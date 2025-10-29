Rejtélyes orosz gép landolt az utolsó pillanatban – Erősítést kapott Putyintól Donald Trump esküdt ellensége?

Az RA-78765-ös regisztrációs számú gép a hétvégén érkezett meg az amerikai haderő által fenyegetett országba, Oroszországból Afrikán át repülve, nyugati országokat gondosan elkerülve jutott el az amerikai kontinensre.

Azt nem tudni, a gép pontosan mit szállított: egy Il-76-os 50 tonna rakománnyal terhelhető, vagy képes 200 utast szállítani.

Oroszország rendszeresen használ ilyen gépeket kézifegyverek, zsoldosok, katonák szállításához.

Az Il-76-os üzemeltetője, a Zitotrans a (volt?) Wagner csoporthoz köthető vállalat, többnyire az ő fegyvereseiket, felszerelésüket szokták szállítani konfliktuszónákba.

Venezuela Oroszország szoros szövetségese – haderejük modernizálását is elsősorban orosz haditechnikai eszközök felhasználásával kezdték meg. Jelenleg az országot amerikai haditengeri eszközök veszik körül, hamarosan megérkezik a térségbe a USS Gerard R. Ford repülőgép-hordozó is.

Címlapkép forrása: Richard Wainwright - Pool/Getty Images