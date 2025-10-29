Megszólaltak a szakemberek az évszázad hurrikánjáról, amely akár Európáig is eljuthat - Megvan, mi vezetett az extrém viharhoz

A múlt hét végén kialakult, Melissa névre keresztelt atlanti-óceáni hurrikán magyar idő szerint kedd este elérte Jamaica partjait, hatalmas károkat okozva a szigetországban. Az évszázad viharaként is emlegetett, 5-ös kategóriájú hurrikán a mai nap folyamán Kuba szigetét is letarolta. A jelenleg észak-keleti irányba haladó hurrikán gyengülni kezdett, a híradások szerint viszont még mindig jelentős károkra van kilátás a térségben. A Weather on Maps szakblog meteorológusai szerint ugyan még nem állnak rendelkezésre teljesen biztos adatok, a Melissa mindenképpen bekerül majd a történelem öt legerősebb hurrikánja közé. A szakemberek szerint az erős viharok megfigyelésére létrejött előrejelzési rendszerek sokat fejlődtek az elmúlt időszakban, a hatékony védekezést azonban sok esetben a veszélyeztetett térségekben hiányzó megfelelő infrastruktúra miatt gyakran mégsem tudják hatékonyan megszervezni a védekezést.

Százezreket vágott el a külvilágtól Melissa, a pontos károk azonban még felmérhetetlenek

Az elmúlt napokban több cikkünkben is beszámoltunk már a Jamaica történelmének legerősebb trópusi viharának számító Melissa hurrikánról. A vihar alakulását már a múlt hét folyamán is szorosan monitorozta az amerikai Nemzeti Hurrikán Központ (National Hurricane Centre, NHC), amely a Melissa névre keresztelt trópusi vihart végül szombaton minősítette hurrikánná.

Keddre a vihart már a hurrikánokat erősség szerint osztályozó Saffir–Simpson-skála legmagasabb, 253 kilométer per órás szélsebességtől kezdődő, 5-ös kategóriájába sorolták be. A szakemberek már ekkor arra figyelmeztettek, hogy a vihar a partokat elérve sem fog jelentősen legyengülni, a Jamaicai hatóságok felhívták a lakosság figyelmét, hogy a partmenti településekről húzódjanak magasabban fekvő területekre, a hatalmas hullámok és rendkívüli esőzés miatti szökőár elől.

This satellite imagery of Melissa approaching Jamaica is jaw-dropping and sobering. https://t.co/M2VAAC0y3w pic.twitter.com/fuCaUQ7YNA https://t.co/M2VAAC0y3w — Eric Berger (@SciGuySpace) October 29, 2025

A mai nap folyamán Jamaicát és Kubát elhagyó vihar hatásairól pontos adatok még nem állnak rendelkezésre, azonban a közösségi médiában terjedő felvételek és médiabeszámolók alapján jelentős infrastrukturális károkat okozott mindkét szigetország területén és vélhetően több emberéleteket is követelt.

A CBS News beszámolója szerint a Jamaicában a vihar

négy kórházat is megrongált, amelyek közül az egyikből 75 beteget evakuálni is kellett, a területet érintő áramkimaradások miatt.

Az extrém erős szél miatt jelentősen megrongálódott az energiahálózat is az országban, amelynek következtében mintegy félmillió lakos maradt áram nélkül a szigeten.

A Melissa hurrikán által keltett maximális széllökések (méter per másodpercben). Látható, hogy a vihar Kubát még rendkívül erős széllökésekkel érte el, a szigetet elhagyva viszont gyengülésnek indult. Kép forrása: Weather on Maps

Az NHC szerdán a vihar elvonulását követően arra figyelmeztetett, hogy a jamaicai lakosságot a következő órákban is fenyegethetik „katasztrofális villámárvizek és földcsuszamlások”, így a hurrikán távolodása ellenére tanácsos továbbra is mindenkinek az óvóhelyeken védelmében maradnia.

A hurrikán által okozott csapadék mennyisége. Melissa a legnagyobb mennyiségű csapadékot Jamaica térségében produkálta. Kép forrása: Weather on Maps

A Jamaicától észak-keletre elhelyezkedő

Kubába Melissa már valamivel gyengébb formában, 235 kilométer per órás széllökésekkel, 3-as kategóriájú hurrikánként érkezett meg.

Miguel Díaz-Canel, kubai elnök közleményében arról számolt be a CNN szerint, hogy a vihar „jelentős károkat” okozott, az újjáépítési munkálatokat pedig hamarosan megkezdik a területen. A szigetországban több mint 750 ezer embernek kellett magasabban fekvő területekre távozni az otthonából.

A Bahamákon - ahová a vihar várhatóan 2-es erősségű hurrikánként érkezik majd meg, magyar idő szerint csütörtök hajnalban - a déli térségekben evakuálást rendeltek el.

A Melissa által okozott lehetséges halálesetekről, a heves időjárási körülményekkel leginkább sújtott szigeteken nincsenek még biztos információk. Desmond McKenzie, a Jamaicában zajló vészhelyzetért felelős miniszter arról számolt be, hogy egyelőre "nincs abban a helyzetben", hogy a halálesetekről beszéljen, ugyanis

egészen eddig nem kaptak halálesetekről szóló jelentéseket.

A korábbi információk alapján az is kiderült, hogy a Jamaica felé közelítő vihar Haiti-n és a Dominikai Köztársaságban napokon át tartó heves esőzéseket okozott, a kialakuló villámárvizekben pedig legalább négyen meghaltak, így már most is kijelenthető, hogy okozott a vihar haláleseteket.

Mi kellett ahhoz, hogy Melissa ilyen erős hurrikánná alakuljon

A Weather on Maps szakemberei a Portfolio-nak elmondták, hogy összességében egy hurrikán erősségét

a megelőző időszak ciklonális aktivitása,

az óceán felszínének és mélyebb rétegeinek hőmérséklete,

az erősödése során tapasztalt haladási sebessége, valamint a szélirány és szélerősség vertikális eloszlása határozza meg.

A korábbi mérések szerint a Melissa hurrikán belsejében a tartós széllökések sebessége elérte a 290 kilométer per órát is, amellyel a

nem csak Jamaica legerősebb vihara lett, hanem valószínűleg a valaha volt legerősebb atlanti-óceáni hurrikánok listájára is felkerül majd.

Melissa is now the sixth strongest Atlantic hurricane on record by central pressure, reaching 896 hPa.With winds of 180 mph, it's just 10 mph shy of the strongest Atlantic hurricane on record by maximum sustained winds. pic.twitter.com/ETg8NEclGu https://t.co/ETg8NEclGu — Ben Noll (@BenNollWeather) October 28, 2025

A meteorológusok szerint pontos mérési adatok még nem állnak rendelkezésre, a becslések szerint viszont Melissa várhatóan

a történelem öt legerősebb hurrikánja között lehet.

A szakemberek azt is elmondták, hogy az Atlanti-térségben a különféle meteorológiai tényezők miatt már korábban is aktív hurrikán szezont prognosztizáltak, amelyet részben arra alapoztak, hogy a globális éghajlati viszonyokat is befolyásoló ENSO-ciklus jelenleg fennálló, átmeneti fázisában kedvezőbbek ehhez a feltételek, részben pedig a hosszútávú, speciálisan ezen célra készülő számítógépes előrejelzéseket vették ehhez alapul.

Ezek mellett a légkörzés aktuális állapotában a szélerősség és szélirány függőleges eloszlása is kedvezően alakult egy ilyen szörny létrejöttéhez

- fogalmaztak a szakértők, hozzátéve, ha a szél a magaslégkörben erős, az gyakran “elnyírja” a fejlődő ciklont, tehát lényegében elfújja annak tetejét. Ezúttal az egyenletes áramlás inkább táplálta azt. A Melissa hurrikán esetében tehát "minden adott volt" ahhoz, hogy a vihar elérje a legerősebb, 5-ös kategóriát.

A vihar utóéletével kapcsolatban a meteorológusok azt mondták el, hogy Kubát elhagyva Melissa az észak-amerikai kontinens mentén halad majd, azonban

az USA partjait várhatóan nem fogja elérni.

Az erejéből már most jócskán vesztő, 2-es kategóriájú hurrikánná gyengült vihar még enyhébb formájában azonban, mérsékeltövi ciklonná alakulva akár Észak-Európát is elérheti majd.

A vihar helyzete a kezdeti napokban. Kép forrása: Weather on Maps

Mennyire volt előre jelezhető a katasztrófa?

A megfigyelhetőség és a meteorológiai előrejelzések egy ilyen nagy, jelentős pusztítással fenyegető vihar esetén kulcsfontosságúnak számítanak, hiszen életek múlhatnak azon, hogy a szakemberek mennyire tudják gyorsan tájékoztatni a hatóságokat az alakuló légköri jelenségekről.

A Weather on Maps szakemberei rámutattak, hogy az elmúlt évtizedben sokat fejlődött az előrejelzési technológia. Tíz évvel ezelőtt a számítógépes modellek nagyjából 3-4 napra előre tudták csak pontosan meghatározni a meteorológiai tényezőket, addig mára már akár 5 napra előre is rendelkezésre állnak az adatok. A valószínűségi előrejelzések terén szintén sok fejlődés történt, amelyek segítségével

több különböző kimenetelre is lehet készülni, ami ilyen, potenciálisan veszélyes időjárási körülmények között életmentő lehet.

A hurrikánoaktivitást monitorozó számos intézet miatt így mára már lehetetlen, hogy egy vihar a derült égből csapjon le.

A földről végezhető mérések mellett fontos terület a magaslégköri megfigyelés is. Ezeket normál körülmények között meteorológiai léggömbökkel végzik, azonban egy hurrikán által teremtett, mostoha körülmények közt lehetetlen lenne ezekre támaszkodni. A Melissa hurrikán kapcsán rengeteg látványos felvétel jelent meg a közösségi médiában, amelyeket a hurrikán középpontjában (szemében) repülő, speciális repülőgépről készítettek. A szakemberek szerint a hasonló gépek bevetése bevett gyakorlatnak számít a hurrikán-megfigyelésben.

This footage from inside the eye of Category 5 Hurricane Melissa might be the most jaw-dropping video ever captured of a hurricane’s eye, showcasing the infamous “stadium effect. https://t.co/AEhj2g2Ban — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) October 27, 2025

A jövővel kapcsolatban a meteorológusok kiemelték, hogy a klímaváltozás és a hurrikántevékenységek közötti összefüggés jelenleg fontos kutatási területnek tekinthető.

A légkör és az óceánok melegedése egyértelműen kedvezően hathat a ciklonaktivitásra, ráadásul a melegebb légkör több vízgőzt képes magába szippantani, ami később hevesebb esőzéseket is okozhat.

Ez azonban nem jelent egyet azzal, hogy több hurrikánra lehet számítani a jövőben: inkább azok intenzitása fokozódhat, hasonlóan a hazai, zivatarokra vonatkozó előrejelzésekhez.

