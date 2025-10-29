  • Megjelenítés
Teljes kudarcba fulladtak az isztambuli béketárgyalások, pedig négy napon át gyűrték egymást a felek
Teljes kudarcba fulladtak az isztambuli béketárgyalások, pedig négy napon át gyűrték egymást a felek

Pakisztánnak és Afganisztánnak nem sikerült megállapodnia a békéről az Isztambulban négy napon át tartó egyeztetéseken – jelentette be a pakisztáni tájékoztatási miniszter szerda reggel.

A pakisztáni kormánytag szerint a kudarc oka, hogy a kabuli tálib kormány továbbra sem lép fel a halálos áldozatokat is követelő, határon átnyúló támadásokkal vádolt fegyveresekkel szemben.

Pakisztán azzal vádolja a tálibokat, hogy fegyvereseket rejtegetnek, akik Afganisztánból indítanak támadásokat pakisztáni területek ellen. Kabul tagadja ezeket az állításokat.

Ataullah Tarar tájékoztatási miniszter az X közösségi média platformon szerdán azt közölte, hogy a párbeszéd „nem vezetett semmilyen működőképes megoldáshoz” Katar és Törökország közvetítése ellenére.

Az afgán fél folyamatosan eltérített a központi kérdéstől, elkerülve azt a kulcsfontosságú pontot, amelynek alapján a párbeszéd megkezdődött. Ahelyett, hogy bármilyen felelősséget vállaltak volna, az afgán tálibok a hibáztatás, a figyelemelterelés és a trükkök eszközéhez folyamodtak

– fogalmazott a pakisztáni miniszter a Reuters beszámolója szerint.

Afgán részről nem kommentálták a pakisztáni bejelentést.

Az isztambuli tárgyalásokat megelőzően a két ország képviselői Dohában egyeztettek, és október 19-én tűzszünetről állapodtak meg, miután a határösszecsapásokban több tucatnyian meghaltak, köztük civilek, katonák és fegyveresek.

