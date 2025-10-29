Pengeélen táncol a törékeny tűzszünet, de Izrael szerint még kitart

Az izraeli hadsereg közölte, hogy "megkezdték a törékeny tűzszünet újbóli érvényesítését", miután Benjamin Netanjahu miniszterelnök "erőteljes" csapásokat rendelt el a területre, miközben Izrael és a Hamász kölcsönösen a tűzszünet megsértésével vádolták egymást.

A Palesztin Egészségügyi Minisztérium szóvivője, Dr. Halil Al-Dakran elmondta, hogy kedd este óta több mint 104 ember vesztette életét a halálos támadásokban. Hozzátette, hogy több mint 250-en megsebesültek.

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) egyik tisztviselője szerint a csapások elrendelésére azért került sor, mert a Hamász állítólag megtámadott izraeli katonákat a gázai Rafah déli részén, egy izraeli ellenőrzés alatt álló területen. Az IDF bejelentette, hogy egy izraeli tartalékos katona, Yona Efraim Feldbaum életét vesztette Rafahban.

A Hamász tagadta, hogy bármi köze lenne az incidenshez, és az Izrael által végrehajtott csapásokat a tűzszüneti megállapodás "nyilvánvaló megsértésének" nevezte.

A csoport felszólította a közvetítőket, hogy lépjenek közbe és gyakoroljanak nyomást Izraelre a támadások leállítása érdekében.

Donald Trump amerikai elnök támogatását fejezte ki Izrael lépései mellett, kijelentve:

az izraeliek visszavágtak, és vissza is kell vágniuk, amikor ilyesmi történik.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a gázai tűzszünet nincs veszélyben, hozzátéve, hogy a Hamász csak "nagyon kis része" a közel-keleti békének.

A tűzszünetet övező kételyekről itt írtunk korábban:

Címlapkép forrása: Reuters