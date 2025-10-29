Nem hagyják nyugodni a rejtélyes légi incidensek az európai országot: folyatódik a rendkívüli intézkedés

Litvánia november 30-áig meghosszabbítja a Fehéroroszországgal közös határátkelők lezárását a legtöbb utazó számára, válaszul az utóbbi hetekben tapasztalt légtérsértésekre - közölte szerdán a vilniusi kormány.

A határzár alól mentességet kapnak a diplomaták, az EU- és NATO-tagállamok, valamint Ukrajna azon állampolgárai, akik Fehéroroszországból távoznak Litvániába, továbbá a Kalinyingrádba átutazók és azok a külföldiek, akik humanitárius okból kiadott litván vízummal rendelkeznek.

Inga Ruginiene litván miniszterelnök közölte: szükség esetén meghosszabbíthatják a korlátozásokat.

Ha továbbra is támadások érik Litvániát, fenntartjuk ezeket a szigorú intézkedéseket

- mondta. A kormányfő hétfőn

hibrid támadásnak nevezte az incidenseket, és bejelentette, hogy Litvánia megkezdi a csempészléggömbök lelövését.

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök kedden "őrült színjátéknak" nevezte a Litvánia által bejelentett határzárat. Szerinte éppen a Nyugat folytat hibrid háborút Fehéroroszország és Oroszország ellen, amellyel a "szögesdróttal elválasztott" államok korszakát idézi elő Európában.

A fehérorosz külügyminisztérium sajtótitkára, Ruszlan Varankav szerdán, a litván kormány döntésére reagálva azt mondta, hogy Litvánia a határzárral megmutatta, "milyen a valódi hozzáállása az emberek szabad mozgásának európai értékéhez".

A litván politikusok úgy döntöttek, hogy a helyzetet kihasználva Fehéroroszországot teszik felelőssé az eseményekért, elleplezve saját tehetetlenségüket (vagy nemakarásukat?) az irányban, hogy megtalálják a csempészet megrendelőit saját maguknál

- fejtette ki a Moszkvával szövetséges Minszk álláspontját Varankav.

Szerdán a fehérorosz Minszktransz személyszállítási vállalat közölte, hogy a határzárra tekintettel október 30-tól egy hónapra felfüggeszti autóbuszjáratait Lettországba, illetve Litvániába. A cég tájékoztatása szerint ez a Minszkből Vilniusba, Kaunasba, Rigába induló, illetve onnan érkező járatokat fogja érinteni.

Októberben eddig öt alkalommal állították le a litván hatóságok a vilniusi repülőtér forgalmát, miután léggömbök léptek be az ország légterébe.

Litvánia szerint a léggömbökkel Fehéroroszországból akartak cigarettát csempészni az Európai Unióba. A balti ország egyúttal Lukasenka elnököt is felelőssé tette, amiért "nem vet véget" ezeknek az incidenseknek.

A rendőrség több gyanúsítottat őrizetbe vett, akik a földet érő csomagokat próbálták begyűjteni, és több ezer eurós bírságokat szabtak ki rájuk.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images