Tucatjával indultak meg az ukrán drónok, mélyen Oroszországon belül is lecsaptak

A TASZSZ szerint az orosz védelmi minisztérium összesen 100 ukrán drón lelövéséről tett jelentést. 46 drónt az Ukrajnával szomszédos Brjanszki terület fölött lőttek le, de a Moszkvai terület fölött is megsemmisítettek hatot, melyek közül négy a főváros felé tartott.
A The Kyiv Independent orosz Telegram-csatornákra hivatkozva azt írja,
egy olajfinomítót és egy vegyi üzemet sikeres támadás ért.
Az Uljanovszki területen található Novoszpasszkojéban egy olajfinomítót ért támadás, a dróncsapás után tűz tört ki a létesítményben.
A Kaukázustól északra található Sztavropoli határterületen a Sztavrolen vegyi üzemet érte találat, amely a Lukoil orosz olajvállalat tulajdonában áll. Az üzem olyan anyagokat is gyárt, amelyeket az orosz hadsereg is használ az ukrajnai háborúban.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Újabb demonstrációra készülnek a taxisok Budapesten
Több napig is eltarthat.
Hatalmasat ment kedden a világ legnagyobb csomagszállító vállalata
Már 48 ezer főnél jár az elbocsátás.
Megtámadták az este Moszkvát: riasztották a védelmi erőket
Intenzív támadás érte Oroszországot.
Támadásba lendült Izrael: ismét hullanak a bombák Gázában – Sokan meghaltak
Úgy néz ki, vége a tűzszünetnek.
Kétséges az UniCredit és az Amundi közös jövője, a legnagyobb francia bank fel is ajánlkozott
Melyik franciát választja az olasz bankcsoport?
Elbukott a szavazás: marad a káosz Amerikában
Tizenharmadik alkalommal is megbukott az átmeneti költségvetés.
Meghökkentő véleményt mondott Bill Gates a klímaváltozásról: ez komoly hátraarc - Mégsem olyan nagy a baj?
Vajon mi lehet a háttérben?
120 millió Ft támogatás eszközre, ingatlanra, IT-ra
A GINOP Plusz-1.2.4-25 most a legjobb eszköz a növekedni akaró mikro- és kisvállalkozások kezében: jól ütemezhető, kézzelfogható fejlesztésekre ad forrást, olyan térségekben, ahol minden ú
Globális minimumadó - itt az első bevallási határidő!
A globális minimumadó (GloBE) kötelezettségeihez kapcsolódóan közeleg az első hazai bevallási határidő. Azoknak a társaságoknak, amelyek üzleti éve megegyezik a naptári évvel, 2025. novemb
Globálisan is megkerülhetetlenné vált a holland gáztőzsde
A TTF 2024-es dominanciája kulcsszerepet játszott az európai gázpiac stabilizálásában és globális árképzési súlyának növekedésében.
És megérkezett az ingyenes lakáshitel
A 3%-os kamatozású Otthon Start lakáshitel megjelenésekor sokan az életük lehetőségét vélték felfedezni a támogatott hitelben. A közszolgálatban dolgozók közül egyes becslések alapján na
Az ország, ahol a nyugdíjas többet keres a dolgozónál
Franciaországban egy átlagos nyugdíjas több pénzt visz haza, mint egy átlagos munkavállaló. A jelenségnek kulturális és történelmi okai vannak, de kemény közgazdasági következményei is, a
Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Cser Tamás, a HOLD vezető részvényportfólió-kezelője beszél arról, hogy The post Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes appeared first on HOLDBLOG.
From Creative Destruction to the Inverted-U: Why Aghion & Howitt's Schumpeterian Program Is Nobel-Worthy
Philippe Aghion and Peter Howitt transformed growth from a black box into a mechanism we can measure and steer; bridged macro theory with micro market structure; and then validated the bridge with credible
Arany vagy bányarészvény: melyikkel jár jobban a befektető?
Vajon mi ér többet: az arany vagy az aranybánya? Lehet-e egyáltalán győztest hirdetni ebben a versenyben? Az elmúlt 20 év adatait megvizsgálva érdekes következtetésekre jutni:... The post Arany
Egyértelmű jelzést kapott Magyarország: elkerülhetetlen a leválás az orosz olajról
A Lukoil döntése irányadó lesz a döntéshozók számára is.
Már az Otthon Start előtt is elszabadultak az árak, hol lesz a vége?
Érdekes adatok érkeztek a lakáspiacról.
Hegymenet frissítőpont nélkül − A terepfutó versenyszervezés rögös ösvényein
A hazai szereplők egymással és a külfölddel is versenyt futnak.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod