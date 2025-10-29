  • Megjelenítés
Riasztották a lengyel vadászgépeket – Valami olyan volt a levegőben, aminek nem kellett volna ott lennie
Lengyel vadászgépek kedden elfogtak egy nemzetközi légtérben repülő orosz Il-20-as felderítő repülőgépet – írja a Reuters.

A lengyel vadászgépeket azután riasztották, hogy a radaron feltűnt egy repülőgép, amely benyújtott repülési terv nélkül, kikapcsolt transzponderrel repült a nemzetközi légtérben.

Lengyel vadászgépek elfogtak egy Il-20-as repülőgépet, amely felderítő küldetést hajtott végre a nemzetközi légtérben, benyújtott repülési terv nélkül és kikapcsolt transzponderrel. A repülőgép nem sértette meg a lengyel légteret

– közölte a lengyel haderő.

Az Il-20M (NATO-kódja: Coot-A) egy még a Szovjetunió idején, az 1960-as évek végén szolgálatba állított rádióelektronikai felderítő repülőgép. Az orosz légierőben továbbra is használják.

