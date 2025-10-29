Putyin egyértelmű fenyegetést kapott Brüsszelből: ha ezt meglépi Oroszország, Moszkvát földig fogják rombolni!

A De Morgen című, flamand nyelvű belga napilap arról kérdezte Theo Franckent, hogy tart-e attól, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök hagyományos hadviselés keretében esetleg rakétatámadást indít Brüsszel ellen, a politikus nemmel válaszolt. Elmondta:
véleménye szerint a NATO "lerombolná Moszkvát", ha Oroszország megtámadná a "katonai szövetség szívét jelentő" belga fővárost.
Putyin tudja, ha nukleáris fegyverekkel játszik, Moszkva eltűnik a térképről, és közel lesz a világvége
- fogalmazott a miniszter a The Brussels Times című, angol nyelvű brüsszeli hírportál szerdai beszámolója szerint.
Francken "geopolitikai hatalomként" írta le Oroszországot, mely "erős hadsereggel és félelmetes harci szellemmel" rendelkezik. Szerinte
azok, akik azt állítják, hogy nem kell félnünk az oroszoktól, súlyosan tévednek.
Arra a kérdésre válaszolva, miszerint orosz támadás esetén Donald Trump amerikai elnök tiszteletben tartaná-e az Észak-atlanti Szerződés kollektív védelemről szóló 5-ös cikkét, Francken azt mondta: "természetesen tiszteletben tartaná".
Egy cirkálórakéta Brüsszel ellen? [Az 5. cikk alkalmazása] magától értetődő lenne, bármilyen definíciót is használunk. Putyin ezt sem fogja megtenni
- fogalmazott a belga védelmi tárcavezető.
Francken közölte, jobban aggasztja Oroszország hibrid tevékenysége, mint a hagyományos hadviselés jelentette fenyegetés. Kifejtette: inkább olyan forgatókönyveket tart elképzelhetőnek, amely szerint "kis zöld emberkék" például az észtországi orosz ajkú kisebbséget az ország "náci rezsimje" ellen uszítják.
Mielőtt észrevennénk, már annektáltak is egy darab Észtországot
- hívta fel a figyelmet.
A közös európai hadsereg létrehozásának szükségességére vonatkozó kérdésre a miniszter kérdéssel válaszolt: "Miként integrálhatnák nemzeti hadseregeiket azok a nemzetek, amelyek nem képesek együttműködni a védelmi beszerzésekben?".
Bárki, aki hisz egy európai hadseregben, légvárakat épít - jelentette ki a belga védelmi miniszter, majd hozzátette:
szerencsére ott van a NATO, mely bebizonyította légvédelemének hatékonyságát Lengyelországban és Észtországban.
Az ukrajnai háborúval kapcsolatban Francken azt mondta:
még nem látom a békéhez vezető reális utat.
Úgy véli, az orosz elnök "nem igazán akar tárgyalni", és a lehető legteljesebb mértékben ki akarja használni Európa gyengeségét.
Minél gyorsabban fegyverkezünk, annál kevésbé lesznek esélyei Ukrajna meghódítására. De nem tudjuk térdre kényszeríteni az oroszokat több százezer európai katona küldése nélkül
- fejezte ki a belga védelmi miniszter, majd hozzátette: a részvételt bármikor javasolhatná a belga parlamentnek, de "nem váltana ki nagy lelkesedést".
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
