Újabb országot ért el az évszázad vihara, amely eddig emberek ezreit vágta el a külvilágtól

Az amerikai Nemzeti Hurrikánközpont (NHC) közlése szerint a Melissa hurrikán legutóbb Guantánamótól nagyjából 95 kilométerre nyugat-délnyugatra haladt, tartós szélsebessége pedig elérte a 195 kilométer per órát. A hét elején a legmagasabb fokozatú,
5-ös kategóriájú vihar ekkor már a 3-asra gyengült vissza, azonban a hatásai így is jelentősek lesznek Kubára.
Hurricane Melissa went from a Category 3 storm to a Category 5 and the most intense Atlantic hurricane of 2025 in a matter of days as it approached Jamaica. pic.twitter.com/x9WNF153xE https://t.co/x9WNF153xE— AccuWeather (@accuweather) October 28, 2025
A hurrikán tegnap este csapott le Jamaica délnyugati részére, New Hope közelében ért partot, ahol a tartós szélsebesség elérte a 295 kilométer per órát. Amely jóval meghaladja a hurrikánok kategorizálására szolgáló Saffir–Simpson-skála 5-ös fokozatának 253 kilométeres alsó határát.
Jamaica délnyugati térségében, Szent Erzsébet körzetében
sok terület víz alá került, és több mint 500 ezer ember maradt áram nélkül.
Andrew Holness jamaicai miniszterelnök a CNN-nek elmondta, hogy jelentéseik kórházi károkról, jelentős lakossági és kereskedelmi ingatlankárokról, valamint az úthálózat sérüléseiről szólnak. Hangsúlyozta, hogy hivatalosan egyelőre nem erősítettek meg viharral összefüggő halálesetet, de a pusztítás mértéke alapján számítanak áldozatokra.
More screen grabs of Hurricane Melissa's incredible eye from @FlynonymousWX video.Screen grab and edit from the high-res uncropped footage he uploaded this morning.Unbelievable detail!#hurricane #hurricanemelissa pic.twitter.com/WumGXxJG5c https://twitter.com/FlynonymousWX?ref_src=twsrc%5Etfw— Tanner Charles (@TannerCharlesMN) October 28, 2025
Az NHC szerint a Melissa Jamaica mellett elhaladva 233 km/h-ra (145 mph) mérsékelte a szél erejét, miközben hegyvidéki térségekben vonult át. Ezek különösen kitettek a földcsuszamlások és áradások veszélyének.
Kedden, helyi idő szerint
késő este, a területen még mindig számos térség el volt vágva a külvilágtól.
Kubában mintegy 500 ezer embernek kellett magasabban fekvő területekre távozni az otthonából, a Bahamákon pedig, ahová a vihar északkelet felé tart, a déli térségekben evakuálást rendeltek el.
Keletebbre, a Hispaniola-szigeten (Haiti és a Dominikai Köztársaság) a napok óta tartó heves esőzések a hatóságok szerint legalább négy ember halálát okozták.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
