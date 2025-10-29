  • Megjelenítés
Pengeélen táncol a törékeny tűzszünet, de Izrael szerint még kitart
Globál

Pengeélen táncol a törékeny tűzszünet, de Izrael szerint még kitart

Portfolio
Izrael szerdán bejelentette, hogy a Gázai övezetben ismét életbe lépett a tűzszünet, miután intenzív légicsapásokat hajtott végre a palesztin területen, amelyekben a helyi egészségügyi tisztviselők szerint 100 ember, köztük gyermekek is életüket vesztették - jelentette a NBC.

Az izraeli hadsereg közölte, hogy "megkezdték a törékeny tűzszünet újbóli érvényesítését", miután Benjamin Netanjahu miniszterelnök "erőteljes" csapásokat rendelt el a területre, miközben Izrael és a Hamász kölcsönösen a tűzszünet megsértésével vádolták egymást.

A Palesztin Egészségügyi Minisztérium szóvivője, Dr. Halil Al-Dakran elmondta, hogy kedd este óta több mint 104 ember vesztette életét a halálos támadásokban. Hozzátette, hogy több mint 250-en megsebesültek.

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) egyik tisztviselője szerint a csapások elrendelésére azért került sor, mert a Hamász állítólag megtámadott izraeli katonákat a gázai Rafah déli részén, egy izraeli ellenőrzés alatt álló területen. Az IDF bejelentette, hogy egy izraeli tartalékos katona, Yona Efraim Feldbaum életét vesztette Rafahban.

A Hamász tagadta, hogy bármi köze lenne az incidenshez, és az Izrael által végrehajtott csapásokat a tűzszüneti megállapodás "nyilvánvaló megsértésének" nevezte.

A csoport felszólította a közvetítőket, hogy lépjenek közbe és gyakoroljanak nyomást Izraelre a támadások leállítása érdekében.

Donald Trump amerikai elnök támogatását fejezte ki Izrael lépései mellett, kijelentve:

az izraeliek visszavágtak, és vissza is kell vágniuk, amikor ilyesmi történik.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a gázai tűzszünet nincs veszélyben, hozzátéve, hogy a Hamász csak "nagyon kis része" a közel-keleti békének.

A tűzszünetet övező kételyekről itt írtunk korábban:

Kapcsolódó cikkünk

Majdnem lezárt egy évszázados konfliktust Donald Trump - Ez lehetett volna az elnök mesterműve, de az utolsó pillanatban minden összeomlott

Címlapkép forrása: Reuters

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
szlovjanszk ukrajna háború
Globál
Pusztító szupertorpedót tesztelt Oroszország, több száz amerikai katonát vonnak ki a NATO keleti szárnyáról – Háborús híreink szerdán
Pénzcentrum
Minden második magyarnak van ilyen gyorskölcsöne: nem a bank adja, sokan vissza sem fizetik
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility