Megszólaltak a szakemberek az évszázad hurrikánjáról, amely akár Európáig is eljuthat - Megvan, mi vezetett az extrém viharhoz

A múlt hét végén kialakult, Melissa névre keresztelt atlanti-óceáni hurrikán magyar idő szerint kedd este elérte Jamaica partjait, hatalmas károkat okozva a szigetországban. Az évszázad viharaként is emlegetett, 5-ös kategóriájú hurrikán a mai nap folyamán Kuba szigetét is letarolta. A jelenleg észak-keleti irányba haladó hurrikán gyengülni kezdett, a híradások szerint viszont még mindig jelentős károkra van kilátás a térségben. A Weather on Maps szakblog meteorológusai szerint ugyan még nem állnak rendelkezésre teljesen biztos adatok, a Melissa mindenképpen bekerül majd a történelem öt legerősebb hurrikánja közé. A szakemberek szerint az erős viharok megfigyelésére létrejött előrejelzési rendszerek sokat fejlődtek az elmúlt időszakban, a hatékony védekezést azonban sok esetben a veszélyeztetett térségekben hiányzó megfelelő infrastruktúra miatt gyakran mégsem tudják hatékonyan megszervezni a védekezést.

Százezreket vágott el a külvilágtól Melissa, a pontos károk azonban még felmérhetetlenek

Az elmúlt napokban több cikkünkben is beszámoltunk már a Jamaica történelmének legerősebb trópusi viharának számító Melissa hurrikánról. A vihar alakulását már a múlt hét folyamán is szorosan monitorozta az amerikai Nemzeti Hurrikán Központ (National Hurricane Centre, NHC), amely a Melissa névre keresztelt trópusi vihart végül szombaton minősítette hurrikánná.

Keddre a vihart már a hurrikánokat erősség szerint osztályozó Saffir–Simpson-skála legmagasabb, 253 kilométer per órás szélsebességtől kezdődő, 5-ös kategóriájába sorolták be. A szakemberek már ekkor arra figyelmeztettek, hogy a vihar a partokat elérve sem fog jelentősen legyengülni, a Jamaicai hatóságok felhívták a lakosság figyelmét, hogy a partmenti településekről húzódjanak magasabban fekvő területekre, a hatalmas hullámok és rendkívüli esőzés miatti szökőár elől.

A mai nap folyamán Jamaicát és Kubát elhagyó vihar hatásairól pontos adatok még nem állnak rendelkezésre, azonban a közösségi médiában terjedő felvételek és médiabeszámolók alapján jelentős infrastrukturális károkat okozott mindkét szigetország területén és vélhetően több emberéleteket is követelt.

A CBS News beszámolója szerint a Jamaicában a vihar

négy kórházat is megrongált, amelyek közül az egyikből 75 beteget evakuálni is kellett, a területet érintő áramkimaradások miatt.

Az extrém erős szél miatt jelentősen megrongálódott az energiahálózat is az országban, amelynek következtében mintegy félmillió lakos maradt áram nélkül a szigeten.

melissa_hurrikán_szél_ábrák
A Melissa hurrikán által keltett maximális széllökések (méter per másodpercben). Látható, hogy a vihar Kubát még rendkívül erős széllökésekkel érte el, a szigetet elhagyva viszont gyengülésnek indult. Kép forrása: Weather on Maps

Az NHC szerdán a vihar elvonulását követően arra figyelmeztetett, hogy a jamaicai lakosságot a következő órákban is fenyegethetik „katasztrofális villámárvizek és földcsuszamlások”, így a hurrikán távolodása ellenére tanácsos továbbra is mindenkinek az óvóhelyeken védelmében maradnia.

melissa_hurrikán_csapadék_ábrák
A hurrikán által okozott csapadék mennyisége. Melissa a legnagyobb mennyiségű csapadékot Jamaica térségében produkálta. Kép forrása: Weather on Maps

A Jamaicától észak-keletre elhelyezkedő

Kubába Melissa már valamivel gyengébb formában, 235 kilométer per órás széllökésekkel, 3-as kategóriájú hurrikánként érkezett meg.

Miguel Díaz-Canel, kubai elnök közleményében arról számolt be a CNN szerint, hogy a vihar „jelentős károkat” okozott, az újjáépítési munkálatokat pedig hamarosan megkezdik a területen. A szigetországban több mint 750 ezer embernek kellett magasabban fekvő területekre távozni az otthonából.

A Bahamákon - ahová a vihar várhatóan 2-es erősségű hurrikánként érkezik majd meg, magyar idő szerint csütörtök hajnalban - a déli térségekben evakuálást rendeltek el.

A Melissa által okozott lehetséges halálesetekről, a heves időjárási körülményekkel leginkább sújtott szigeteken nincsenek még biztos információk. Desmond McKenzie, a Jamaicában zajló vészhelyzetért felelős miniszter arról számolt be, hogy egyelőre "nincs abban a helyzetben", hogy a halálesetekről beszéljen, ugyanis

egészen eddig nem kaptak halálesetekről szóló jelentéseket.

A korábbi információk alapján az is kiderült, hogy a Jamaica felé közelítő vihar Haiti-n és a Dominikai Köztársaságban napokon át tartó heves esőzéseket okozott, a kialakuló villámárvizekben pedig legalább négyen meghaltak, így már most is kijelenthető, hogy okozott a vihar haláleseteket.

Mi kellett ahhoz, hogy Melissa ilyen erős hurrikánná alakuljon

A Weather on Maps szakemberei a Portfolio-nak elmondták, hogy összességében egy hurrikán erősségét

  • a megelőző időszak ciklonális aktivitása,
  • az óceán felszínének és mélyebb rétegeinek hőmérséklete,
  • az erősödése során tapasztalt haladási sebessége, valamint a szélirány és szélerősség vertikális eloszlása határozza meg.

A korábbi mérések szerint a Melissa hurrikán belsejében a tartós széllökések sebessége elérte a 290 kilométer per órát is, amellyel a

nem csak Jamaica legerősebb vihara lett, hanem valószínűleg a valaha volt legerősebb atlanti-óceáni hurrikánok listájára is felkerül majd.

A meteorológusok szerint pontos mérési adatok még nem állnak rendelkezésre, a becslések szerint viszont Melissa várhatóan

a történelem öt legerősebb hurrikánja között lehet.

A szakemberek azt is elmondták, hogy az Atlanti-térségben a különféle meteorológiai tényezők miatt már korábban is aktív hurrikán szezont prognosztizáltak, amelyet részben arra alapoztak, hogy a globális éghajlati viszonyokat is befolyásoló ENSO-ciklus jelenleg fennálló, átmeneti fázisában kedvezőbbek ehhez a feltételek, részben pedig a hosszútávú, speciálisan ezen célra készülő számítógépes előrejelzéseket vették ehhez alapul.

Ezek mellett a légkörzés aktuális állapotában a szélerősség és szélirány függőleges eloszlása is kedvezően alakult egy ilyen szörny létrejöttéhez

- fogalmaztak a szakértők, hozzátéve, ha a szél a magaslégkörben erős, az gyakran “elnyírja” a fejlődő ciklont, tehát lényegében elfújja annak tetejét. Ezúttal az egyenletes áramlás inkább táplálta azt. A Melissa hurrikán esetében tehát "minden adott volt" ahhoz, hogy a vihar elérje a legerősebb, 5-ös kategóriát.

A vihar utóéletével kapcsolatban a meteorológusok azt mondták el, hogy Kubát elhagyva Melissa az észak-amerikai kontinens mentén halad majd, azonban

az USA partjait várhatóan nem fogja elérni.

Az erejéből már most jócskán vesztő, 2-es kategóriájú hurrikánná gyengült vihar még enyhébb formájában azonban, mérsékeltövi ciklonná alakulva akár Észak-Európát is elérheti majd.

melissa_hurrikán_kialakulása_térkép
A vihar helyzete a kezdeti napokban. Kép forrása: Weather on Maps

Mennyire volt előre jelezhető a katasztrófa?

A megfigyelhetőség és a meteorológiai előrejelzések egy ilyen nagy, jelentős pusztítással fenyegető vihar esetén kulcsfontosságúnak számítanak, hiszen életek múlhatnak azon, hogy a szakemberek mennyire tudják gyorsan tájékoztatni a hatóságokat az alakuló légköri jelenségekről.

A Weather on Maps szakemberei rámutattak, hogy az elmúlt évtizedben sokat fejlődött az előrejelzési technológia. Tíz évvel ezelőtt a számítógépes modellek nagyjából 3-4 napra előre tudták csak pontosan meghatározni a meteorológiai tényezőket, addig mára már akár 5 napra előre is rendelkezésre állnak az adatok. A valószínűségi előrejelzések terén szintén sok fejlődés történt, amelyek segítségével

több különböző kimenetelre is lehet készülni, ami ilyen, potenciálisan veszélyes időjárási körülmények között életmentő lehet.

A hurrikánoaktivitást monitorozó számos intézet miatt így mára már lehetetlen, hogy egy vihar a derült égből csapjon le.

A földről végezhető mérések mellett fontos terület a magaslégköri megfigyelés is. Ezeket normál körülmények között meteorológiai léggömbökkel végzik, azonban egy hurrikán által teremtett, mostoha körülmények közt lehetetlen lenne ezekre támaszkodni. A Melissa hurrikán kapcsán rengeteg látványos felvétel jelent meg a közösségi médiában, amelyeket a hurrikán középpontjában (szemében) repülő, speciális repülőgépről készítettek. A szakemberek szerint a hasonló gépek bevetése bevett gyakorlatnak számít a hurrikán-megfigyelésben.

A jövővel kapcsolatban a meteorológusok kiemelték, hogy a klímaváltozás és a hurrikántevékenységek közötti összefüggés jelenleg fontos kutatási területnek tekinthető.

A légkör és az óceánok melegedése egyértelműen kedvezően hathat a ciklonaktivitásra, ráadásul a melegebb légkör több vízgőzt képes magába szippantani, ami később hevesebb esőzéseket is okozhat.

Ez azonban nem jelent egyet azzal, hogy több hurrikánra lehet számítani a jövőben: inkább azok intenzitása fokozódhat, hasonlóan a hazai, zivatarokra vonatkozó előrejelzésekhez.

