  • Megjelenítés
Tucatjával indultak meg az ukrán drónok, mélyen Oroszországon belül is lecsaptak
Globál

Tucatjával indultak meg az ukrán drónok, mélyen Oroszországon belül is lecsaptak

Portfolio
Az orosz védelmi minisztérium szerint légvédelmi erőik 100 ukrán drónt lőttek le különböző oroszországi régiók felett. Orosz Telegram-csatornák szerint egy olajfinomítót és egy vegyi üzemet is támadás ért.

A TASZSZ szerint az orosz védelmi minisztérium összesen 100 ukrán drón lelövéséről tett jelentést. 46 drónt az Ukrajnával szomszédos Brjanszki terület fölött lőttek le, de a Moszkvai terület fölött is megsemmisítettek hatot, melyek közül négy a főváros felé tartott.

A The Kyiv Independent orosz Telegram-csatornákra hivatkozva azt írja,

egy olajfinomítót és egy vegyi üzemet sikeres támadás ért.

Az Uljanovszki területen található Novoszpasszkojéban egy olajfinomítót ért támadás, a dróncsapás után tűz tört ki a létesítményben.

A Kaukázustól északra található Sztavropoli határterületen a Sztavrolen vegyi üzemet érte találat, amely a Lukoil orosz olajvállalat tulajdonában áll. Az üzem olyan anyagokat is gyárt, amelyeket az orosz hadsereg is használ az ukrajnai háborúban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
észak-korea rakéta teszt
Globál
A Koreai-félszigetre érkezett Donald Trump, Phenjan cirkálórakétákkal fogadta
Pénzcentrum
Örökre vége lehet a hagyományos iskolai modellnek: tanórára, osztályokra, tanteremre sincs szükség?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility