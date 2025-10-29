Pusztító szupertorpedót tesztelt Oroszország, több száz amerikai katonát vonnak ki a NATO keleti szárnyáról – Háborús híreink szerdán

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) közlése szerint egy a megszállt Krím elleni dróntámadásban megsemmisítettek egy orosz Pancír-Sz2-es légvédelmi rendszert, melynek értéke 20 millió dollár. Emellett két radarállomást is leromboltak.

Az SZBU megerősítette, hogy két olajraktárat is találat ért a félszigeten.

(Ukrinform)