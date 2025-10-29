  • Megjelenítés
Meghökkentő döntés Donald Trumptól: stratégiai fontosságú NATO-pozíciót gyengít meg - Putyinnak tett gesztusról pletykálnak
Meghökkentő döntés Donald Trumptól: stratégiai fontosságú NATO-pozíciót gyengít meg - Putyinnak tett gesztusról pletykálnak

Portfolio
Több ezer katonát tervez kivonni Romániából, a NATO keleti szárnyáról Donald Trump amerikai elnök – írta meg több nyugati és román lap.

A katonák főleg a Mihail Kogalniceanu reptér térségéből távoznak majd,

a csapatkivonás után kb. 1000 amerikai katona marad majd a kelet-európai országban.

A döntés háttere nem egyértelmű, elemzők szerint Trump azért döntött így, mert a Távol-Keletre akarja fókuszálni az USA katonai erőforrásait, mások szerint ez egyfajta „gesztus” Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, akivel meg akar egyezni a washingtoni vezető az ukrajnai háború lezárásáról.

Románia a NATO keleti védelmi rendszerének fontos eleme: az ország Fekete-tenger melletti régiójába rendszeresen csapódnak be eltévedt orosz drónok, melyek Ukrajnát célozzák.

Címlapkép forrása: Public Domain / Wikimedia Commons

