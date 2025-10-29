Nem kellenek az ukránok ahhoz, hogy pusztuljon az orosz flotta - Fejre állt a gigantikus hajó

Oroszország hét éve dolgozik azon, hogy elkészüljön az egyik legnagyobb úszó darujával, a Grigorij Proszjankinnel. Tegnap megjelent videók alapján eléggé úgy néz ki, hogy a projekt tovább fog csúszni, mivel a monstrum fejreállt Szevasztopol kikötőjében.

A PK-700-as névre is hallgató hatalmas tengeri darut még 2018-ban kezdték el építeni a megszállt Krím-félszigeten, de folyamatos akadályokba ütköztek, így 2023-ban elméletileg már született egy döntés arról, hogy szétszerelik, és a Fehér-tenger partján fekvő Szeverodvinszk kikötőjébe szállítják a monstrumot, hogy ott jobb körülmények között tudják befejezni. Elkészülte után az eszköz atomtengeralattjárók és nagyobb méretű hajók építésében és javításában vett volna részt.

A szétszerelést valószínűleg nem így képzelték el az orosz hatóságok, tegnap délután ugyanis a Grigorij Proszjankin egy teszt során felborult.

️The moment when the Russian floating heavy lift crane PK-700 https://t.co/o2mMrRlFC5 — MilitaryNewsUA (@front_ukrainian) October 28, 2025

A rendelkezésre álló információk szerint az oroszok éppen le akarták tesztelni a daru emelőszerkezetét, de valami hiba csúszott a számításaikba, a PK-700-as ugyanis először az oldalára dőlt, majd fejre is állt. A balesetben ketten meghaltak, legalább huszan megsebesültek. Moszkva vizsgálatot indított az eset után.

Az egyelőre nem tiszta, hogy valahogyan vissza tudják-e forgatni a hatalmas hajót, vagy ilyen állapotban kell szétvágni, a szevasztopoli kikötő forgalmát ugyanis jó eséllyel akadályozza a dokkok mellett tótágast álló monstrum.

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons. A címlapkép illusztráció, egy kuvaiti úszó daru látható rajta.