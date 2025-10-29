Nagy győzelmet hirdetett Putyin, de akad egy kis bökkenő

Az ukrán hadsereg szerint kitaláció Vlagyimir Putyin állítása Kupjanszk bekerítéséről - írja a Reuters

Az ukrán hadsereg szerdán közölte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentése az északkelet-ukrajnai Kupjanszk állítólagos körbezárásáról nem felel meg a valóságnak. Putyin korábban azt mondta, hogy az orosz erők körülzárták a várost.

Az ukrán parancsnokság szerint orosz egységek valóban jelen vannak a település északi részén, de bekerítésről nincs szó.

Ezt az állítást erősíti meg az összes elérhető, nyílt forrásból dolgozó harctéri térkép is.

A harkivi város elfoglalása azért lenne komoly lépés Oroszország számára, mert így aránylag biztos hídfőállást építhetnének ki az Oszkil-folyó nyugati partján. Ez nagyon nagy távlatokban gondolkozva egy Harkiv elleni szárazföldi támadás előjele is lehetne.

Címlapkép forrása: Ximena Borrazas/SOPA Images/LightRocket via Getty Images