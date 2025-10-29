Tucatjával indultak meg az ukrán drónok, mélyen Oroszországon belül is lecsaptak

Az orosz védelmi minisztérium szerint légvédelmi erőik 100 ukrán drónt lőttek le különböző oroszországi régiók felett. Orosz Telegram-csatornák szerint egy olajfinomítót és egy vegyi üzemet is támadás ért.

A TASZSZ szerint az orosz védelmi minisztérium összesen 100 ukrán drón lelövéséről tett jelentést. 46 drónt az Ukrajnával szomszédos Brjanszki terület fölött lőttek le, de a Moszkvai terület fölött is megsemmisítettek hatot, melyek közül négy a főváros felé tartott.

A The Kyiv Independent orosz Telegram-csatornákra hivatkozva azt írja,

egy olajfinomítót és egy vegyi üzemet sikeres támadás ért.

Az Uljanovszki területen található Novoszpasszkojéban egy olajfinomítót ért támadás, a dróncsapás után tűz tört ki a létesítményben.

A Kaukázustól északra található Sztavropoli határterületen a Sztavrolen vegyi üzemet érte találat, amely a Lukoil orosz olajvállalat tulajdonában áll. Az üzem olyan anyagokat is gyárt, amelyeket az orosz hadsereg is használ az ukrajnai háborúban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images