elnök, mivel ezt tiltja az amerikai alkotmány.
Trump azt mondta az Air Force One-on, hogy „szeretne indulni” harmadszorra is, de érti, hogy nem lehet – úgy látja, hogy rajta kívül számos más kiváló jelöltet is tud a 2028-as választásra indítani a Republikánus Párt.
Marco Rubio külügyminisztert és JD Vance alelnököt nevezte meg lehetséges utódjaként.
Remek embereink vannak, ennyit el tudok önöknek mondani”
– mondta Trump.
(AP Nyomán)
Címlapkép forrása: Win McNamee/Getty Images
