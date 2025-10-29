Színt vallott Trump az ukrajnai háború lezárásáról: azt hittem, könnyű lesz, de erre nem számítottam

Donald Trump amerikai elnök az APEC-csúcstalálkozó helyszínénen tartott beszédet a dél-koreai Kjondzsu városában, ahol az ukrajnai háború lezárását célzó békeerőfeszítéseket is szóba hozta.

Trump Dél-Koreában többek között arról beszélt, hogy elnökségének nyolc hónapja alatt nyolc háborút sikerült lezárnia. Név szerint említette a közel-keleti konfliktust, valamint India és Pakisztán, illetve Thaiföld és Kambodzsa a közelmúltban ismét fellángoló konfliktusát.

Ezek után kitért az orosz-ukrán háborúra, amit még nem tudott megoldani.

Az egyetlen, amit nem tudtam megcsinálni, az az orosz–ukrán. De azt is meg fogom oldani.

Az amerikai elnök hozzátette, azt gondolta, hogy az ukrajnai háború lezárása könnyű lesz a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel való (jó) kapcsolata miatt.

De aztán kiderült, hogy kicsit más, de úgy gondolom, meg fogjuk oldalni

– mondta Trump.

Megjegyezte, az ukrajnai háború el sem kezdődött volna, ha akkor ő lett volna az amerikai elnök.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images