  • Megjelenítés
Rejtélyes orosz gép landolt az utolsó pillanatban – Erősítést kapott Putyintól Donald Trump esküdt ellensége?
Globál

Rejtélyes orosz gép landolt az utolsó pillanatban – Erősítést kapott Putyintól Donald Trump esküdt ellensége?

Portfolio
Egy orosz Wagner csoporthoz köthető Il-76-os szállító repülőgép landolt Venezuela fővárosában, Caracasban – írta meg a Defense News.

Az RA-78765-ös regisztrációs számú gép a hétvégén érkezett meg az amerikai haderő által fenyegetett országba, Oroszországból Afrikán át repülve, nyugati országokat gondosan elkerülve jutott el az amerikai kontinensre.

Azt nem tudni, a gép pontosan mit szállított: egy Il-76-os 50 tonna rakománnyal terhelhető, vagy képes 200 utast szállítani.

Oroszország rendszeresen használ ilyen gépeket kézifegyverek, zsoldosok, katonák szállításához.

Az Il-76-os üzemeltetője, a Zitotrans a (volt?) Wagner csoporthoz köthető vállalat, többnyire az ő fegyvereseiket, felszerelésüket szokták szállítani konfliktuszónákba.

Venezuela Oroszország szoros szövetségese – haderejük modernizálását is elsősorban orosz haditechnikai eszközök felhasználásával kezdték meg. Jelenleg az országot amerikai haditengeri eszközök veszik körül, hamarosan megérkezik a térségbe a USS Gerard R. Ford repülőgép-hordozó is.

Kapcsolódó cikkünk

Támadás érte Moszkvát, incidens történt a NATO keleti szárnyán – Háborús híreink szerdán

Címlapkép forrása: Richard Wainwright - Pool/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
hurrikán vihar Saffir-Simpson-skála
Globál
Lélegzetelálló felvételek: az amerikai légierő gépe berepült az évszázad hurrikánjának közepébe
Pénzcentrum
Ezért csúsznak le most rengetegen az Otthon Start-hitelről: súlyos pénzeket bukhatnak így, mégsem figyelnek erre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility