Riasztották a lengyel vadászgépeket – Valami olyan volt a levegőben, aminek nem kellett volna ott lennie

Lengyel vadászgépek kedden elfogtak egy nemzetközi légtérben repülő orosz Il-20-as felderítő repülőgépet – írja a Reuters.

A lengyel vadászgépeket azután riasztották, hogy a radaron feltűnt egy repülőgép, amely benyújtott repülési terv nélkül, kikapcsolt transzponderrel repült a nemzetközi légtérben.

– közölte a lengyel haderő.

Az Il-20M (NATO-kódja: Coot-A) egy még a Szovjetunió idején, az 1960-as évek végén szolgálatba állított rádióelektronikai felderítő repülőgép. Az orosz légierőben továbbra is használják.

