Újabb országot ért el az évszázad vihara, amely eddig emberek ezreit vágta el a külvilágtól

A Melissa hurrikán szerdán elérte Kuba keleti részének déli partvidékét, miután Jamaica délnyugati térségében minden idők legerősebb viharaként csapott le.

Az amerikai Nemzeti Hurrikánközpont (NHC) közlése szerint a Melissa hurrikán legutóbb Guantánamótól nagyjából 95 kilométerre nyugat-délnyugatra haladt, tartós szélsebessége pedig elérte a 195 kilométer per órát. A hét elején a legmagasabb fokozatú,

5-ös kategóriájú vihar ekkor már a 3-asra gyengült vissza, azonban a hatásai így is jelentősek lesznek Kubára.

Hurricane Melissa went from a Category 3 storm to a Category 5 and the most intense Atlantic hurricane of 2025 in a matter of days as it approached Jamaica. pic.twitter.com/x9WNF153xE https://t.co/x9WNF153xE — AccuWeather (@accuweather) October 28, 2025

A hurrikán tegnap este csapott le Jamaica délnyugati részére, New Hope közelében ért partot, ahol a tartós szélsebesség elérte a 295 kilométer per órát. Amely jóval meghaladja a hurrikánok kategorizálására szolgáló Saffir–Simpson-skála 5-ös fokozatának 253 kilométeres alsó határát.

Jamaica délnyugati térségében, Szent Erzsébet körzetében

sok terület víz alá került, és több mint 500 ezer ember maradt áram nélkül.

Andrew Holness jamaicai miniszterelnök a CNN-nek elmondta, hogy jelentéseik kórházi károkról, jelentős lakossági és kereskedelmi ingatlankárokról, valamint az úthálózat sérüléseiről szólnak. Hangsúlyozta, hogy hivatalosan egyelőre nem erősítettek meg viharral összefüggő halálesetet, de a pusztítás mértéke alapján számítanak áldozatokra.

More screen grabs of Hurricane Melissa's incredible eye from @FlynonymousWX video.Screen grab and edit from the high-res uncropped footage he uploaded this morning.Unbelievable detail!#hurricane #hurricanemelissa pic.twitter.com/WumGXxJG5c https://twitter.com/FlynonymousWX?ref_src=twsrc%5Etfw — Tanner Charles (@TannerCharlesMN) October 28, 2025

Az NHC szerint a Melissa Jamaica mellett elhaladva 233 km/h-ra (145 mph) mérsékelte a szél erejét, miközben hegyvidéki térségekben vonult át. Ezek különösen kitettek a földcsuszamlások és áradások veszélyének.

Kedden, helyi idő szerint

késő este, a területen még mindig számos térség el volt vágva a külvilágtól.

Kubában mintegy 500 ezer embernek kellett magasabban fekvő területekre távozni az otthonából, a Bahamákon pedig, ahová a vihar északkelet felé tart, a déli térségekben evakuálást rendeltek el.

Keletebbre, a Hispaniola-szigeten (Haiti és a Dominikai Köztársaság) a napok óta tartó heves esőzések a hatóságok szerint legalább négy ember halálát okozták.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio