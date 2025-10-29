  • Megjelenítés
Meghiúsult Donald Trump nagy terve – Ezt a kudarcot már az elnök is kénytelen volt elismerni
Meghiúsult Donald Trump nagy terve – Ezt a kudarcot már az elnök is kénytelen volt elismerni

Portfolio
Úgy tűnik, Donald Trump amerikai elnök végre elfogadta, hogy nincs rá mód az amerikai alkotmány szerint, hogy harmadszorra is elnök legyen, erről beszélt néhány órája az Air Force One fedélzetén.

Ha elolvasod [az alkotmányt], elég egyértelmű. Nem indulhatok. Szomorú”

– mondta az elnök.

Trump annak kapcsán szólalt meg, hogy tegnap Mike Johnson, a Képviselőház republikánus elnöke egyértelműen kijelentette, hogy az egykori ingatlanmágnás nem lehet harmadszorra is elnök, mivel ezt tiltja az amerikai alkotmány.

Trump azt mondta az Air Force One-on, hogy „szeretne indulni” harmadszorra is, de érti, hogy nem lehet – úgy látja, hogy rajta kívül számos más kiváló jelöltet is tud a 2028-as választásra indítani a Republikánus Párt.

Marco Rubio külügyminisztert és JD Vance alelnököt nevezte meg lehetséges utódjaként.

Remek embereink vannak, ennyit el tudok önöknek mondani”

– mondta Trump.

(AP Nyomán)

Címlapkép forrása: Win McNamee/Getty Images

